Три фразы, которые всех бесят
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У каждого из нас много разговорных привычек, которые мы используем повсеместно, не задумываясь, какие эмоции они могут вызывать у собеседника. Психолог Наталья Пархоменко составила ТОП-3 самых раздражающих фраз.

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"Я тебя услышал"

Многие воспринимают эту фразу как: "Слышал, что ты там говоришь, но мне все равно". Многие, не значит, что все. Но чтобы не рисковать возможностью вызвать конфликтную ситуацию, лучше заменить на: "Я тебя понял" (в случае, когда мужчина слушает женщину, то есть смысл это говорить, даже если не понял).

"Успокойся! Не расстраивайся! Расслабься!"

Все эти слова, обычно вызывают обратную реакцию. Жена, покричав, уже было хотела остыть, но тут муж сказал: "Успокойся!". Взамен можно использовать другие обороты:

  • "Я понимаю, что тебе страшно",
  • "Да, на самом деле это может очень злить",
  • "Я понимаю твою тревогу, вместе мы справимся".

В общем любая формулировка из разряда "отзеркаливания" эмоции подойдет как взрослому, так и ребенку.

"Ты меня, конечно, извини…"

Почему злит? Потому что дальше всегда следует "но" и плохо замаскированная под конфетку гадость. Лучше любую критику формулировать в обратную связь высокого качества. Вот несколько примеров.

Неверно: "Ты меня, конечно, извини, но этот твой борщ отвратителен. Может тебя моя мама научит?".

Верно: "Ты так старалась приготовить для меня этот борщ, спасибо тебе! А вот твоя кулебяка вообще восхитительна, обожаю! А борщ мы у и мамы покушать можем".

Если еще добавить юмора, то вообще будет замечательно.

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