"Счастливый карантин". Фотограф из Таллина запустила флешмоб, к которому и вы можете присоединиться

"В какой-то момент я поняла, что скоро сойду с ума, и хочется какого-то позитива", — рассказывает автор флешмоба "Счастливый карантин", таллиннский фотограф Лейла Арефьев. Именно она предложила своим подписчикам каждый день карантина отмечать позитивные моменты, фотографировать их и выкладывать в Фейсбуке и Инстаграме с тегом #счастливыйкарантин.

"Мы с мужем сидели и ломали голову, как прожить, как быть с кредитами, и голова становилась просто ватной, было страшно от этой неизвестности, что будет дальше, как мы будем дальше жить", — описывает Лейла свое состояние неделю назад. Именно тогда она вспомнила свой эксперимент, который проводила много лет назад — "100 Days of happiness", или "100 дней счастья". "Тогда я каждый день описывала что-то хорошее, — рассказывает Лейла. — И в этот раз я решила, что 30 дней — не знаю, сколько у нас продлится этот карантин — буду для себя замечать и записывать позитивные стороны".

Оказалось, что этих моментов очень много. "Несколько месяцев до этого я жила в каком-то тумане до всего происходящего, и говорила себе: "Лейла, открой глаза, посмотри на мир, побудь с детьми". Моя любимая работа забирала все мои мысли и силы, я не могла открыть глаза и жить, не могла посмотреть на небо, и даже если видела, то ничего особенного не ощущала, а сейчас каждая капелька на ветке радует, и это огромный источник позитива. Семья стала крепче, мы стали больше заботиться друг о друге. И я решила подключить к этому как можно больше людей, которые тоже могут и хотят видеть позитив", — рассказывает фотограф.

Лейла признается, что обычно в отпуске не берет в руки камеру, а теперь снова захотелось: "Сейчас у меня прямо есть желание ловить моменты, как много лет назад, когда я только начала увлекаться фотографией. И получается такая семейная летопись. Ведь все, что мы сейчас проживаем, это историческое событие, об этом будут снимать фильмы, об этом будут рассказывать в учебниках истории, это очень интересно наблюдать".

На сегодняшний день к флешмобу присоединились уже десятки человек в Фейсбуке и Инстаграме, в том числе популярные блогеры.

Причем участвуют люди не только из Эстонии, но и, например, из Англии и Италии. "Очень много хороших отзывов приходит, — делится Лейла. — Потому что всем плохо от всех этих новостей, от всех этих мыслей, и я им немного помогла поменять вектор. И большой кайф читать эти сообщения, что людям это все-таки надо. Очень хотелось запустить позитивную волну!".