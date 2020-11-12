Пять привычек, которые делают вас несчастными

"Поступок порождает привычку, привычка порождает характер, характер порождает судьбу". Телесный психолог Диана Кольчук в своем блоге в Instagram предлагает рассмотреть самые распространенные привычки, которые тянут нас вниз и делают несчастными.

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Хронические жалобы

Счастливые и успешные люди никогда не жалуются. Несчастливые — постоянно фокусируются на негативе, всегда найдутся проблемы, о которых можно посетовать.

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Даже если в вашу жизнь пришли неприятные ситуации, НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ, а ищите решение! Хронические жалобы — это ни что иное как перекладывание ответственности за свою жизнь на других. Продолжая так делать, вы только усугубите свое положение.

Держать обиду и злобу

Когда вам сделали больно, чувство обиды — это нормально, если только обида — это первичная реакция. Другое дело, когда вы тащите обиду и злобу через годы.

Обида, как ржавчина, разъедает нас изнутри. Если вы еще обижаетесь на кого-то, значит в вас живет маленький ребенок, который мучается и страдает. И не важно, сколько вам лет.

В основном люди становятся обидчивыми в состоянии стресса, депрессии, ссоры с близким человеком. Также часто обижаются на все подряд и те, кто слишком сильно себя жалеет и любит.

Мы можем обижаться сколько угодно раз, главное научиться прощать и отпускать. Никогда не обижаться — трудно. Хоть иногда, но мы будем переживать это чувство. Но и контролировать эту эмоцию мы также можем.

Человек, который не может простить кого-либо, живет в постоянном стрессе и разрушает свою душу. Так стоит ли держать на кого-то обиду, причиняя вред прежде всего самому себе.

Критика себя и других

Если вы совершаете ошибки, то ни в коем случае ни критикуйте себя за них. Примите их как ценный опыт, благодаря которому вы сделали шаг вперед. Ведь успех прямо пропорционален количеству совершенных ошибок. Если вы постоянно себя критикуете, то тормозите свой рост.

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Критикуя других, вы поступаете с ними точно так же, как и с собой. Примите тот факт, что люди имеют право поступать так, как они хотят, имеют право совершать ошибки, и не должны подстраиваться под ваше мнение.

Сожаление о прошлом

Фокусируясь на прошлом, вы концентрируетесь на негативе, это отнимает у вас колоссальное количество энергии, вы не замечаете настоящего, не принимаете мер по формированию счастливого будущего. Извлеките опыт из ошибок, которые вы совершили в прошлом. Найдите положительные моменты, которые дала вам эта ситуация.

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"Что сделано, то свято" — волшебная фраза. Запомните, решение, которое вы приняли в прошлом — это было лучшее решение на тот момент времени. На тот момент вы обладали другими знаниями, навыками, вы были другой и поступили на то время наилучшим способом, который был вам доступен.

Беспокойство о будущем

Тревоги и беспокойство о будущем очень сильно мешают вам стать успешным в настоящем. Человек, который "трясется" о будущем, откладывает каждую копейку на какое-то "счастливое будущее", но при этом не вкладывает деньги в собственное развитие, не инвестирует в себя, боится браться за новые возможности, боится рисковать, тем самым перекрывает пути роста и достатка.

Стройте реалистичные планы о том, как чего-то достичь, включайте в них потенциальный риск. Для достижения ваших целей вы должны реально оценивать свой потенциал и учесть все неудачи, которые могут возникнуть. Когда будет прописан четкий план, беспокойство сойдет на нет.

Результат зависит только от вас! И все в ваших силах. Если вы будете предпринимать все необходимые действия, то результат неизбежен. Пусть ни с первой попытки, ни со второй, но он неизбежен.