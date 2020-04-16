Развестись нельзя помиловать. Почему карантин — хорошее время, чтобы подготовиться к свадьбе или разводу

Коронавирус не только поставил под сомнение жизнеспособность многих отраслей экономики, но и стал проверкой на прочность для отношений между людьми, особенно — семейных. Как провести карантин так, чтобы к его окончанию быть юридически готовыми и к завершению исчерпавших себя отношений, и к началу новой семейной жизни, Forbes Woman рассказала адвокат Екатерина Тягай.

Что происходит в семьях?





С первых дней карантина почти каждый ощутил, как много прежде было свободы. Свободы выбора людей, мест, занятий. Свободы сблизиться или держать дистанцию даже с любимыми, когда это необходимо. Режим самоизоляции застал большинство врасплох, а некоторых фактически взял в заложники. Мужья и жены заново узнают друг друга. Любовники и любовницы превращаются в исчезающий вид, наблюдая в инстаграме за воссоединением семей. Пары, которые еще не съехались, ходят на Zoom-свидания и засыпают с телефоном в руках. А те, кто не успел формально развестись, стараются разойтись по разным комнатам, чтобы не умножать стремительно растущее число случаев домашнего насилия.



Как за время карантина подготовиться к заключению брака?

Foto: Shutterstock



"Пока ты не сделал свой выбор, возможно все" — так звучит слоган антиутопии "Господин Никто", в которой звезда карантинного инстаграма Джаред Лето играет 118-летнего старика, вспоминающего свою жизнь, в том числе сквозь отношения с женщинами. В семейной жизни возможны любые сценарии, и она не лишится ярких красок, если некоторые детали определить заранее.

Поговорите о том, для чего вы женитесь. До эпидемии коронавируса можно было с уверенностью сказать, что уже никто не вступает в брак для того, чтобы выжить, — но и сейчас, будем честны, это не основная причина. Поэтому важно открыто сказать друг другу, чего вы ждете от этого шага — единства, партнерства, дополнительной защиты для себя и детей, признания вашего союза со стороны государства, — или просто отдаете дань традициям. Постарайтесь убедиться в том, что вы одинаково видите семью, до того как в паспорте появится пресловутый штамп, а вслед за ним возникнут общие права и обязанности.

Обсудите правила поведения в семье. Расскажите друг другу о том, как вам комфортно распоряжаться деньгами и вещами, — по умолчанию они станут общими сразу после регистрации брака. Обсудите, насколько самостоятельными вы хотели бы оставаться внутри семьи при принятии бизнес-решений и т.п.

Подпишите брачный договор — самый романтичный документ, доказывающий, что вы умеете договориться. Брачный контракт можно заключить до брака, в силу он вступит сразу после регистрации в загсе. Чтобы составить договор, обратитесь к адвокату и нотариусу — эти люди обеспечивают конституционное право граждан на юридическую помощь даже в период карантина.

Обсудите, какую фамилию будут носить члены новой семьи. Вариантов не много: оставить каждому свою, выбрать в качестве общей фамилию одного из супругов; создать общую двойную фамилию. Принимая решение по этому поводу, стоит иметь в виду, что смена фамилии влечет за собой замену большинства документов: паспорта, водительского удостоверения, страхового полиса и т.п. Банковские карты тоже необходимо будет заменить.

Наведите порядок в делах. В обычной жизни праздничная подготовка к свадьбе занимает почти все свободное время, но в изоляции можно разобраться и с рутиной, которая часто омрачает жизнь молодоженов. Постарайтесь закончить оформление документов, до которых не доходили руки. Отдайте, по возможности, старые долги. Исполните принятые на себя обязательства. Вы почувствуете облегчение от того, что новая глава начнется без этих обременений.

Как в изоляции подготовиться к разводу?

Foto: Shutterstock



Вынужденная изоляция одним дает уверенность в партнере и силы вместе справиться со стрессом. Для других общественный кризис накладывается на личный — в этом тоже можно найти несомненную пользу и выйти из ситуации достойно, если правильно сфокусироваться и вовремя опереться на психологическую и юридическую помощь.

Попробуйте поговорить о том, каким будет развод. Сценариев глобально два: мирный — когда каждому из вас удается сохранить уважение к себе, друг другу и детям, договорившись о ключевых вопросах на берегу; и военный — когда переговоры невозможны или заходят в тупик. Второй сценарий дольше, мучительнее и намного дороже во всех смыслах.

Развестись можно у нотариуса или в суде. Первый вариант возможен, когда на развод согласны оба, нет общих несовершеннолетних детей и вы не спорите об имуществе. В остальных случаях применяется судебный порядок. "Не дать развод" нельзя, если хотя бы один из вас настаивает на том, что сохранение семьи невозможно.

Соберите документы. На время карантина большинство деловых людей перевезли важные документы домой. И правильно сделали. Многие из них пригодятся вам при обсуждении имущественных и личных вопросов, связанных с разводом. Снимите на всякий случай копии и загрузите в облако.

Вспомните, что у вас есть и кому вы должны. Если супруги письменно не договорились об ином, все активы и пассивы являются общими, а при разводе, как правило, делятся 50/50.

Чтобы не делить собственность в суде, лучше подписать брачный договор. Если вы не успели сделать этого до брака, такая возможность сохраняется в любой момент до развода. Альтернатива брачному договору — соглашение о разделе имущества. Ни в коем случае не принимайте на себя никаких обязательств и ни от чего не отказывайтесь без квалифицированной юридической помощи.

Судебные споры о детях — хуже всего. Постарайтесь их избежать. С помощью адвоката и нотариуса можно урегулировать все вопросы, связанные с воспитанием детей и их содержанием. Для этого существуют три ключевых договора, которые заключаются между родителями: о месте жительства ребенка; о порядке общения с ребенком; алиментное соглашение.

Будьте аккуратнее в социальных сетях. Многие семейные конфликты влекут за собой обсуждение морального облика каждого из супругов и их образа жизни. В некоторых случаях "публичное разоблачение" — мощный механизм как нападения, так и защиты. Поэтому в период изоляции, когда мы лишены привычного общения с внешним миром, особенно важно сохранить границы приватности и не транслировать в прямом эфире то, что вы хотели бы оставить личным, когда все это закончится.