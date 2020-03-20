"Счастливый карантин". Фотограф из Таллина запустила флешмоб, к которому и вы можете присоединиться

"В какой-то момент я поняла, что скоро сойду с ума, и хочется какого-то позитива", — рассказывает автор флешмоба "Счастливый карантин", таллиннский фотограф Лейла Арефьев. Именно она предложила своим подписчикам каждый день карантина отмечать позитивные моменты, фотографировать их и выкладывать в Фейсбуке и Инстаграме с тегом #счастливыйкарантин.
"Мы с мужем сидели и ломали голову, как прожить, как быть с кредитами, и голова становилась просто ватной, было страшно от этой неизвестности, что будет дальше, как мы будем дальше жить", — описывает Лейла свое состояние неделю назад. Именно тогда она вспомнила свой эксперимент, который проводила много лет назад — "100 Days of happiness", или "100 дней счастья". "Тогда я каждый день описывала что-то хорошее, — рассказывает Лейла. — И в этот раз я решила, что 30 дней — не знаю, сколько у нас продлится этот карантин — буду для себя замечать и записывать позитивные стороны".
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🔅Запускаю флешмоб! 🔅 🌸🌸🌸 Назовем его 🔅 #счастливыйкарантин 🔅 #happyquarantine ⠀ Это не сложно. Живем, учимся наслаждаться моментом. Челлендж состоит в том, чтобы каждый день, находить хоть одну позитивную вещь. Всего! Можно больше, лучше больше! Начнем с 30 дней. Там глянем. Однажды я делала 100дней счастья. И знаете, это настоящий кайф. Начинаешь открывать глаза и видеть Жизнь ❤ ⠀ Итак! 🔅30 дней отмечаем позитив 🔅 каждый день пишем об этом пост 🔅 ставим #счастливыйкарантин c @leila.arefjev 🔅 хотите, по английски #happyquarantine with @leila.arefjev ⠀ 🔅 Я против принудительного подписывания, но если вы знаете того, кому тоже понравится такой челлендж, смело вызывайте его у себя в посте. Запустим волну позитива! ⠀ 🎁 Ну и конечно! Как же я без подарков?! Среди всех, кто присоединился, я разыграю подарок! Фотосессия прогулка на свежем воздухе! Во как! ⠀ 🌞Встряхнем ленту позитивом! 🌞 ⠀ Начинаю я. #счастливыйкарантин с @leila.arefjev 🌱 День 1. Осознание того, что все закрыли не испугало меня. Наоборот мозг начал перебирать столько возможностей и занятий, которые можно переделать за это время ух! Боюсь не успеть! 😄 1. Валялись утром в постели. Долго. Мысль того, что никуда не надо спешить, дает такое классное ощущение! Будто ты хозяин положения) 2. Жарили блины и всей семьей завтракали. 3. Солнце! Это просто подарок какой-то! Наблюдала, как лучи заполняют комнату! 4. Дурачились с детьми. 5. Захотелось достать камеру дома. (обычно, я столько снимаю по работе, что у меня уже аллергия на камеру в свободное время, я смотрю глазами) 6. Выбрались на природу. 7. Лес!!! Лес!!!!! 8. Валялись всей семьей в постели и смотрели очень классный мультик! "Камуфляж и шпионаж" (Spies in Disguise) с моим любимым Виллом Смиттом. Мур! ⠀ О КАК! И это было только вчера! За сегодня тоже отчитаюсь. Позже. В комментариях отмечу тех, кого хочу видеть в своей позитивной секте ♥️ ⠀ Всех чмок! Ваша Лейла ♥️
Оказалось, что этих моментов очень много. "Несколько месяцев до этого я жила в каком-то тумане до всего происходящего, и говорила себе: "Лейла, открой глаза, посмотри на мир, побудь с детьми". Моя любимая работа забирала все мои мысли и силы, я не могла открыть глаза и жить, не могла посмотреть на небо, и даже если видела, то ничего особенного не ощущала, а сейчас каждая капелька на ветке радует, и это огромный источник позитива. Семья стала крепче, мы стали больше заботиться друг о друге. И я решила подключить к этому как можно больше людей, которые тоже могут и хотят видеть позитив", — рассказывает фотограф.
Лейла признается, что обычно в отпуске не берет в руки камеру, а теперь снова захотелось: "Сейчас у меня прямо есть желание ловить моменты, как много лет назад, когда я только начала увлекаться фотографией. И получается такая семейная летопись. Ведь все, что мы сейчас проживаем, это историческое событие, об этом будут снимать фильмы, об этом будут рассказывать в учебниках истории, это очень интересно наблюдать".
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#счастливыйкарантин с @leila.arefjev 🌱 День 4. Сразу к плюсам, нету времени расписывать, нам уроки еще делать. 🔸️ Учеба в пижамке. Это плюс 🔸️ Пока я кинула все силы на первоклашку, которая при первой же возможности превращается в жидкую субстанцию и стекает вниз по стулу… под стол…. потом под кровать. Знаете, как в фильме Терминатор 2, там был жидкий киборг? Так вот это моя дочь…. или его дочь…. О чем я? Ах да, подросток! Подросток воспользовавшись ситуацией, успокоил мать "Не парься, я все сделаю сам!" Ушел грызть. Гранит. Науки. Вернулся через 37 минут. И победоносно сказал "Я все сделал! За весь день!" 😎 37 минут! Всю программу ВСЕГО учебного дня! За 37 минут Карл! ….. тут первоклашка вытекла уже в комнату к коту, пришлось возвращать. Но 37 минут! Подозрительно уникальная скорость. В общем, сын у меня гений. И не важно чего. Гений науки, гений спекулирования, гений убеждения, гений забить на все… не важно! Ключевое слово тут Гений! Это плюс. 🔸️ Зато у подростка появилось уйма времени на другие дела: помочь сестре с математикой (мать уже не может), разобрать посудомойку, собрать посудомойку, помыть кухню, вынести мусор и, как у @ablajeva, мой мой подросток тоже познакомился с новым девайсом — половая тряпка🤪 Полы у нас сверкают везде. В следующий раз этот гений подумает, что все-таки надо учиться, если не хочешь быть уборщиком. 🔸️ Провели тренировку на свежем воздухе. Дети ворчали но втянулись. Вроде даже им понравилось. Может, мотивация у них была правильная. Тренировка проводилась в парке… около кладбища. Как вам берпи с прекрасным видом? 😌 🔸️ Протерли пыль с настольных игр. Семья вместе. 🔸️Муж снова достал гитару. Успокаивается. 🔸️Дочь готовила печеньковый торт. На завтрак. Мне утром готовить не надо. Это ЖИРНЫЙ плюс. 🔸️ Кот по-прежнему в шоке. Это не плюс. Но мне пофиг. ⠀ Всем кис. Ваша Лейла ♥️
На сегодняшний день к флешмобу присоединились уже десятки человек в Фейсбуке и Инстаграме, в том числе популярные блогеры.
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Подписалась на марафон @leila.arefjev #счастливыйкарантин, суть которого каждый день находить плюсы в неудобной для нас позе, в которой мы все с вами сейчас стоим. И не просто их находить, но и с вами позитивом делиться. А то вдруг награбленная крупа вам уже радость не приносит? ⠀ Каждый день я писать не буду! Раньше у меня не было на это времени, а в изоляции мне почему-то стало откровенно лень. Лень качать задницу, мыть голову и даже писАть, да. ⠀ Зато я начала высыпаться! И завтракать горячей едой! Как нормальные люди, а не как баклан на лету в 6 утра по дороге в спортзал. Это плюс. Жаль, что есть саму еду по-прежнему мне не лень. Это минус. ⠀ За первые два "чрезвычайных" дня я перемыла в доме все полы, плинтусы, окна и жопы таксам. Разобрала шкафы и выкинула все ненужное. Отвертки, молотки, гвозди и всякие железяки, абсолютно ненужные вещи, я считаю. ⠀ Познакомилась поближе с сыном, а он с пылесосом. До этой встречи мальчик думал, что пол не пачкается. А его отец даже не догадывался, как он любит забивать гвозди, о чем он, брызгая слюной, громко кричал в зад уезжающему мусоровозу. ⠀ В целом у нас, оказывается, неплохая сложилась ячейка общества, люди в ней собрались коммуникабельные, жаль что много жрут. Готовка меня и доканает. Пионер спускается к холодильнику каждые 45 минут, как в школьную столовую. Дистанционное обучение почему-то не включает в себя виртуальный общепит. Зато руки подросток теперь моет не только когда телефон в унитаз уронил. И втолкать в него витамины Цэ, Дэ (и от глистов) в нынешних реалиях стало проще. Всего за одну неделю этой вирусной пиар-кампании удалось то, чего я за 15 лет добиться не смогла: функция гигиены и самосохранения у современных детей была до сих пор не предусмотрена. ⠀ В общем, жизнь в изоляции оказалась не так страшна. Пока счета за ипотеку не придут. И зарплаты. Не придут. Но мы всегда можем с вами фонариком в окошке посветить и как рукой снимет! ⠀ Делитесь! Какие плюсы в вашей изоляции? Ну, кроме винишка. ⠀ ____ ⠀ #Бабайкинырассказы ⠀ Photo @sulipa_photography ❤️ ⠀ Юбка @cellbes.ee 👌 ⠀ Сумка @staud.clothing Карди @stradivariuseesti
Причем участвуют люди не только из Эстонии, но и, например, из Англии и Италии. "Очень много хороших отзывов приходит, — делится Лейла. — Потому что всем плохо от всех этих новостей, от всех этих мыслей, и я им немного помогла поменять вектор. И большой кайф читать эти сообщения, что людям это все-таки надо. Очень хотелось запустить позитивную волну!".