Шесть вещей, которыми не стоит жертвовать ради работы

Мало кто сегодня заканчивает свой рабочий день, закрыв за собой дверь офиса. Даже если потом вы отправляетесь на встречу с друзьями или домой, вам в любой момент может написать или позвонить клиент, коллега или работодатель с тем или иным вопросом или просьбой. Безусловно, вы можете собраться с последними силами и ответить на звонок или выполнить то, о чем вас попросили, или же научиться разграничивать жизнь личную от профессиональной.

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Тревис Брэдберри изучает эмоциональный интеллект. В своем профиле в LinkedIn он обратил внимание на то, что большинство людей утверждают, что дома сразу же выключают рабочий телефон или не отвечают на звонки, связанный с работой, и не проверяют ящик электронной почты, тогда как исследования показывают совсем иную картину. Например, в ходе одного из них выяснилось, что более 50 процентов людей проверяют э-почту до и после рабочего времени, а также в выходные и находясь на больничном. При этом 44 процента регулярно просматривают письма и в отпуске.

Другое исследование указывает на то, что мнение или уверенность человека в том, что на рабочие электронные письма нужно реагировать и вне официального рабочего времени, держит его в постоянном стрессе. Это напряжение не позволяет отключиться от работы, полноценно расслабиться и соответственно отдохнуть. Если пребывать постоянно в таком состоянии, то рано или поздно это может сказаться на вашем здоровье: повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, ожирения, снижается уровень когнитивных способностей. Поэтому очень важно расставить границы между личной и профессиональной жизнью. Для этого необходимо задуматься о том, что принадлежит вашему работодателю, а что — только вам.

Далее лишь небольшой список того, что никто из вас не должен отдавать в жертву своей работе. Вы смело можете его дополнить по своему усмотрению. В любом случае даже если после ознакомления с ним вы остановитесь и пересмотрите свои установки на данный момент, не исключено, что захотите что-то изменить. В лучшую сторону. В свою пользу.