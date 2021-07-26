Ссора — это вопрос выбора: как научиться жить без конфликтов

"Ты специально говоришь мне вещи, которые меня бесят!", "Ты просишь меня успокоиться, а сам орешь!", "Почему, когда мы ругаемся, ты всегда припоминаешь мне прошлые ошибки?". Так, или примерно так, ссорится большинство супругов или партнеров.

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Психологи уверены: часто причина ссор не в партнере, а в нас самих. И чтобы прекратить конфликт, нужно изменить не поведение собеседника, а свое собственное.

Синдром "туннельного мышления"





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Когда вас захлестывают эмоции и рациональный мозг отключается, то тема ссоры — неважно быт это, дети, финансы, работа или секс — уже не играет никакой роли.

Когда люди ссорятся, у них влючается "туннельное мышление" (то есть, человек видит только то, что находится у него прямо перед глазами. Все остальное — за границами его восприятия). В таком состоянии партнеры причиняют друг другу сильную душевную боль — и впоследствии она никуда не уходит, а становится лишь топливом для будущих конфликтов.

Если один из участников ссоры заявляет, что он уходит, обычно второй идет за ним и выкрикивает что-то еще более обидное. Он хочет, чтобы последнее слово осталось за ним, хочет утвердиться в своей правоте и не хочет быть "поверженным".

Конфликт может проходить по одному сценарию годами, и у партнеров так и не получается решать свои проблемы мирным путем.

В чем корень зла и как научиться тушить пожар ссоры? Психологи утверждают, что все дело в неумении эмоционально себя регулировать. Если, по крайней мере, один партнер (а лучше, конечно, оба) возьмет на себя ответственность за свои эмоции, конфликт будет погашен в самом зачатке.

Когда на работе вас несправедливо упрекает начальник или когда коллега говорит откровенные глупости, вы же не взрываетесь, не выходите из себя? Значит, вы умеете контролировать свои эмоции! Конечно, держать себя в узде в семье гораздо сложнее: вас связывает слишком многое, вы слишком хорошо знаете слабые месте друг друга (и, соответственно, обоюдные "точки боли") и — на этом фоне — у вас в багаже миллион нерешенных проблем.

Не хочешь ссориться — начни с себя





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Как только вы почувствовали, что ваши эмоции зашкаливают, -- скажите себе: "Стоп!". Потушите внутренний огонь: начните говорить тише, спокойнее и медленнее. Даже если вам кажется, что вы говорите тихо, снизьте громкость еще на 10 децибел.

Представьте, что ваш муж или друг — это маленький ребенок, который закатил истерику, потому что ему некомфортно или больно. Здесь речь идет не о том, чтобы уступить партнеру и позволить стать в споре победителем. Самое важное сейчас — сосредоточиться на тушении "пожара".

Если вы скажете: "Ты… Я больше не хочу с тобой разговарить об этом!", то партнер подумает, что вы манипулируете им, чтобы стать победителем в споре. Лучше произнесите: "Я очень расстроен. Сейчас я пойду успокоюсь, и через час мы можем спокойно поговорить об этом". Так и поступите: сначала успокойтесь, а затем продолжите разговор. Если он не клеится, дайте друг другу время — от нескольких часов до нескольких дней.

Когда вы берете ответственность за свои эмоции, вы не даете конфликту разгореться, даже если партнер пытается вас спровоцировать. Ссора — это всегда вопрос выбора. Научитесь делать правильный выбор — и вы сможете жить без ссор, мирно и корректно решая все проблемы.