Стрессы и ограничения: откуда берется "Zoom-усталость" и как с ней бороться

Видеозвонки приводят к стрессу и повышают когнитивную нагрузку, предупреждает профессор из Стэнфорда Джереми Бейленсон. Он выяснил, откуда берется "Zoom-усталость", и предложил способы свести к минимуму негативные последствия онлайн-общения. Подробнее рассказывает портал "Газета.ru".

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В период пандемии Covid-19 видеозвонки с помощью Zoom и других сервисов стали популярным способом поддерживать связь с коллегами и родственниками. Однако такое общение часто несет усталость, и профессор Джереми Бейленсон, основатель Лаборатории взаимодействия между людьми в виртуальной реальности в Стэнфордском университете, выяснил, почему.

Проанализировав ряд работ, посвященных особенностям общения, он выделил четыре основных причины усталости от Zoom и предложил способы с ней справиться. Исследование было опубликовано в журнале Technology, Mind and Behavior.

Контакты лицом к лицу вызывают стресс

И длительность зрительного контакта и размер лиц на экране неестественны, поясняет Бейленсон. При общении вживую люди могут смотреть на того, кто говорит, отводить взгляд, делать заметки. При видеосвязи же все участники постоянно разглядывают друг друга. Даже если кто-то молчит всю конференцию, он, так или иначе, все время смотрит на других, а они — на него, и количество зрительных контактов возрастает. "Беспокойство, связанное с публичными выступлениями, — одна из самых распространенных проблем, — указывает Бейленсон. — Когда на вас все смотрят — это стресс".

Кроме того, лица собеседников на экране могут быть слишком большими, что тоже не добавляет комфорта — обычно чье-то лицо таким крупным планом мы видим, когда собеседник вторгается в наше личное пространство. В результате мозг интерпретирует ситуацию как напряженную и ведущую либо к спариванию, либо к конфликту. И во взвинченном состоянии приходится находиться часами.

Чтобы решить эту проблему, Бейленсон рекомендует не пользоваться полноэкранным режимом и уменьшить размер окна приложения, чтобы размер лица собеседника был не слишком большим. Также он советует сидеть подальше от монитора, чтобы сохранить личное пространство.

Вид собственного лица отвлекает

Большинство приложений для видеозвонков отображают лица не только собеседников, но и самого пользователя. В реальной жизни было бы странным, общаясь, постоянно видеть себя в зеркале, говорит ученый. Исследования показывают, что, видя свое отражение, люди относятся к себе более критично, а видеочаты заставляют смотреть на себя по нескольку часов в день. "Это вызывает стресс, — обращает внимание Джереми Бейленсон. — Многие исследования показывают, что постоянное разглядывание себя приводит к негативным эмоциональным последствиям".

Ученый уверен, что платформам стоит передавать лишь изображение собеседника, а не самого пользователя. Но поправить ситуацию можно и самостоятельно, отключив отображение собственного лица в настройках.

Камера ограничивает мобильность

Во время личного разговора или общения по телефону человек может спокойно перемещаться, но видеозвонок приковывает его к месту. "Сейчас растет количество исследований, который показывают: когда люди двигаются, это улучшает их когнитивные способности", — уточняет Бейленсон.

Расширить возможности позволят камера и клавиатура, которые можно перемещать. Также стоит делать перерывы в видеосвязи, чтобы дать участникам конференции немного отдохнуть.

Видеочаты повышают когнитивную нагрузку

При обычном личном общении невербальная коммуникация вполне естественна — мы неосознанно жестикулируем и считываем жесты и мимику собеседника. Но в видеочатах для этого приходится делать дополнительные усилия.

Видеозвонки превратили такое естественное явление, как личная беседа, в нечто, требующее массы размышлений, считает Бейленсон. "Нужно убедиться, что ваше лицо находится в центре экрана, если вы хотите показать, что с чем-то согласны, нужно выраженно кивнуть или поднять большие пальцы вверх, — перечисляет он. — Это добавляет когнитивной нагрузки".

Жесты во время видеозвонка могут говорить совсем не о том, о чем при личном общении. Так, косой взгляд одного участника чата на другого на самом деле может быть взглядом на ребенка, который зашел в комнату, но находится за пределами камеры.

Джереми Бейленсон рекомендует иногда отключать видео и общаться только голосом. Это позволит освободить себя от постоянного подбора жестов, которые были бы понятны собеседнику в чате.

Ученый подчеркивает, что он не хочет очернить какую-либо конкретную платформу для видеоконференций — он ценит Zoom и регулярно использует. Но анализ показывает, насколько изнурительным может быть частое длительное общение по видеосвязи. Поэтому стоит искать способы снизить нагрузку. "Видеоконференции хороши для удаленной связи, но если вы можете ими пользоваться, это не значит, что вы должны", — предупреждает он.

Также Бейленсон подчеркивает, что видеозвонки позволяют работать из любого места и не тратить время на поездки к месту встречи. А экономия топлива, в свою очередь, снижает количество вредных выбросов в атмосферу.