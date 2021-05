Счастливое старение. Почему лучше никогда не уходить на пенсию

Что можно сделать, для того чтобы остановить снижение когнитивной и физической активности, сопутствующее старению? В издательстве "МИФ" выходит книга известного нейробиолога Дэниела Левитина "Счастливое старение" о том, как можно прожить долго и что нужно делать сейчас (в любом возрасте), чтобы в 70, 80 и 90 жить полной жизнью. Forbes Life опубликовал отрывок из нее.

"В каком возрасте лучше всего уходить на пенсию? Да ни в каком! Даже если у вас ограниченные физические возможности, лучше продолжать трудиться — либо на какой угодно работе, либо в качестве волонтера.

Композитор Куинси Джонс, передвигающийся на инвалидной коляске, в свои 86 лет до сих пор работает музыкальным продюсером, открывает новые таланты, произносит речи и часто выступает перед публикой, рассказывая о значении искусства для общества.

Ламону Дозье, соавтору таких культовых песен, как Heat Wave ("Волна жары"), Stop! In the Name of Love ("Остановись! Во имя любви") и Reach Out, I’ll Be There ("Протяни руку, я приду"), а также четырнадцати хитов, занимавших первое место в рейтинге Billboard, исполнилось 78 лет — и он до сих пор пишет песни.

Если люди тратят много времени без всякого смысла, они становятся несчастными. Занимайтесь каким-то делом — не бесполезной работой или чем-то незначительным, а теми видами деятельности, которые наполнены смыслом.