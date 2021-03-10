Пять "внутренних киллеров", которые заставляют вас сдаваться, даже толком не начав борьбу

Без положительного настроя добиться хороших результатов в чем бы то ни было очень сложно — негатив и прокрастинация пережевали и выплюнули ни одну сотню правильных начинаний. Уверенность очень помогает в жизни и часто именно она — залог победы над собой или обстоятельствами, если вы хотите обрести железобетонную веру в себя.

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Что заставляет нас чувствовать неуверенность в собственных силах? Почему иногда мы сдаемся, даже толком не начав борьбу? Все дело в комплексах — внутренних "киллерах" уверенности. Основные из них в своем блоге в Instagram перечислила психотерапевт, кандидат медицинских наук, консультант по семейным вопросам Ольга Хорошавина.

Принижение себя

Это когда вы зацикливаетесь на собственных недостатках (часто мнимых) и не видите положительных сторон собственной личности. Все эти "Да мне уже столько лет, поздно меняться...", "У меня силы воли не хватит...", "Куда с моими-то мозгами..." многотонным молотом бьют по самооценке. А если вы в себя не верите, то как поверят другие?

Жизнь в прошлом

Бесполезное смакование хороших воспоминаний о прошлом в стиле "лучше уже не будет" или, наоборот, бесконечные воспоминания о чем-то плохом. В результате вы как бабочка в янтаре застываете в бездействии. И подсознательно сопротивляетесь переменам.

Синдром отложенной жизни

Обратная, но в чем-то похожая ситуация. Это когда вы откладываете все возможности на потом, оправдывая это желанием получше подготовиться:

"отдохну, когда накоплю больше денег",

"сделаю ремонт, когда куплю новую квартиру",

"займусь собой, когда дети повзрослеют".

С таким отношением это "потом" в большинстве случаев никогда не наступает.

Визуализация негатива

Это самопрограммирование на плохое. Когда вы в разговорах, переписках или даже в собственных мыслях заранее отметаете любое успешное развитие событий. Сразу готовитесь к худшему: "Я не потяну", "Да у меня времени на это нет", "С работой совмещать не получится".

Подсознание не обманешь — как себя накрутите, так все в результате и выйдет.

Обесценивание собственных нужд

Всесторонняя экономия на себе: в материальных благах, в ярких эмоциях, в свободном времени.

Например, вы хотите сменить работу, но боитесь подвести коллег. Вы хотите отдохнуть, но откладываете отпуск ради карьеры. "Обойдусь пока" и "слишком дорого" постепенно трансформируются в "не получилось и ладно" или "не путешествовала и не буду".

Вы действительно хотите отказаться от мечтаний ради мнения других людей?