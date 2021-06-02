Работать нужно головой: зачем компании переходят на четырехдневную рабочую неделю

К началу XX века под давлением профсоюзов и активистов множество индустрий пошло на уступки и перешло на восьмичасовой рабочий день. Но большинство людей продолжало работать шесть дней в неделю. Толчок к изменениям на Западе дала инициатива Генри Форда, в 1926 году убравшего из графиков рабочих Ford Motor Company один трудовой день. Он обосновывал инициативу тем, что у каждого рабочего есть право на больше времени для отдыха с семьей, однако параллельно рассчитывал, что решение парадоксально приведет к росту продуктивности. Форд оказался прав, и вскоре предприниматели по всей Америке последовали его примеру.

В России восьмичасовой рабочий день был введен после революции 1917 года, а официальная пятидневная рабочая неделя с двумя выходными появилась в 1967 году.

Какой урок можно извлечь из этого исторического ликбеза?

Что 40-часовая рабочая неделя была введена как базовый максимум, а не минимум — и до сих пор им остается.

Работать больше не только вредно, но и контрпродуктивно. В 2004 году Минздрав США выпустил отчет, суммирующий более 50 психологических исследований эффектов, вызываемых регулярными переработками. Оказалось, что влияние переработок было негативным и для работников, и для работодателей: регулярно перерабатывающие люди испытывают больше проблем со здоровьем, менее внимательны и чаще ошибаются после восьмого часа работы. Их продуктивность ниже по сравнению с работающими положенные 40 часов в неделю.

Новому времени новые стандарты

Сегодня работа устроена иначе, нежели в годы, когда 40 часов тяжелого фабричного труда в неделю были пределом требований профсоюзов. К примеру, труд рабочего был физически прикреплен к фабрике, а современные офисные сотрудники могут работать откуда угодно, особенно ярко это показал опыт удаленной работы во время пандемии. Изменились и временные рамки. Многие люди продолжают заниматься рабочими вопросами в неурочное время, пользуясь доступностью почты и легкостью контакта с коллегами через мессенджеры. Еще в 2012 году опрос американской компании Good Technology показал, что 80% работников компании продолжают работать вне офиса — например, проверяют рабочую почту, только проснувшись.

Удобство общения, даруемое развитыми технологиями, приводит к тому, что сотрудники постоянно чувствуют себя обязанными находиться на связи. В итоге объем переработок может достигать семи часов в неделю, а это почти целый лишний рабочий день — и получается та самая шестидневка, с которой боролись в начале XX века.

Полезные эксперименты

Идея укорачивания рабочей недели не так нова, как может показаться. Еще в 1974 году в Великобритании с целью экономии энергии во время масштабной инфляции была на два месяца введена трехдневная рабочая неделя. Несмотря на то, что люди работали в два раза меньше, уровень выработки продукции упал всего на 6% — оказалось, что в таком режиме сотрудники были продуктивнее и пропускали работу куда реже. Схожая инициатива во Франции в 2000-2008 годах, снизившая максимальное количество рабочих часов до 35 в неделю, привела к тому, что больше половины сотрудников смогли успешнее настроить баланс работы и личной жизни.

Положительный эффект от уменьшения рабочей недели подтверждают и социологические опросы. Исследование Редингского университета от 2019 года показало, что две трети британских компаний, перешедших на четырехдневную рабочую неделю, обнаружили рост продуктивности своих работников. По итогам международного опроса, проведенного компанией Kronos в 2018 году, 78% людей, работающих фулл-тайм, считают, что на самом деле способны выполнять свою ежедневную работу меньше чем за семь часов, а 45% оценивают это время и вовсе в пять часов в день. Таким образом, большая часть работников проводит на рабочем месте куда больше времени, чем необходимо.

Кроме государственных экспериментов, успехом заканчиваются и многие корпоративные инициативы. В 2019 году японское отделение Microsoft сократило рабочую неделю на день, сделав пятницу выходным, а также ограничило рабочие встречи до 30 минут. По итогам эксперимента компания обнаружила рост рабочей продуктивности на 40%. Новое расписание оказалось полезно не только для сотрудников, оно позволило также экономить офисные ресурсы и электричество. Количество распечатанных страниц уменьшилось на 58,7%, а потребление электричества — на 23%.

Похожий опыт был у новозеландской компании Perpetual Guardian. После успеха временного эксперимента с расписанием ее основатель Эндрю Барнс сделал четырехдневную рабочую неделю в компании постоянной с сохранением прежних "пятидневных" зарплат. Как отмечает Барнс, меньшее количество рабочих часов позволило работникам легче концентрироваться на заданиях, они спокойно успевали сделать все дела за четыре дня вместо пяти. Компания также отметила понижение уровня стресса и рост вовлеченности работников благодаря 32-часовой неделе. Новозеландский офис Unilever тоже перешел на четырехдневную неделю в ноябре 2020 года — эксперимент планируют растянуть на год и после опубликовать результаты.

Польза для природы

Кроме возможности улучшить качество жизни работников, повысить продуктивность компаний и полностью переосмыслить систему работы, одним из важных доводов в пользу сокращения рабочей недели стала необходимость борьбы с изменениями климата.

Анализ данных, проведенный исследователями из Бюро экономического анализа и Бюро рабочей статистики США в 2018 году, показал, что более долгие рабочие часы приводят к большим выбросам углекислого газа. Аналогично исследование американского университета UC Davis показало, что два главных фактора, влияющих на выбросы углекислого газа в США, — это транспорт (29%) и выработка электричества (28%). Поэтому уменьшение количества рабочих дней, когда людям необходимо добираться до офисов и использовать энергетические ресурсы, напрямую приведет к снижению парникового эффекта. Такие доводы приводит в своей колонке в The Guardian Эндрю Барнс, тот самый основатель компании Perpetual Guardian, успешно внедрившей практику четырехдневной рабочей недели. По его словам, переход на четырехдневную неделю не станет полноценным решением климатического кризиса, но может стать одним из важных элементов, необходимых для такого решения.

Схожие выводы предлагает анализ Университета Массачусетса в Амхерсте — в странах с более короткими рабочими неделями уровень выбросов углекислого газа и углеродный след обычно ниже, так как люди реже пользуются транспортом и тратят меньше энергии.

Немного критики

Выступлений с критикой четырехдневной недели, особенно от ученых или политиков, сейчас куда меньше, чем с защитой. Среди аргументов против, приводимых на HR-ресурсах, можно встретить сложность адаптации сложившейся корпоративной модели к новой системе. Эксперт по тайм-менеджменту Лора Вандеркам, автор нескольких книг о продуктивности и балансе работы и личной жизни, также отмечает, что четырехдневная рабочая неделя может привести к меньшему количеству карьерных возможностей. По ее словам, с сокращенным рабочим временем люди могут потерять в том числе и часы, которые могли бы отвести на важный для карьеры нетворкинг или профессиональное развитие. Из-за этого их карьерный рост может замедлиться.

С другой стороны, сегодня нетворкинг и учеба редко входят в стандартные восемь часов работы, обычно они "съедают" часть часов для отдыха или сна. В этом смысле переход на четырехдневную рабочую неделю может означать как минимум возвращение к правилу "888".