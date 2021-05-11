Счастливое старение. Почему лучше никогда не уходить на пенсию

Экономисты придумали термин "невыход на пенсию" для описания состояния людей, которые после выхода на пенсию осознали, что им не нравится так жить, и вернулись на работу. От 25 до 40 процентов вышедших на пенсию людей снова начинают работать. Экономист Гарвардского университета Николь Маэстас говорит: "Часто можно услышать о смысле жизни, об использовании своего мозга. А еще один важный элемент — социальная вовлеченность". Вспомните слова Зигмунда Фрейда о том, что две самые важные вещи в жизни — это любовь и значимая работа. (Фрейд во многом ошибался, но в этом он, пожалуй, прав.)

Работая над этой книгой, я побеседовал со многими людьми в возрасте от 70 до 98 лет, чтобы лучше понять, от чего зависит их удовлетворенность жизнью. Все они без исключения продолжали работать. У одних, например у музыканта Дональда Фейгена из группы Steely Dan (71 год) и Джуди Коллинз (80 лет), работы даже прибавилось. Другие, такие как Джордж Шульц (99 лет) и Далай-лама (84 года), внесли коррективы в рабочий график с учетом возрастного замедления, но в те дни, когда эти люди работают, они успевают сделать больше, чем большинство их более молодых коллег.

Чтобы продолжать заниматься значимыми видами деятельности, необходимо изменить приоритеты и разработать стратегии. Писательница Барбара Эренрайх (78 лет) отказывается проходить обследования, назначаемые ей врачом, потому что не хочет тратить время на посещение его кабинета только ради того, чтобы продлить свою жизнь на какие-то три недели. Почему?

Мне и без того есть чем заняться. по всей видимости, отчасти это начинается с компромиссного решения, чего я хочу — сидеть в приемной без окон у кабинета врача, в срок закончить работу или выйти на прогулку? я всегда выбирала последнее.

Многие работодатели разрешают пожилым сотрудникам вносить изменения в рабочий график, чтобы они могли продолжать трудиться. В Соединенных Штатах Америки возрастная дискриминация запрещена законом, а работодатели обязаны вносить разумные коррективы, например изменить начало и окончание рабочего дня, обустроить комнату отдыха и даже установить кровать, на которой можно вздремнуть. Дискриминация по возрасту незаконна также в Канаде, Мексике и Финляндии.

В разных странах мира действуют разные законы. В Евросоюзе же, как правило, разрешено увольнение по достижении пенсионного возраста. Например, в Германии этот возраст сейчас составляет 65 лет и его планируют продлить до 67 лет. В Южной Корее люди обязательно выходят на пенсию в 60 лет. В других странах, таких как Австралия, законы и их толкование развиваются. Например, в Австралии суд вынес решение в пользу авиакомпании Qantas Airways, которая уволила пилота 60 лет. Несмотря на нарушение действующего в стране Закона о недопустимости возрастной дискриминации, принятого в 2004 году, суд принял такое решение, поскольку, согласно Конвенции о международной гражданской авиации, капитанам старше 60 лет запрещено летать по определенным маршрутам, следовательно, увольнение тех, кто перешагнул этот возраст, считается законным.

На мой взгляд, важнее всего вместе бороться за изменение отношения общества к людям преклонного возраста, и в частности к их месту в структуре трудовых ресурсов. В США корпоративная культура тяготеет к дискриминации по возрастному признаку. Пожилым людям трудно получить работу или продвижение по службе. Две трети сотрудников американских компаний признаются, что были свидетелями таких притеснений или испытали их на себе.

Работодатели должны осознавать, что обеспечение благоприятных возможностей пожилым сотрудникам — это умный бизнес-ход, а не акт милосердия. Команды, состоящие из представителей разных поколений, в том числе из людей преклонного возраста, продуктивнее команд представителей одного поколения, поскольку пожилые повышают продуктивность окружающих. Deutsche Bank стоит на переднем крае в применении такого подхода: в нем допускается меньше ошибок, а между молодыми сотрудниками и "ветеранами" устанавливается позитивная обратная связь.