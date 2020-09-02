Пять реальных историй, как бросить стабильную работу и добиться успеха

Иногда стоит уйти из крупной корпорации и посвятить все свое время делу "для души", чтобы добиться настоящего успеха и признания. Forbes Woman собрал пять очень разных историй женщин, которые однажды решились уйти в свободное плавание — и нашли себя.

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Согласно исследованию "Состояние креативности" от Adobe, только 25% респондентов использует свой творческий потенциал в реальной жизни. Forbes Woman рассказывает истории пяти женщин, которые отказались от работы в офисе в пользу более творческих профессий и нашли в них свое призвание, а также возможность хорошо зарабатывать.

Свати Пасари

Ушла из семейного бизнеса в арт-терапию

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laasya Art (@laasyaindianart) 23 Авг 2019 в 9:18 PDT

Пасари — дочь богатого индийского предпринимателя из Калькутты, поэтому изначально она планировала присоединиться к управлению семейным бизнесом. В 2007 году Свати получила степень бакалавра в области торговли в Университете Бонд в Австралии и вернулась домой, чтобы помогать родителям в развитии компании.

Через три месяца Пасари почувствовала, что офисная работа сковывает ее, и решила оставить семейный бизнес. Тогда же она поступила в школу пранического целительства, вспомнила о своей детской тяге к изобразительному искусству и начала рисовать ежедневно. Уже в 2008 году художница провела первую выставку своих работ и создала собственный бренд Soulink (дословно — "Соединение душ").

Большую часть картин работ художница создает интуитивно: по ее словам, вдохновение приходит во время медитаций. Сейчас работы Пасари стоят от $1000 до $7000: некоторые из них можно увидеть в офисах Mani Group и Piramal или приобрести в индийских, американских и британских арт-галереях.

Джулия Чайлд

Оставила шпионаж ради кулинарии

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Glen Ellen Star (@glenellenstar) 15 Авг 2020 в 8:31 PDT

Во время Второй мировой войны Чайлд (в девичестве — МакУильямс) работала научным сотрудником в отделе секретной разведки и помогала в разработке акульего яда, чтобы предотвращать столкновение рыб с минами. После окончания военных действий она даже получила награду за гражданскую службу как глава секретариата Управления стратегических служб США.

В 1948 году Чайлд вместе с мужем, бывшим офицером УСС и на тот момент дипломатом, переехала во Францию. В одном из ресторанов Руана ее очаровал своей простотой и изысканностью вкус жареного палтуса: с этого момента бывшая шпионка начала интересоваться кулинарией.

Природного таланта к готовке у Чайлд не было: до замужества она питалась заморозкой, а экзамен в парижской кулинарной школе Cordon Bleu сдала только со второго раза, забыв два "экзаменационных" рецепта. Это не помешало ей в 1951 году основать клуб для американок "Школа трех гурманов", а в 1961 — написать бестселлер "Осваивая искусство французской кухни".

В 1962 году Чайлд пришла на телепередачу о своей книге с яйцами и сковородкой и в прямом эфире продемонстрировала, как приготовить фирменный омлет. После этого ей предложили вести собственное кулинарное шоу "Французский шеф-повар".

Джулия Чайлд прожила 91 год и умерла в 2004-м. Она написала 19 поваренных книг и приняла участие в 13 телешоу, а ее состояние достигло приблизительно $38 млн.

Лара Занкул

Превратилась из экономиста в фотографа-сюрреалиста

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lara Zankoul (@larazankoul) 21 Апр 2015 в 10:28 PDT

Лара получила магистерскую степень по экономике в Американском университете Бейрута и некоторое время работала по профессии. Тем не менее, школьный интерес к фотографии оказался сильнее интереса к цифрам: в 2008 году Закул уволилась и решила делать по одному снимку в день, чтобы совершенствовать свой навык.

В 2011 году Лара Занкул стала участницей национальной выставки Women's Art Exhibition в Ливане. В 2013 году две ее сюрреалистичные работы были проданы на аукционах Christie’s в Дубае: в апреле — "Сердцебиение" за $5625, а в октябре — "Захваченное окно" (финальная стоимость лота неизвестна, эксперты оценили его в $2000-$4000). Некоторые снимки фотографа можно приобрести за $500.

Сейчас у Занкул почти 65 тысяч подписчиков в Instagram: помимо авторских работ, она делает коммерческие съемки и уже записала собственный курс о модной фотографии.

Кэт Ирлин

Ушла из HR в фотографию

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kat irlin (@kat_in_nyc) 3 Мар 2020 в 6:52 PST

Все свое детство Ирлин провела в Санкт-Петербурге, а в более зрелом возрасте переехала в Нью-Йорк. Девушка получила экономическое образование и почти 10 лет проработала в должности HR-специалиста. Однако в 2012 году она решила попробовать себя в творчестве и завела аккаунт в Instagram как фотограф.

К 2014 году любительская страсть Ирлин к фотографии переросла в полноценную работу. Сейчас в ее Instagram больше 1 млн подписчиков, а в портфолио — сотрудничество с Louis Vuitton, Tiffany, Ralph Lauren, Chanel и другими популярными брендами. В съемках ее проектов принимали участие Ирина Шейк, Кьяра Ферраньи, Роки Барнс, Кая Скаделарио, а на карантине Ирлин фотографировала Синди Кроуфорд по FaceTime.

По словам самой Ирлин, она намеренно не следит за творчеством коллег. Вдохновение для съемок она черпает из походов в музеи, театры и оперу.

Саша Ламм

Оставила позицию ассистента ради кондитерского дела

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от sascha lamm (@solnzceva) 20 Авг 2020 в 1:16 PDT

Ламм — дипломированный журналист, но в медиа всегда работала за кадром. После окончания МГУ имени М.В.Ломоносова она сначала была ассистентом генерального директора в объединенной компании "Афиши" и "Рамблера", после — в РБК.

При этом офисная работа всегда приносила ей куда меньше удовольствия, чем приготовление тортов: кондитерским делом она занималась в качестве хобби по ночам. В 2012 году Саша решила уволиться с работы и начала печь дома: 2,5 года она проработала на собственной кухне и организовывала кулинарные мастер-классы "Солнечные девичники" (к тому моменту у Ламм была достаточно большая аудитория в Instagram).

В конце 2016 году она переехала вместе с мужем в Германию: супруги хотели здесь открыть свою кондитерскую, но в итоге в августе 2017 года решили вернуться в Москву и начать свое дело в России. Через полтора года, в декабре 2018, появилась кондитерская Lamm’s. Сейчас ежемесячный оборот семейного бизнеса составляет около 1,5 млн рублей ежемесячно.