Смиритесь с хаосом: 8 советов, как руководить компанией, работая дома с детьми

Мамы и папы во всем мире совмещают удаленную работу и воспитание детей уже довольно давно. За это время у них появилась возможность совершить множество ошибок, усвоить некоторые уроки, подобрать оптимальный распорядок дня и даже придумать несколько лайфхаков. Всем работающим родителям пришлось нелегко, но чаще всего с дополнительной нагрузкой сталкиваются именно женщины. Как найти баланс между ведением бизнеса из дома и воспитанием детей?

Одни решили выстроить четкий распорядок дня, а другие поняли, что нужно просто принять неизбежное. У всех родителей есть свой собственный подход. Побеседовав с основательницами разных компаний и вдохновившись их опытом, Forbes Woman собрал лучшие советы для матерей, которым сейчас приходится работать удаленно и заниматься воспитанием детей.

Позаботьтесь о своем рабочем месте

Основательница телемедицинской платформы для женщин CurieMD Лесли Месерве рассказывает, как важно запирать дверь в свой импровизированный офис: "У меня двое прекрасных детей. Они довольно хорошо умеют читать — за исключением тех случаев, когда на двери в мою спальню (то есть мой офис) висит табличка с надписью "Маме нужно ответить на рабочий звонок. Не входите, если это не очень срочно". Я могла бы с тем же успехом повесить табличку с надписью "Пожалуйста, ворвитесь в комнату с грохотом и громко спросите меня, почему молоко закончилось и почему вам нужно разгрузить посудомоечную машину". Я начала запирать дверь на ключ во время рабочих звонков. Это отлично сработало! Тем не менее, мне жаль признавать, что эта система не сработает, если у вас маленькие дети. Однако она, возможно, отлично подойдет тем, у кого есть дети постарше, как у меня", — отмечает предпринимательница.

Лесли Месерве также решила купить офисное оборудование, которое напоминало бы ей о ее обычном рабочем месте. "Надеясь на лучшее, я сперва явно недооценила то, как долго продлятся режим самоизоляции и дистанционное обучение. Изначально я не думала, что мне стоит покупать еще один большой компьютерный монитор, удобную беспроводную гарнитуру и эргономичный письменный стол. Я ошибалась. Недавно я заказала все это и теперь с нетерпением жду того момента, когда я смогу в комфортных условиях эффективно работать из дома", — добавляет она.

Предложите своим детям принять участие в (нескольких) совещаниях

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Именно так поступает Эллисон Эванс, соосновательница компании по производству чистящих средств Branch Basics. Она призывает всех своих подчиненных следовать ее примеру. "В это уникальное и непростое время мы ввели вполне логичную корпоративную политику — детям вход разрешен! Именно поэтому иногда наши видеоконференции сопровождаются хихиканьем, просьбами, слезами, нытьем, заминками и учтивыми напоминаниями о том, что нужно перевести мобильные телефоны в беззвучный режим. В такие времена нам, работающим мамам и в целом родителям, нужно делать все возможное, чтобы все мы могли совмещать удаленную работу и воспитание детей. Мы можем и будем делать это. Мы станем сильнее и преодолеем все трудности", — подчеркивает Эванс.

Основательница и генеральный директор платформы для сбора отзывов stellarreviews.com Эллисон Дауни придерживается похожего подхода. "В день закрытия школ я провела собрание для всех сотрудников нашей компании и призвала их предложить своим детям принять в нем участие. Дети до сих пор часто принимают участие в наших утренних планерках в качестве безмолвных (или не очень) наблюдателей. Кроме того, я извлекла еще один важный урок. Если я скажу детям, что я смогу поиграть с ними в определенное время, они не будут мешать мне работать. К примеру, я могу сказать им, что в 11 утра мы можем порисовать вместе. До этого времени они не будут отвлекать меня от работы", — рассказывает Дауни.

Вовлекайте детей в свою работу

Основательница бренда натуральной косметики Primally Pure Бетани Макдэниел позволяет своему маленькому ребенку "тестировать" новые уходовые средства. "Если я экспериментирую с новым продуктом или формулой, я всегда позволяю своей трехлетней дочке нанести продукт на кожу и понюхать его, чтобы вовлечь ее в работу", — отмечает Макдэниел.

Основательница и генеральный директор сервиса подписки на развивающие детские наборы KiwiCo Сандра О Линь рассказывает о том, что ее дочь случайно услышала, как она разговаривает с коллегами во время рабочей видеоконференции. Позже дочь отметила, что голос ее матери звучал совсем по-другому. "Первым делом я подумала о том, что было бы забавно, если бы мои дети критиковали меня во время работы. Затем я поняла, что теперь у моих детей есть уникальная возможность побольше узнать о том, кто я и чем я занимаюсь. Сейчас мы работаем из дома, а наши дети находятся на дистанционном обучении. Со временем у нас появляется все больше точек соприкосновения. Мы узнаем больше о том, кто чем занимается. По моему мнению, это очень здорово, что во время режима самоизоляции дети могут оценить, насколько многогранны их родители", — подчеркивает О Линь.

После начала пандемии коронавируса Covid-19 основательница и генеральный директор сервиса сравнения цен на медицинские услуги ClearHealthCosts Джинн Пиндер даже наняла свою дочь на работу. "Моя 26-летняя дочь недавно переехала из Лос-Анджелеса обратно в Нью-Йорк. Она планировала вновь начать жить в ее любимом городе и найти работу. Однако пандемия расстроила все ее планы. Сейчас она живет с нами и работает в моей компании, параллельно развивая свои журналистские способности. Фиби — отличная журналистка. Я рада, что сейчас она работает со мной. Если у вас есть возможность вовлекать детей в свою работу, делайте это. Это пойдет на пользу не только вашим детям и вам самим, но и вашему бизнесу", — рассказывает Пиндер.

Пусть четкий распорядок дня создаст видимость нормальности

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Основательница и генеральный директор сети коворкингов The Riveter Эми Нельсон управляет своей компанией из дома и параллельно занимается воспитанием четырех детей. Она всегда считала, что ключ к успеху — это баланс между работой и семьей. "Я значительно изменила свой распорядок дня. Сейчас я просыпаюсь и затем обязательно провожу время со своими детьми. Я начинаю работать только в 10 утра. До пандемии я постоянно начинала работать уже в 8 утра. Однако я поняла, что для меня лучший способ начать день — это поиграть в саду с девочками, позавтракать и порисовать с ними. Я не могу быть продуктивной с 8 утра и до 6 вечера, сидя за письменным столом и проводя видеоконференции по Zoom. Мне кажется, что если я делю свой день на части, то я могу более эффективно работать и проводить больше времени с детьми", — говорит Нельсон.

Основательница бренда одежды для беременных HATCH Ариана Голдман также практикует этот подход. "По моему мнению, ощущение, что у нас есть определенный распорядок дня, так или иначе помогает нам. Мы с мужем начинаем каждое утро с момента тишины, например, с небольшой прогулки. Мы также делаем несколько глубоких вдохов перед тем, как начать работать. Так мы готовим себя к тому, что принесет нам новый день (или очередная сводка новостей). Мы стараемся сверяться с нашим расписанием, чтобы ориентироваться в потоке различных задач и видеоуроков в Zoom. Кроме того, я считаю, что очень важно завершать день небольшим ритуалом, чтобы "работа из дома" не превращалась в работу 24 часа в сутки и 7 дней в неделю", — отмечает Голдман.

Полетт Пантоха из компании Blu Digital Group рассказывает, что ее главное правило — это стабильность. "Мы просыпаемся в одно и то же время, а затем снимаем пижамы и надеваем обычную одежду. Мы также едим и ложимся спать в одно и то же время. Это очень важно для нас. Мы хотели создать некую видимость стабильности. Мы с женой работаем на полную ставку, поэтому мы, к сожалению, не можем уделять нашим сыновьям слишком много внимания. Это действительно нелегко! Мы всячески пытаемся занять их. Сейчас у них есть детский стол для игр с водой и песком, а также батут. Они могут прыгать на батуте, если на улице хорошая погода. Мы также включаем для них развивающие игры на iPad, чтобы они могли развлекаться, но в то же время учиться", — говорит Пантоха.

Смиритесь с хаосом

Кимберли Лапидес ведет блог eatsleepwear.com и считает, что в эти непростые времена каждый делает то, что ему по силам. По мнению Лапидес, этого вполне достаточно. "Мне бы хотелось, чтобы у меня была волшебная формула, с помощью которой можно было бы достичь идеального баланса между работой и семьей. Но это невозможно. Баланса между работой и семьей не существует. Есть хорошие дни, а есть плохие. Для меня ключ к успеху — это работать, пока у моего сына сон-час. Кроме того, поздно вечером я иногда наливаю бокал вина и открываю ноутбук, чтобы спокойно поработать над теми задачами, которые я не успела выполнить из-за того, что я всегда ставлю на первое место воспитание ребенка. До рождения сына я никогда по-настоящему не ценила свое свободное время. Но теперь, когда моей жизнью управляет маленький сын, я стала на удивление продуктивно работать в течение тех нескольких часов в день, когда мне это удается", — рассказывает Лапидес.

Дипти Шарма из сервиса доставки еды FoodToEat.com призывает всех смириться с хаосом и беспорядком. "Люди постоянно спрашивают меня о том, как я ухаживаю за собой. Честно говоря, у меня просто нет на это времени, ведь мы с мужем управляем двумя разными компаниями из дома, в котором мы живем с двумя маленькими детьми. Поэтому я вовлекаю детей в мой уход за собой. Они тренируются вместе со мной. Сначала мы вместе занимаемся йогой и медитируем, а затем делаем упражнения по видеотренировкам для детей. Сейчас они постоянно проводят время со мной, но это все же лучше, чем целый день сидеть перед ноутбуком в своей комнате и только работать", — добавляет Шарма.

Основательница онлайн-платформы для девушек GOLD Comedy Линн Харрис относится к сложившейся ситуации с юмором. "Это идеальное время для предпринимательниц с детьми, ведь сейчас они могут работать над развитием своих стартапов. Особенно, если главная задача стартапа облегчить жизнь работающих родителей. Предположим, что вы будете развивать свою компанию с черепашьей скоростью. "Черепашья скорость" — это название коктейля из джина и огуречного рассола, который вы приготовите на 47-й день самоизоляции", — с усмешкой говорит Харрис.

Поймите, что это нелегко. Будут хорошие и плохие дни

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Генеральный директор организации Ellevate Network Кристи Уоллес рассказывает о своих взлетах и падениях. "Я поняла, что мои дети гораздо более изобретательны, чем я думала. Сейчас я составляю для них списки задач и прошу их выполнить все пункты до обеда. Речь, к примеру, может идти о чтении книги или решении математической задачи. Дистанционное обучение — это действительно тяжело. Оно особенно сложно дается амбициозным мамам, которые хотят, чтобы их дети были лучшими в классе. Мне нравится составлять для себя списки дел, а потом постепенно выполнять поставленные задачи. Мне было тяжело, когда к моему обычному списку дел прибавились уроки троих детей: рисование, естествознание, физкультура, музыка, чтение, математика, правописание. Учителя говорят, что некоторые из них необязательны. Но что это значит для людей с большими амбициями? Мне кажется, что я сяду в лужу, если мои дети не будут заниматься всем этим. Дистанционное обучение дается мне невероятно тяжело", — отмечает Уоллес.

Соосновательница и генеральный директор компании Dogpatch Tech Джин Миллер Трулсон добавляет: "Каждый день я отгоняю прочь мысли о том, что я должна заниматься чем-то другим. Я пытаюсь осознать, что мы должны просто оставаться дома и делать все, что в наших силах. Моя дочь предложила всей семье говорить за ужином о том, за что мы благодарны. Тем не менее, это дается мне с огромным трудом. Мне гораздо проще писать о том, за что я благодарна. Сейчас каждый из нас должен забыть о своем эго, амбициях и мечтах. Надо просто жить дальше. Я благодарна за то, что мы живы, здоровы и в принципе счастливы. Однако мне хотелось бы знать, когда мы вновь сможем увидеться с родственниками и друзьями".

Не относитесь к себе слишком строго

Соосновательница бренда детской одежды Clover Baby & Kids Шеннон Вайс признает, как это важно. "Наши ожидания должны быть реалистичными. Мы не должны каждый день создавать арт-проекты, достойные Pinterest. Ничего не делать — значит все же делать хоть что-то. Моей семье нравится проводить время дома в полной безопасности. Это лучше, чем быть чрезмерно занятой и загруженной работой", — рассказывает Вайс.

Соосновательница бренда детской обуви Ten Little Фатма Коллинс каждый день ставит перед собой небольшие цели. "Честно говоря, большую часть времени в нашей квартире в Бруклине царит настоящий хаос. Мы с мужем работаем на полную ставку и при этом пытаемся воспитывать нашего трехлетнего ребенка без помощи няни. Каждый день я выбираю одну важную задачу и стараюсь выполнить ее. Одна небольшая победа в день помогает мне сконцентрироваться и испытать чувство удовлетворения. Кроме того, все это, конечно же, положительно сказывается на работе моей компании", — отмечает Коллинс.

Вторая основательница бренда Ten Little Джули Роджерс соглашается с Коллинс. "В преддверии Дня матери я бы хотела напомнить всем мамам, что они не воздают себе должное за то, что они ежедневно делают в эти непростые времена. Как минимум пять раз в неделю мои подруги пишут мне о том, почему они — "плохие мамы". Они расстраиваются из-за каких-то банальных вещей, например, из-за того, что их дети слишком долго смотрят телевизор или едят слишком много вредной еды. Все это не имеет значения. Важно то, что мои подруги поддерживают теплую атмосферу в доме и при этом делают все возможное, чтобы члены их семьи были здоровы и находились в безопасности. В конечном итоге дети, скорее всего, запомнят лишь то время, которое они провели в кругу семьи, когда во всем мире царил хаос", — подчеркивает Роджерс.

Помните, что когда-нибудь все это закончится

Основательница телемедицинской платформы для женщин CurieMD Лесли Месерве рассказывает: "Я пытаюсь думать о том, будет ли будущая версия меня жалеть, что во время самоизоляции я не уделяла достаточно времени тому или иному вопросу. Я уверена в том, что, оглядываясь назад, я буду удивляться, почему я почти не отдыхала. Мы больше никуда не бежим и можем наслаждаться вечерами и выходными без поездок на машине и встреч. Это настоящий подарок, который я, возможно, никогда бы себе не сделала. Поэтому я стараюсь помнить о том, что мне стоит наслаждаться семейными ужинами с мужем и двумя детьми, нашими прогулками и тем, что у меня наконец-то есть время почитать книгу перед сном".

Основательница компании The Cook Law Group Кэндис Кук отмечает: "Мне кажется, что попытка найти баланс между удаленной работой и воспитанием детей без привычной поддержки дедушек и бабушек, няни, педагогов из детского сада и друзей — это настоящее упражнение на выносливость. Кроме того, именно так мы учимся правильно расставлять приоритеты. В обычное время совмещать работу и воспитание детей достаточно тяжело. В разгар пандемии уровень сложности возрастает. На кону стоит наше здоровье, финансовая безопасность, репутация и психическое здоровье. Я поняла, что мы должны праздновать даже маленькие победы. Все будет хорошо. Мы просто должны приспособиться к ситуации и слегка изменить наше представление о том, что такое хорошо и что такое плохо".