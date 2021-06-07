Пугающие мысли. Психотерапевт назвал 4 бесполезных мифа о тревоге

Каждый из нас имеет свои убеждения о тревоге. Что-то нам известно из своего опыта, что-то мы узнали от наших родителей, какие-то сведения продолжаем черпать из книг, интернет-ресурсов. Но вся ли эта информация соответствует истине? На этот вопрос в своем блоге в Instagram ответила врач-психиатр, психотерапевт Светлана Новикова.

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"Часто в подтексте содержится мысль, что тревога — это ненормально и от нее нужно избавляться любыми способами. И, к сожалению, предлагается множество практик и методов, которые работают только на увеличение доходов тех, кто их предлагает.

Давайте разберемся в бесполезных мифах о тревоге, которые лишь подкрепляют мысли о том, что вы отличаетесь от большинства людей, которые уж точно не испытывают подобных эмоций, а живут счастливо и беззаботно.

Ниже те мифы, с которыми сталкиваюсь в своей работе чаще всего.

Миф 1: сильная тревога ненормальна

Одна из самых частых причин, по которой ко мне обращаются за помощью, такова, что людям не нравятся их мысли и ощущения. Они кажутся им невыносимыми, и единственное, чего они хотят, это избавиться от них любыми способами.

Конечно, частая и сильная тревога может привести к тревожному расстройству. Но само по себе чувство тревоги даже очень выраженное не является патологичным или опасным.

Человек способен переживать целый спектр эмоций разной интенсивности. А вот попытка избавиться от тревоги, не чувствовать ее, создает огромное напряжение, которое как раз и является одной из причин, по которой тревога может стать хронической.

Миф 2: тревога может быть только у слабых

Тревога не означает слабость, плохой характер, день, невозможность взять себя в руки и т.д. Скорее всего, это утверждение основывается на сравнении себя с другими людьми. Например, вам кажется, что какой-то знакомый вам человек совершенно спокойно переносит любые трудности, ему не приходят тревожные мысли в голову.

Но такие выводы вы делаете в условиях ограниченной информации, потому что если бы вы могли получить возможность узнавать обо всех его мыслях и переживаниях, то вы бы узнали, что чувства и мысли его очень похожи на ваши. А вот отношение к ним действительно может быть совершенно другим. То есть он может испытывать тревогу, но не тратить силы и время на попытки избавиться о нее. Или он не привык обдумывать все пугающие мысли, которые приходят ему в голову.

Миф 3: чтобы жить нормально, от тревоги нужно избавиться или управлять ей

Этот миф основан на культуре "позитивного мышления". То есть моя жизнь улучшится, когда мысли в моей голове будут позитивными, а чувства приятными. На самом деле это опасная ловушка.

Невозможно избавиться от негативных мыслей и эмоций, потому что невозможно лететь на самолете с одним крылом. Так устроена наша психика, все эмоции нормальны и здоровы.

Но пока вы пытаетесь изменить это, вы рискуете потратить все свое время и силы на то, что никогда не получится, вместо того, чтобы жить той жизнью, которая вам важна уже сейчас.

Миф 4: тревожные расстройства передаются по наследству

Нет убедительных доказательств того, что кто-то рождается с тревожным расстройством. Наследственность отвечает за 30-40% ваших проблем, оставшиеся же проценты зависят от вашего личного опыта, от того, как именно вы реагируете на тревогу, что вы делаете с тревожными мыслями. И это именно то, что нам подвластно изменить.

Помните, что вы можете изменить свою жизнь, изменив свои действия и реакции на тревожные переживания".