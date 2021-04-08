Революция Covid-19: как ограничения помогли изменить качество жизни в лучшую сторону

Психолог Леонид Кроль уверен, что за пандемийный год произошла революция в качестве жизни — освобождение от "бремени социального представительства", смешение рабочей и личной жизни, переосмысление отдыха и счастья. Подробнее рассказывает Forbes Life.

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Прошел год с тех пор, как страны начали одна за другой закрываться на локдауны, а больницы — перепрофилироваться в ковидарии. Деловой мир и образование перешли в онлайн, путешествия отменились, а неопределенность выросла еще сильней, хотя, казалось бы, уже некуда. И все же многим удалось адаптироваться и увидеть на деле, что ограничения могут не только мешать, но и помогать меняться в лучшую сторону.

Тело — не подставка для головы

Главное открытие сезона карантинов — конечно, массовый онлайн. При всех его негативных эффектах (устают глаза, общение с экраном не всегда может заменить реальную встречу) есть и хорошие стороны — они стали особенно заметны, когда онлайн-работа стала сочетаться с периодическими встречами в реале.

Во время работы в режиме онлайн можно, как минимум, принять удобную позу: лечь, потянуться, не думать о том, как ты выглядишь. Можно почти совсем освободить тело от бремени социального представительства: "приличной" одежды, любой обуви, сидячей неподвижной позы и так далее.

Люди открыли для себя, как здорово иногда прервать работу и полчаса вздремнуть, сделать полноценную зарядку, не спеша поесть, погладить кошку. Человек, работающий из дома, весь день продолжает чувствовать себя не только рабочей функцией, но самим собой — более объемным и телесным, чем в офисе. Это, без преувеличения, революция в качестве жизни.

Жаль, что для того, чтобы работодатели психологически приняли свободу работника от офисной рутины, понадобилась такая встряска как коронавирус.

Зависимости стали заметнее

В то же время бесконечный онлайн как таковой быстро надоел людям. Передозировка зум-совещаниями и рабочими переписками не всегда приводит к тому, что в свободное время хочется уйти от экрана. Иногда и окончив работу человек продолжает торчать в соцсетях: очевидно, что это зависимость. У многих она действительно обострилась, причем интернет-зависимость в эпоху локдаунов нередко сочетается с алкогольной, пищевой и другими.