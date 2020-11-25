Пять советов тем, кто на удаленке: как очаровать собеседника в Zoom

Понравиться коллеге или клиенту, когда вы с ними общаетесь в офисе, лицом к лицу, не так сложно. А вот попробуйте очаровать собеседника, когда вас разделяет пропасть виртуального пространства — к каким приемам вы прибегнете?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Представьте, что у вас очередное совещание в Zoom, возникла пауза, и вы пытаетесь развлечь коллег старой историей о том, как у вас взорвалась кухня (что-то вы там случайно задели, какие-то провода заискрили, и…). Кажется, ваш рассказ воспринят благосклонно — вы уже видите улыбки на лицах коллег и непосредственного начальника.

И вдруг связь обрывается. Ну, вы знаете, как это бывает с совещаниями в интернете. Это почти как взрыв на кухне, только без физических разрушений.

К тому моменту, как вы восстановили связь и присоединились к совещанию, там все уже обсуждают погоду, а ваш рассказ забыт. Как говорится, проехали…

Когда вы в офисе, завязать добрые отношения не так сложно: достаточно посюсюкать вместе над изображениями и видео интернет-котиков, позакатывать глаза по поводу последних политических новостей, несколько раз сходить вместе к кофейному автомату — и вы приятели.

Но теперь жизнь не так проста. Когда вы работаете из дома, единственными инструментами для налаживания отношений стали видеоконференции, групповые чаты в Slack и электронная почта — пожалуй, самые холодные формы общения из всех изобретенных человеком.

Уже в первые недели пандемии видеообщение продемонстрировало свои темные стороны. Кто-то пошел в туалет и забыл выключить камеру в смартфоне, к кому-то в самый важный момент совещания пришла собака, а чья-то начальница по невнимательности включила какой-то смешной фильтр, из-за чего на экранах своих сотрудников предстала в образе картофельной головы.

Мы уже не говорим о бесчисленных случаях непреднамеренной наготы, свидетелями которой становились коллеги, а то и президент Бразилии.

Когда вспоминаешь про все эти случаи, крайне трудно расслабиться перед экраном, не говоря уже о том, чтобы как-то продемонстрировать свою харизму.

Как же понравиться коллегам, деловым партнерам и клиентам в этом холодном виртуальном мире?

Есть пять простых правил, которыми мы хотим с вами поделиться.

1. Улыбайтесь. Да-да, так просто: улыбайтесь!

В 1936 году американец Дейл Карнеги опубликовал книгу, которая изменила мир. Изданная на многих языках мира тиражами, превысившими 15 млн экземпляров, "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей" — одна из самых популярных бизнес-книг всех времен и народов.

Миллиардер, инвестор и филантроп Уоррен Баффет прочитал ее, когда ему было 15. Свой успех в жизни он приписывает именно этому. У него в кабинете на стене до сих пор висит в рамочке сертификат, который он получил по окончании одного из курсов Карнеги.

Среди советов, которые дает Карнеги, он упоминает важность улыбки. Он указывает на то, что если вы выглядите так, словно рады кого-то видеть, то и тому человеку тоже будет приятно видеть вас.

По мнению Карнеги, именно поэтому мы все любим собак — они всегда так рады нас видеть, что и мы в ответ тоже им радуемся.

Совет этот кажется слишком очевидным, но дело в том, что видеоконференции дают нам новую возможность: теперь, вместо того, чтобы поочередно одаривать улыбкой каждого, кто вместе с вами пришел на совещание, вы можете радостно улыбнуться всем сразу — на экране они увидят ваше лицо одновременно.

"Если у вас не получается улыбнуться естественным образом, — говорит Николас Бутмен, бывший фотограф и автор книги "Как понравиться людям всего за 90 секунд или меньше", — то вот чему я научился у некоторых моделей: они повторяют "great great great" ("прекрасно, прекрасно, прекрасно"), и это отражается у них на лице".

Даже если общение через Zoom на удивление утомительно, это никак не извиняет вашего усталого или скучающего выражения лица.

2. Поскорее найдите общую тему: начните хотя бы с жалоб на погоду — это легче всего

Укрепляя отношения в офисе, мы часто полагаемся на общность опыта. Мы с удовольствием обсуждаем экзотические лакомства, которые привез коллега из отпуска, мы жалуемся друг другу на работу общественного транспорта, мы весело вспоминаем о том дурацком случае на новогодней вечеринке…

Хотя мы делаем это, скорее всего, бессознательно (или подсознательно), найти общую тему для разговора — один из первых шагов к тому, чтобы казаться обаятельным.

"Когда я получаю задания от корпораций, большинство их руководителей с необыкновенной легкостью находят общую тему, даже если разговаривают с тобой по телефону — буквально в течение 15 секунд, — рассказывает Бутмен. — Когда вы слышите в ответ от кого-то "точно, и у меня тоже!" — все, дело сделано!".

Общих тем в нашем мире масса. Главное, правильно выбрать.

3. Будьте хорошо подготовлены и не расслабляйтесь, даже если сидите на диване с котиком на коленях

Хоть вам и может показаться, что это прекрасно — участвовать в деловых совещаниях, лежа в постели, или готовить ужин, пока вы ожидаете начала последней на сегодня видеоконференции, на самом деле это далеко не так.

"Звонки по Zoom придуманы не для того, чтобы убить время, — предупреждает Салли Хогсхед, бывший топ-менеджер в рекламной индустрии. — Они нужны для генерирования идей и установления согласованности в работе сотрудников. Так что это очень важно — активно участвовать в них".

Хогсхед рекомендует готовиться к виртуальным совещаниям с той же серьезностью, что и к любым другим. Часто следует начать с изучения темы в интернете. Если вам предстоит встреча онлайн с новым коллегой или новым участником проекта, заранее поинтересуйтесь их опытом, их интересами, их мотивацией.

Если вам предстоит участвовать в так называемой мозговой атаке, заранее набросайте заметки по этому поводу.

Кроме того, очень важно изучить ту компьютерную программу, с помощью которой вы будете общаться онлайн, особенно те ее особенности, которые вам могут понадобиться во время совещаний — например, где отключается звук или видеокартинка.

Бутмен рекомендует научиться добавлять виртуальный задний план (который может быть даже видеороликом): для свободного общения и болтовни с коллегами можно выбрать что-то забавное, а для совещаний — не отвлекающее от дела, нейтральное.

Учтите, далеко не всем интересно, как выглядит ваша новая кухня, как вы оформили спальню или какой прекрасный вид открывается из вашего окна.

Да и потом — вы же не хотите, чтобы ваши коллеги, вместо того, чтобы сосредоточиться на ваших тезисах или послушать вашу шутку, про себя оценивали обстановку в вашем доме?

4. Не забывайте одобрительно отзываться о достижениях других, но не льстите — это бесполезно

"Есть лесть в чистом виде — например, "как вам идет эта рубашка!" — отмечает Хогсхед. — Это звучит либо банально, либо неискренне и уж точно не помогает наладить отношения".

А есть признание заслуг — и это совсем другое дело, это комплимент тем людям, которые его заслуживают, их вклад в дело становится заметен всем.

Воздать людям должное — один из самых эффективных способов повлиять на них, не прибегая к неприятным методам. Не надо говорить людям, что именно они сделали неправильно — скажите им, что они сделали хорошо. "Это заставит их хотеть сделать то же самое снова и снова", — подчеркивает Хогсхед.

И это не просто хороший совет опытного управляющего, это еще и классический способ понравиться людям практически в любой ситуации.

Если кто-то во время совещания по Zoom скажет что-то умное — тут же отметьте это вслух. Если кто-то предложил отличную идею, сразу скажите ему или ей об этом, чтобы все услышали.

Подмечайте все хорошее в своих коллегах — их подготовленность к совещанию, даже их желание поделиться мнением. Как подчеркивает Хогсхед, важно избегать слишком общих комплиментов, они бесполезны. "Хвалите коллег не за слишком очевидные вещи, — говорит она. — Говорите им не то, что они уже не раз слышали от других". "Например, у моего мужа шикарные голубые глаза, и люди всегда ему об этом говорят. Это ему, конечно, льстит, но совершенно не помогает найти точки соприкосновения".

5. Рассказывайте истории из жизни, а не просто перечисляйте факты

Люди рассказывают друг другу истории десятки тысяч лет. Недавно ученые обнаружили пещеру, где на стене были рисунки, которым 43 тысячи лет: восемь человеческих фигурок охотятся на двух свиней. Похоже, таким образом древние люди рассказывали друг другу, что им довелось увидеть.

Люди эволюционировали, устанавливая отношения друг с другом, делясь информацией и осмысливая окружающий мир. И хотя мы сменили пещеры на офисы, а затем и на виртуальные рабочие пространства, так называемый сторителлинг по-прежнему считается основополагающим для работы нашего мозга.

Психолог Джером Брунер считает, что факты запоминаются в 22 раза лучше, когда изложены в виде истории. В мире, все более насыщенном всевозможной информацией, способность связно и увлекательно рассказывать о чем-либо крайне важна для того, чтобы вас услышали.

Умение рассказывать байки само по себе не генерирует хорошие отношения и взаимопонимание, но, как давно знают журналисты и работники сферы рекламы, это первый шаг к тому, чтобы захватить чье-то воображение. И когда оно захвачено, вам уже легче продемонстрировать, насколько вы забавны, умны или интересны.

"Иногда мне приходится проходить телефонные интервью в корпорациях, которые пытаются понять, что я из себя представляю как докладчик, — рассказывает Бутмен. — Представьте: бывает, что на другом конце провода человек восемь, и они спрашивают: как дела? И я отвечаю: "Я тут на своей ферме в Канаде. Боже мой, вы только посмотрите на этих лошадей, возвращающихся в загон с полей…" И их воображение уже захвачено, они прямо видят то, о чем я им говорю".

Как объясняет Бутмен, простой способ улучшить свой рассказ — добавлять в него элементы чувственной, сенсорной информации или делать сравнения. "Уоррен Баффетт — один из лучших в мире в этом смысле, — говорит он. — Когда он описывал последний финансовый кризис, он сказал так: "Только после отлива вы узнаете, кто плавал обнаженным".

Баффетт говорил о тех банках, которые занимали большие деньги, будучи не в состоянии их потом вернуть, но думали, что этого никто не заметит, потому что рынок продолжит расти.

Эти слова до сих пор часто цитируются — судя по всему, такие высказывания играют на и без того легендарный статус Баффетта и заставляют людей платить миллионы за право поужинать с этим человеком.

В современном мире, где людей порой увольняют по Zoom (или, того хуже, отправляя имейл) и ваша личная, физическая встреча с непосредственным начальником, возможно, состоится не ранее 2021 года, легко ощутить себя кем-то безликим, лишенным человеческих черт, кем-то, чья сущность сводится к подписи в имейле или к названию должности.

И хотя нам сейчас вроде бы недоступны многие из способов поддержать добрые отношения с коллегами, и Бутмен, и Хогсхед считают, что в действительности даже через Zoom это возможно — просто требует других навыков.