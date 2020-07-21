Семь принцесс, которые портят вам жизнь: почему проваливаются великие проекты

На стратегических сессиях мы строим наполеоновские планы и запускаем ракеты в космос, но в большинстве случаев прекрасные начинания заканчиваются ничем, а через полгода оказывается, что вашу ракету в космос отправил кто-то другой. Почему так получается, рассказывает на платформе Forbes Ontology коуч Татьяна Мужицкая.

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Синдром великого проекта, которому не суждено состояться, наверное, переживали все предприниматели и компании, и механизм в большинстве случаев примерно один и тот же. Это можно отрабатывать на тренингах через метафору разговора с воображаемыми принцессами. Говорим так: смотрите, обнаружены виновные — это семь принцесс, из-за которых ничего не получается. А раз мы нашли, кто виноват, то найдем и противоядие для каждой из них.

Анахуа, принцесса китайская

Анахуа, — так зовут первую китайскую принцессу, — требует ответов на вопросы "зачем" и "для чего". Важно, чтобы у вас был честный ответ, потому что если его нет, то можно дальше и не копать, — собственно, огромное количество стартапов на этом и заканчивается.

Популярный ответ на вопрос "зачем" — хотим заработать денег. Это нормальная история, но ключевой вопрос нашей принцессы — "анахуа" ваш проект нужен клиенту. В большинстве провальных стартапов проект клиенту не нужен ни за чем.

Рассмотрим и другие прекрасные начинания: например, вы решили отшлифовать английский язык или пойти на MBA — вроде как для дальнейшего карьерного роста все это нужно, но сколько процентов людей начинают учиться и бросают? Как правило, больше половины. Потому что у них нет хорошего ответа на вопрос "анахуа?". Надо, потому что надо, — не работает. Как только азарт заканчивается, человек сходит с дистанции.

Правильный ответ был бы такой: я достиг потолка своей карьеры, теперь хочу стать руководителем среднего уровня, и мне для этого нужен MBA. Если человеком в самом деле хочет выйти на новый уровень — он это будет делать. Если ему и так нормально, то он просто зря потратит деньги и время. Английский — тоже не цель, а средство — только с хорошим языком ты сможешь играть значимую роль в международном проекте, где основной язык коммуникации английский. Вопрос, насколько сильно вы хотите играть эту роль.

Ичо, принцесса вьетнамская

С этой принцессой надо поговорить о том, порадует ли вас цель, — или, может быть, от того, что вы ее достигнете, вам будет ни горячо, ни холодно. Может кто-то и хочет лучше должность, но явно не вы. Абитуриент вроде и хочет поступить, но ему это не надо, — надо, чтобы мама уже перестала давить. Или бывает такая мотивация: все вокруг делают проекты, и мне пора, наверное.

Простая проверка: если при мысли о том, что вам принесет достигнутая цель, энергии прибывает и настроение повышается, отлично — с принцессой Ичо разобрались.

Если нет, надо проверить, стоит ли за это браться. Может оказаться, что MBA не отобьется — на программу потратишь до 100 тысяч евро, а прибавка к компенсации потом окажется настолько незначительна, что отбивать затраты на обучение будешь пятнадцать лет. Уже не так интересно, правда? Или вот вы реалистично посмотрели на свой стартап, и поняли, что всю прибыль будете пускать на развитие, денег на поддержание штанов не будет пять лет, а отобьются все вложения только через пятнадцать лет — и у вас сильно упало от этого настроение, то лучше подумать, как перестроить всю схему.

В больших компаниях сейчас очень любят проводить дорогостоящие трансформации. А что говорит на это наша принцесса Ичо? Модно, стильно, молодежно — не ответ. Вот пришел в компанию ИТ-директор и первым делом сменил корпоративные номера на другого оператора, и оказалось, что новый оператор не ловил в половине ресторанов — а он не подумал об этом эффекте, ему нравилось, что контракт был выгодный.