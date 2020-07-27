"Разные миры": к чему ведет чтение новостей в соцсетях

Представители поколений Y и Z все чаще приходят за новостями в Instagram, превратив это в такую же рутину, как покупка свежей газеты пару десятков лет назад, со ссылкой на The Guardian пишет "Газета.ru". При этом аналитики предупреждают, что у потребления информационного контента из социальных сетей есть свои особенности — так, люди, предпочитающие визуальный контент текстовому, чаще полагаются на свои эмоции при оценке того или иного события.

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Многие молодые люди все чаще узнают новости из Instagram, сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование Института изучения журналистики Reuters. Приложение, которое раньше было предназначено для публикации lifestyle-контента, стало для миллениалов и зумеров полноценным информационным порталом.

Исследователи опросили группу молодых людей из США в возрасте 18-24 лет, чтобы выяснить, откуда они получают информацию о пандемии коронавируса, которая стала одним из главных событий 2020 года.

Свыше четверти респондентов указали Instagram в качестве предпочитаемого источника новостей. Еще 19% для этих же целей используют Snapchat, а 6% — TikTok.

Foto: AP/Scanpix/LETA

При этом газеты остаются источником информации только для 17% опрошенных. В других странах мира количество молодых людей, читающих новости в Instagram, еще выше. Так, в Германии оно составляет 38%, а в Аргентине — 49%.

Эксперты считают, что подобный тренд имеет право на существование, но несет в себе некоторые последствия. "Проблема Instagram в том, что это максимально визуальное пространство. Люди, которые выкладывают мемы, скорее воздействуют на точку зрения подписчиков, чем просто информируют их, поэтому стоит отдавать себе отчет, с кем вы имеете дело", — поясняет преподаватель PR в Сиракузском университете Дженнифер Григель.

Кроме того, использование социальных сетей в качестве основного источника новостей поднимает проблему фактчекинга — ведь далеко не каждый зарегистрированный пользователь является профессиональным репортером, готовым проверять информацию, которую он публикует. При этом даже если пользователь будет предоставлять своим подписчикам достоверные данные, социальные сети устроены таким образом, что авторитетом обладают те аккаунты, у которых больше всего фолловеров, а не те, которые могут похвастаться качественным контентом.

По мнению доцента Университета Северной Каролины Амелии Гибсон, молодежь обратилась к социальным сетям за новостями в том числе из-за снижения доверия к традиционным СМИ.

При этом Гибсон отмечает, что разнообразие контента от новостных агентств, политических групп и отдельных инфлюэнсеров, каждый из которых обладает собственными взглядами на мир, приводит к разобщению различных групп населения.

Foto: PA Images/Scanpix/LETA

"Социальные медиа предлагают, с одной стороны, пространство для появления новых надежных источников информации. Однако с другой стороны, среда внутри социальных сетей по-прежнему настолько сегментирована, что некоторые люди действительно живут в разных информационных мирах. В одной информационной экосистеме люди могут воспринимать нынешние движения за социальную справедливость как обнадеживающий знак пробуждения общества и борьбой с расизмом, а другие — как серьезную угрозу их существованию. Мы наблюдаем столкновение этих разных миров, когда люди встречаются в реальной жизни", — считает собеседница Guardian.

По версии Дженнифер Григель, сложившаяся ситуация, когда молодежь черпает новости из Instagram, может стать мотивацией для традиционных СМИ, которые могут обновить свои устаревшие веб-сайты, начать борьбу с предвзятостью и "фейк ньюс", а также привлечь новых рекламодателей, чтобы побороться за внимание миллениалов и зумеров.