Страх зеркала или Zoom-истощение: Это же я!

"Исследование подтвердило: видеоконференции вызывают больше стресса, чем реальные встречи. Особенно женщины испытывают стресс от наблюдения за собой на экране. Как возникает "Zoom-истощение" и как с ним бороться?", — задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

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Сегодня профессиональная и личная жизнь происходят в основном перед камерами компьютеров и смартфонов. Видеоконференции меняют мир работы, обучения и личной жизни. Они имеют много преимуществ, но могут изрядно действовать на нервы. "Zoom-истощение и усталость" — так Джеффри Хэнкок называет феномен, вызываемый видеоконференциями. Хэнкок — профессор коммуникации в Стэнфордском университете, он и его команда опросили более 10 тыс. участников видеоконференций об их опыте работы с Zoom, Teams, Skype и другими сервисами. Главный вывод исследования: видеоконференции вызывают гораздо больший стресс, чем личные встречи, передает издание.

Одной из основных причин усталости от видеоконференций, очевидно, является то, что во время большинства из них люди видят самих себя. Как показывает недавно опубликованное исследование Стэнфорда, женщины в большей степени, чем мужчины, подвержены влиянию программ для видеосвязи. Каждая седьмая женщина, но только один из 20 мужчин, говорит, что чувствует себя "очень" или "крайне" уставшим после видеоконференции. И молодые люди, независимо от пола, ощущают усталость быстрее, чем пожилые люди.

Женщины более склонны, чем мужчины, рассматривать себя в зеркале и оценивать, какое впечатление они производят на других, показывают исследования. При этом, очевидно, неважно, настоящее ли это зеркало, социальные сети или видеоконференции, отмечает издание.

Женщины в целом больше беспокоятся о своем образе, чем мужчины; исследователи называют это "страхом зеркала". Кроме того, в виртуальном пространстве они часто воздерживаются от невербальной коммуникации, которая имела бы место в обычных разговорах: они стараются не гладить свои волосы и не прикасаться к лицу, опасаясь, что это может показаться несерьезным. Мужчины гораздо менее чувствительны в этом отношении: даже во время видеоконференции с 150 зрителями они могут появиться с трехдневной щетиной и грязными волосами в стиле локдауна, быть одетыми в один и тот же свитер пять дней подряд, чесать свой двойной подбородок и ковырять в носу. Это, конечно, неприятно для других участников, резюмирует Süddeutsche Zeitung, но полезно для их собственной психики.