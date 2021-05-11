Счастливое старение. Почему лучше никогда не уходить на пенсию

Что можно сделать, для того чтобы остановить снижение когнитивной и физической активности, сопутствующее старению? В издательстве "МИФ" выходит книга известного нейробиолога Дэниела Левитина "Счастливое старение" о том, как можно прожить долго и что нужно делать сейчас (в любом возрасте), чтобы в 70, 80 и 90 жить полной жизнью. Forbes Life опубликовал отрывок из нее.
"В каком возрасте лучше всего уходить на пенсию? Да ни в каком! Даже если у вас ограниченные физические возможности, лучше продолжать трудиться — либо на какой угодно работе, либо в качестве волонтера.
Композитор Куинси Джонс, передвигающийся на инвалидной коляске, в свои 86 лет до сих пор работает музыкальным продюсером, открывает новые таланты, произносит речи и часто выступает перед публикой, рассказывая о значении искусства для общества.
Ламону Дозье, соавтору таких культовых песен, как Heat Wave ("Волна жары"), Stop! In the Name of Love ("Остановись! Во имя любви") и Reach Out, I’ll Be There ("Протяни руку, я приду"), а также четырнадцати хитов, занимавших первое место в рейтинге Billboard, исполнилось 78 лет — и он до сих пор пишет песни.
Если люди тратят много времени без всякого смысла, они становятся несчастными. Занимайтесь каким-то делом — не бесполезной работой или чем-то незначительным, а теми видами деятельности, которые наполнены смыслом.
Экономисты придумали термин "невыход на пенсию" для описания состояния людей, которые после выхода на пенсию осознали, что им не нравится так жить, и вернулись на работу. От 25 до 40 процентов вышедших на пенсию людей снова начинают работать. Экономист Гарвардского университета Николь Маэстас говорит: "Часто можно услышать о смысле жизни, об использовании своего мозга. А еще один важный элемент — социальная вовлеченность". Вспомните слова Зигмунда Фрейда о том, что две самые важные вещи в жизни — это любовь и значимая работа. (Фрейд во многом ошибался, но в этом он, пожалуй, прав.)
Работая над этой книгой, я побеседовал со многими людьми в возрасте от 70 до 98 лет, чтобы лучше понять, от чего зависит их удовлетворенность жизнью. Все они без исключения продолжали работать. У одних, например у музыканта Дональда Фейгена из группы Steely Dan (71 год) и Джуди Коллинз (80 лет), работы даже прибавилось. Другие, такие как Джордж Шульц (99 лет) и Далай-лама (84 года), внесли коррективы в рабочий график с учетом возрастного замедления, но в те дни, когда эти люди работают, они успевают сделать больше, чем большинство их более молодых коллег.
Чтобы продолжать заниматься значимыми видами деятельности, необходимо изменить приоритеты и разработать стратегии. Писательница Барбара Эренрайх (78 лет) отказывается проходить обследования, назначаемые ей врачом, потому что не хочет тратить время на посещение его кабинета только ради того, чтобы продлить свою жизнь на какие-то три недели. Почему?
Мне и без того есть чем заняться. по всей видимости, отчасти это начинается с компромиссного решения, чего я хочу — сидеть в приемной без окон у кабинета врача, в срок закончить работу или выйти на прогулку? я всегда выбирала последнее.
Многие работодатели разрешают пожилым сотрудникам вносить изменения в рабочий график, чтобы они могли продолжать трудиться. В Соединенных Штатах Америки возрастная дискриминация запрещена законом, а работодатели обязаны вносить разумные коррективы, например изменить начало и окончание рабочего дня, обустроить комнату отдыха и даже установить кровать, на которой можно вздремнуть. Дискриминация по возрасту незаконна также в Канаде, Мексике и Финляндии.
В разных странах мира действуют разные законы. В Евросоюзе же, как правило, разрешено увольнение по достижении пенсионного возраста. Например, в Германии этот возраст сейчас составляет 65 лет и его планируют продлить до 67 лет. В Южной Корее люди обязательно выходят на пенсию в 60 лет. В других странах, таких как Австралия, законы и их толкование развиваются. Например, в Австралии суд вынес решение в пользу авиакомпании Qantas Airways, которая уволила пилота 60 лет. Несмотря на нарушение действующего в стране Закона о недопустимости возрастной дискриминации, принятого в 2004 году, суд принял такое решение, поскольку, согласно Конвенции о международной гражданской авиации, капитанам старше 60 лет запрещено летать по определенным маршрутам, следовательно, увольнение тех, кто перешагнул этот возраст, считается законным.
На мой взгляд, важнее всего вместе бороться за изменение отношения общества к людям преклонного возраста, и в частности к их месту в структуре трудовых ресурсов. В США корпоративная культура тяготеет к дискриминации по возрастному признаку. Пожилым людям трудно получить работу или продвижение по службе. Две трети сотрудников американских компаний признаются, что были свидетелями таких притеснений или испытали их на себе.
Работодатели должны осознавать, что обеспечение благоприятных возможностей пожилым сотрудникам — это умный бизнес-ход, а не акт милосердия. Команды, состоящие из представителей разных поколений, в том числе из людей преклонного возраста, продуктивнее команд представителей одного поколения, поскольку пожилые повышают продуктивность окружающих. Deutsche Bank стоит на переднем крае в применении такого подхода: в нем допускается меньше ошибок, а между молодыми сотрудниками и "ветеранами" устанавливается позитивная обратная связь.
Во многих странах законы запрещают предвзятое отношение в сфере занятости к людям с ограниченными возможностями, в том числе с болезнью Альцгеймера — например, в Соединенных Штатах Америки это Закон о защите нетрудоспособных граждан США 1990 года, а в Великобритании — Закон о равенстве 2010 года. Некоммерческая организация BrightFocus Foundation составила список условий, создание которых может оказаться полезным для сотрудников с болезнью Альцгеймера:
Включать в их рабочий день письменные или устные напоминания.
- Делить крупные задачи на ряд мелких задач.
- Обеспечивать дополнительное обучение в случае изменений
- на рабочем месте.
- Очистить рабочее пространство от всего лишнего.
- Сократить количество рабочих часов в день или в неделю.
- Изменить рабочий график.
В связи с вышесказанным "Хитроу" в Лондоне стал первым в мире аэропортом, "дружественным по отношению к деменции": тысяча сотрудников здесь занимается обеспечением потребностей людей с когнитивными нарушениями, а все 76 тысяч служащих аэропорта прошли специальную подготовку37. Исследователи Университета Джона Карроу (частного университета иезуитов в Университете Хайтс, штат Огайо) создали хор, в состав которого вошли представители разных поколений, объединив молодежь и людей с деменцией в один коллектив38. Это изменило отношение студентов: они делились ощущением близости, возникшим в хоре, а также сообщали о формировании дружеских отношений между представителями разных поколений. Пожилые люди с деменцией, которые пели вместе с молодыми людьми, чувствовали себя вовлеченными и ощущали, что им рады, их ценят и уважают.
В августе 2011 года у (покойной) Пэт Саммитт, тренера женской баскетбольной команды из Теннесси, а также серебряного призера Олимпийских игр 1976 года, обнаружили болезнь Альцгеймера, но она продолжала работать до конца спортивного сезона 2012 года. "Я не собираюсь жалеть себя, будьте уверены", — заявила Пэт.
Если после определенного возраста продолжать работу в вашей должности невозможно, если новые работодатели не хотят нанимать пожилых сотрудников, существует много других способов заниматься значимым делом. Я уже рассказывал о программе Head Start, которая позволила моей бабушке приходить на уроки и читать книги детям из неблагополучных семей. У фонда AARP есть программа под названием Experience Corps ("Объединение наставников"), которая привлекает людей преклонного возраста в качестве наставников в государственных школах для детей из малообеспеченных семей.
Эта программа положительно влияет на детей, в результате повышается их грамотность и академическая успеваемость, улучшается поведение в школе и социальной среде. Вместе с тем на волонтерах она тоже сказывается хорошо.
В ходе одного исследования было установлено, что волонтеры испытывали удовлетворенность достигнутым в большей степени, чем участники контрольной группы; кроме того, у них увеличился объем мозга в области гиппокампа и коры, тогда как у членов контрольной группы объем мозга уменьшился. В первую очередь это касалось мужчин: за два года волонтерской работы их состояние словно вернулось на три года назад. Как отметила писательница Анаис Нин, "жизнь укорачивается или удлиняется пропорционально смелости человека". Примерно то же самое можно сказать и об объеме головного мозга.
Обретение смелости и расширение границ жизни происходит у людей по-разному: это может быть интернет-обучение, например на курсах Coursera или в образовательной Академии Хана (позаботьтесь о поддержании взаимодействия с реальными, живыми людьми, с которыми сможете обсуждать изученное, поскольку только при таком условии обучение в одиночку поддерживает ваш разум в активном состоянии); участие или организация книжного клуба или дискуссионных групп; волонтерская работа в больнице или церкви; помощь Ассоциации молодых христиан или церкви; работа в бесплатной столовой для нуждающихся. Оказание помощи другим людям преображает человека. В романе Disgrace лауреат Нобелевской премии южноафриканский писатель Джон Максвел Кутзее написал:
он продолжает преподавать, потому что это дает ему средства к существованию, и еще потому, что преподавание учит его смирению, открывая ему глаза на то, кто он в этом мире. ирония происходящего не ускользает от него: тот, кто приходит учить, получает горчайший из уроков, а те, кто пришел учиться, не научаются ничему.
Я наблюдал нечто подобное в своей жизни, хотя мне хотелось бы думать, что мои студенты все таки смогли чему-то научиться. И я, пожалуй, не настолько циничен, как Кутзее — или, по крайней мере, герой его романа. На мой взгляд, истинный учитель — тот, кто по-настоящему верит в ребенка или взрослого, — способен изменить жизнь человека к лучшему и помочь ему преодолеть жизненные трудности, стать на путь к счастью и успеху, который приведет его к благополучному старению. Мои учителя сделали это для меня".