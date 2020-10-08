Снимите белое пальто: как сохранить хорошую должность после 40 лет

Кому я нужен после 40? Таким вопросом непременно задаются те, кто как будто бы достиг пика карьеры и уже начал с ужасом ожидать неминуемого падения. Дальше люди обычно склонны наломать дров. Как предотвратить роковую ошибку?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В XX веке бизнес рассказывал о себе в стилистике американской мечты — из грязи в князи, можно спотыкаться, но ни в коем случае не падать. Под гнетом идеи о том, что успех случается только у безупречных людей, мы стыдливо заметали свои промахи под ковер, рассказывая направо и налево исключительно истории успеха. Сегодня мы жадно потребляем реализм, верим ошибкам больше, чем глянцевым картинкам.

Еще Теодор Рузвельт ввел в обиход мысль: не ошибается тот, кто ничего не делает. В Кремниевой долине в инвесторском сообществе и вообще есть правило: деньги хорошо дают тем стартапам, чьи команды уже прошли через провал, и лучше не один. Неспроста же все это. Логика такая: люди сделали все базовые ошибки, побывали на дне и только с таким багажом можно теперь наконец создать бизнес, который взлетит. Кстати, это же и золотая рекомендация американских тренеров по ораторскому искусству: начинать спич с рассказа о своем провале, неудаче, это способ быстро расположить к себе зал и включить его внимание, быстрый мостик к каждому в зале и сигнал — "Я тоже человек, хоть и стою на сцене".

Ролевая модель теперь — Максим Ноготков. В 2014 году основатель "Связного" пал с высот списка Forbes — из-за долгов, уехал из России в США, после нескольких лет судов в 2019-м Калужский арбитражный суд признал его банкротом. Он тем временем поселился в Кремниевой долине, запуская стартапы с социальным уклоном. До былого финансового состояния как до Луны — но сейчас Ноготков выглядит не в пример расслабленнее, чем пять лет назад, и много говорит об истинных целях и состоянии души. Он любимый герой деловых медиа, а когда в прошлом году Ноготков наведался в Москву, на клубных встречах с его участием люди буквально висели на люстрах.

Так что давайте оставим в шкафу белое пальто и немного фейковую историю собственного успеха, где мы оставили за кадром пару колоссальных "факапов". И признаем, что ничто человеческое нам не чуждо и независимо от уровня интеллекта или образования, накопленный опыт и регалии всем нам случалось совершать промахи разного калибра, как в личной, так и в профессиональной жизни.

Если говорить о карьерных ошибках, многие истории идентичны. Вот несколько основных типов карьерных ошибок. А также алгоритм, как жить дальше и обернуть себе на пользу то, что имеется в сухом остатке.

Forbes Ontology рассказывает карьерный консультант, выпускница бизнес-школы "Сколково" Анна Рыжкова.



Ошибка обнуления



Покажу на себе. Несколько лет назад я переехала в Париж. В Москве у меня была налаженная, размеренная жизнь и бизнес, в котором дела шли отлично. Я была собственником и генеральным директором двух агентств по подбору персонала — одно занималось специалистами среднего звена, другое — топ-менеджерами, в разное время в компаниях работало от 20 до 50 сотрудников, стабильная прибыль. Но, честно говоря, было такое чувство, что все со мной уже было и никаких особенно волшебных перспектив впереди нет. Ушел драйв, энергия, интерес.

Мое дело, которым я занималась больше 15 лет, перестало приносить радость, и каждое утро я просыпалась с мыслью — все идет не так, надо что-то менять (лучше — абсолютно все). Разумеется, это был кризис.

Но из той точки мне было совершенно непонятно, что со всем этим делать, а просто было так тошно и муторно, что в какой-то момент я вспомнила про свой план "Б", купила билет в один конец, вслед за мной и дочками в Париж отправился грузовик с нашими вещами.

Работать я не планировала: решила посвятить все свое время детям, ведь я всегда винила себя, что мало их вижу, — а теперь буду только их мамой.

Даже если вы нечасто слышали о том, чтобы взрослые, вполне успешные люди вот так срывались с места и улетали в условные Парижи, поверьте мне: это очень, очень распространенный кейс. И тут даже не важно, насколько кому хватило авантюризма и бюджета, какова степень недовольства жизнью. Да, не все и не сразу в этой ситуации едут на Бали заниматься серфингом с 20-летками, но каждый первый хочет именно этого: кардинально изменить свою жизнь и карьеру, бросить все, как будто пройденные годы, достижения и взятые вершины — тяжкий груз, от которого надо срочно избавиться в поисках легкости и радости жизни.

Свой экзистенциальный кризис я чувствовала с утроенной силой в Париже. Первый год я практически не выходила из дома, только по совсем бытовым делам. Несмотря на мою общительность, за три года в Париже у меня особо не появилось друзей-французов. Я не сдавалась: начала работать как стажер, запустила волонтерскую программу профориентации для подростков. Начала консультировать по скайпу. Но чувствовала себя на окраине жизни. Притом что в Москве всегда была в ее самом эпицентре.

Попытка начать с начала — самая грандиозная ошибка на нашем карьерном пути, которая часто совершается из желания выбраться из личного или профессионального кризиса. Почему это не работает?

Во-первых, такого рода перезапуск не решает ни одной нашей внутренней проблемы, а только откладывает их решение на какое-то время. Наш кризис при этом переносится вместе с нами в другую географическую точку и обстоятельства.

Во-вторых, в процессе сжигания мостов разрушается огромный, бесценный ресурс, на сбор которого ушли годы и годы тяжелого труда (и часто вернуть сожженное уже невозможно). Мой ресурс — это люди, связи. Я все это оставила в Москве — а чтобы заново построить в Париже такого же качества нетворкинг, мне бы понадобилось еще лет двадцать.

В-третьих, и Бали, и Париж, какими бы манящими картинками ни рисовались в нашем воображении, на практике могут оказаться а) совсем не такими прекрасными б) совсем не такими, как в воображении в) прекрасными, но совсем конкретно нам не подходящими. В-четвертых, любое начать с начала — чистой воды самообман, ведь таким же новеньким и пустым, как в начале своего пути, мы уже никогда не будем (и слава богу!). Если копнуть глубже, найдется еще миллион примерно аргументов против.

Что же все-таки делать, если вы-таки бросили все и теперь понимаете: это была ошибка?

Остаться на месте. Наше желание все исправить, вернуться или, наоборот, уехать еще дальше, погрузиться в любое, самое бестолковое, но такое отвлекающее движение вполне понятно. Но нет. Все решения, которые мы примем из этой точки, будут вести нас только к одной цели — побыстрее пережить неприятный момент. И следовательно, все они будут лишены практического смысла. Прекратите кипучую деятельность, замрите.

Отрефлектировать. Осознание собственной уязвимости дает огромный потенциал для личного и, как следствие, профессионального роста. И раз уж сейчас от этого никуда не деться, присмотритесь: как вам? Живы? Чувствуете стыд? Какие самообвинения самые болезненные? Какие идеи дают вам силы, а какие забирают? Одним словом, неоценимые возможности собрать огромный материал для самоанализа и познакомиться с самим собой: голым, босым, настоящим.

Оглянуться назад. Во-первых, разбор полетов поможет наметить следующий шаг (если "а" не то, то, может быть, "б" подойдет лучше). Во-вторых, анализ вводных данных поможет обнаружить ваши слепые зоны — что вами двигало на самом деле?

Провести аудит. Даже ошибочные действия приводят к опыту, и весь его надо внимательно собрать, рассмотреть и использовать в дальнейшем.

Найти энергию для движения. Какое-то время вам будет плохо, но затем вы смиритесь с произошедшим и однажды задумаетесь о будущем. Для того чтобы делать новые шаги, ищете, что вдохновляет. Ищете, что любопытно (любопытство — бесценное топливо, на котором можно продвинуться очень далеко!). Восстановите опору на себя и обязательно сейчас, на берегу, обратите внимание, что ошибка не была для вас фатальной — такая фиксация снизит страх ошибиться еще раз.

Ошибка линейного движения



У Михаила, на первый взгляд, очень удачная карьерная история: 25 лет своей профессиональной жизни он посвятил крупному производственному холдингу, в котором вырос от простого специалиста до финансового директора. Бонусом к успешному движение вверх прилагались прекрасные отношения с владельцем: они всегда были на одной волне, относились друг к другу с большим уважением и прекрасно дополняли друг друга по компетенциям. Но историей успеха это выглядит только на первый взгляд: собственник вышел на пенсию, а новые владельцы хотят перестроить весь бизнес, и такие, как Михаил, им больше не нужны. У них свое видение перспектив, старые сотрудники в них не вписываются.

Разумеется, Михаил — высококлассный специалист. Но, во-первых, он не знает никого на этом рынке: ни имен, ни фамилий, ни связей. Во-вторых, он совершенно не готов к самопрезентации и не имеет никакого опыта "продавать себя". Ну и еще: ему 43, и он в глубине души уверен — это огромная проблема, никакие HR-директора с ним даже разговаривать не будут.

Если вы сейчас в начале карьерного пути и вам кажется, что эта история не про вас, то посмотрите: какое противоречие заложено в нашем стремлении найти хорошее, перспективное место, которое будет полностью устраивать. Так что даже не пытайтесь. Во-первых, идеальность вас в итоге погубит — потому что не бывает ничего неизменного, и даже при самом удачном раскладе вы все равно попадете в ситуацию Михаила. Если, во-вторых, не будете регулярно менять что-то в линейном росте своей карьеры. Смена области, работа в разных по смыслу и характеристикам компаниях, волонтерские проекты и регулярное обновление компетенций — вот залог вашей высокой адаптивности к изменчивой профессиональной реальности и, как следствие, вашей востребованности.

Что делать, если вы уже провели последние двадцать лет на одном месте?

Начинайте ходить по собеседованиям. Не столько с целью сразу найти новую работу, сколько с идеей пересборки представления о себе: получить о себе больше обратной связи, понять, каких компетенций не хватает, чего ждет от вас чудный новый мир. Это может быть болезненно для самооценки, потому что корону придется немного подвинуть.

На интервью покажите, как применить вашу экспертизу. Вместо 40 минут о себе прекрасном лучше сократить этот питч до 5 минут, рассказать один главный успешный кейс и один провал и как вы из него выбирались, а потом сразу к делу — чем вы можете быть полезны новой компании? Что вы можете дать ей, исходя из ее KPI? Давайте я сделаю для вас проект продвижения, предлагаю выступить и рассказать вашим сотрудниках о вот этом моем крутом опыте и т. д.

Восполните пробелы — поучитесь. Я вообще всегда советую относиться к учебе с осторожностью, как к трате очень значительного ресурса. Но это как раз тот единственный случай, когда обновление компетенций просто необходимо. Обязательно — в той же среде, где вы работали последние много лет, речь не идет о смене направления деятельности.

Примеряйте новые роли. "Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, — отнести все свои бесценные навыки и опыт — а они ведь действительно бесценные — в новую экосистему, — советует Гор Нахапетян, почетный профессор бизнес-практики МШУ "Сколково". — Консультируйте как эксперт, преподавайте, менторите. Беритесь за непонятные, сложносоставные проекты. Ищите, одним словом, нечто новое, куда старое можно встроить нестандартным образом".

Ошибка пика карьеры



Ольга — второе лицо в юридической компании, ей 38. Первые 10 лет она попробовала несколько компаний, брала все более сложные задачи — развивалась вертикально, на рынке ее хорошо знают, она не забывает регулярно участвовать в профильных форумах и общается с коллегами из других компаний. На нынешнее место работы она пришла уже как второе лицо, и это было очередным карьерным успехом. Но это было целых семь лет назад — с тех пор ее профессиональная история практически не развивается: переходить во владельцы или собственники она не хочет, это абсолютно не подходящий ей выбор. Она застыла в движении — и в профессиональной среде вокруг явственно чувствуется вопрос: что дальше? Тревога Ольги растет с каждым днем — ведь те, кому сегодня 30, уже "поджимают" ее снизу.

Этот кейс очень распространен среди тех, кто как будто бы достиг пика своей карьеры и сейчас с ужасом ожидает неминуемого падения. Кому я нужен после 40, говорят они, сбрасывая со счетов все остальные факторы, кроме возрастного. Честно говоря, когда вы звезда на рынке, никому особенно нет дела до того, сколько вам лет. До тех пор, пока вы не начинаете махать этим флагом перед носом у каждого.

Елена Соломакина, HR-директор медицинской компании: "Про 40-летних часто говорят, что у них не "горят глаза", и это правда. Но если копнуть поглубже, дело тут совершенно не в возрасте, а в очень простой и честной истории: просто к 40 нам гораздо сложнее чувствовать увлечение своей работой. А если нам скучно — что же, вряд ли мы будем делать нашу работу хорошо".

Почему нам становится скучно — и потухает глаз?

Признайте кризис. Выгорание, перерастание своих приоритетов и возможностей — тут может скрываться что угодно. Новость — это можно и нужно исправить.

Дело не в возрасте. Для начала необходимо это признать и отправиться исправлять то, что действительно является проблемой. Само собой это не пройдет, так что направьте все силы на поиск причины. Коучи, тренеры, групповые программы, психоанализ, телесные практики, интуитивное движение или йога — что угодно, что поможет разобраться: почему вы больше не чувствуете интереса там, где вы есть.

Найдите новый фильтр. Взамен старого, ограничивающего вас "кому я нужен в 40+" возьмите "у меня есть очень крутые компетенции в мои 40, 45 и даже 55, которые точно кому-то нужны".

Правильные ребята не ошибаются?



Отрадно, что общественный дискурс "правильные ребята не ошибаются" сегодня уже не работает. До тех пор, пока мы не совершаем ошибок, мы находимся в плоскости уже имеющихся компетенций. Мы там все знаем и поэтому идем ровненько и гладко. Ошибки совершаются там, где мы начинаем делать что-то новое, и именно ошибки, как вешки на пути, помогают в итоге найти верное направление движения. Поэтому опыт ошибки хорошо продается и все с интересом смотрят на то, с какими выводами ты вышел, как смог подняться на ноги — это сильная сторона и сильная история, которую спустя какое-то количество времени вы будете часто рассказывать, ничего не стыдясь. Важно подумать — как именно вы продадите свою ошибку.

Сергей Сиротенко, преподаватель INSEAD, партнер Ward Howell: "Систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Опыт ведущих бизнес-школ говорит о том, что у большинства очень известных бизнесменов есть большие неудачи — нужно сделать сто ошибок, прежде чем наступит в самом деле большой успех. Начинать коммуникацию с признания собственного несовершенства вообще очень хороший ход: так вы сближаете дистанцию с собеседником и создаете обстановку доверия, обнаруживая при этом достаточную прочность и силу не быть несовершенным. А уже потом можно говорить о своих сильных сторонах".

Гор Нахапетян, почетный профессор бизнес-практики МШУ "Сколково": "Бессмысленно скрывать совершенную ошибку. Но рассказывая о ней, постарайтесь избежать позиции жертвы. Помните треугольник Карпмана? Как бы ни был велик соблазн спихнуть все на внешние обстоятельства или других участников событий, самой зрелой позицией будет ваша способность принять ответственность на себя, признать вашу волю во всем, что вы совершаете. Признание самой возможности принимать неверные решения и при этом не терять собственной ценности, глубина сделанных выводов и их анализ — вот то, что поднимет ваш уровень в глазах партнера".

В моем случае ошибка обнуления решилась естественно — случилась непредвиденная ситуация, и денег на жизнь в Париже у меня не стало. Я собрала чемоданы и отправилась в Москву — с невероятной легкостью на душе. И оказалась в раю. Понимание, как тут все работает — на кончиках пальцев. Оказалось, меня еще помнят — особенную поддержку оказало сколковское комьюнити, где я когда-то училась на курсе EMBA. Включился невероятный внутренний мотор — как я ждала этого душевного подъема в Париже и как далека была от этого состояния. Я осознала, что снова строить большую компанию — не мое, это верный путь к выгоранию конкретно в моем случае, мое — работать как карьерный консультант и тренер, быть ремесленником, а не управленцем. Сейчас на мои мастер-классы собирается по сотне человек, у меня очень плотное расписание консультаций, я стала экспертом в профильных программах на федеральном ТВ и деловых изданиях первого ряда. Никогда у меня еще не было такого ощущения востребованности, как сейчас. Моя версия — просто потому, что благодаря своей парижской ошибке длиной в три года я стала отчетливо видна и понятна для самой себя.

Соавтор материала — журналист Марта Здановская.