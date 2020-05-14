Ты не одна. Как женщины поддерживают друг друга в кризис

Кажется, взаимовыручка сегодня актуальна как никогда: женщины создают чат-боты для поддержки друг друга, платформу для связи акушерок и пациенток, ООН организует видеоконференцию по спасению женского бизнеса. Forbes Woman собрал лучшие инициативы по всему миру.

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По данным ООН, 70% работников здравоохранения, которые рискуют жизнями каждый день, — женщины. Домашние обязанности в период карантина также часто ложатся именно на женщин, учитывая, что 850 млн детей по всему миру перешли на домашнее обучение. К сожалению, на фоне этого наблюдается рост домашнего насилия, в некоторых странах он составляет 25%. Получить поддержку и помощь в период, когда все закрыто, практически невозможно.

Какие инициативы в поддержку женщин создаются сегодня?

Организация объединенных наций организовала видеовстречу на тему того, как бизнес может поддержать женщин во время пандемии. Вот несколько выводов от участников:

1. Обеспечить женское участие в планировании и принятии решений. Исследования показывают, что компаниям с гендерным разнообразием легче выйти из кризиса. Большое количество разных мнений приводит к лучшим результатам.

2. Поддержать работающих родителей, так как во многих семьях женщина выполняет большинство домашней работы, которая никак не оплачивается. Предоставлять гибкий график, оплачиваемый отпуск по болезни, а также равные отпуска по беременности/родам и отцовству. Пандемия — возможность разрушить гендерные стереотипы и показать, что домашние дела, уход за детьми и их обучение могут и должны быть общими обязанностями родителей.

3. Поддержать женщин-предпринимателей. Отдавать предпочтение бизнесу, принадлежащему женщинам, чтобы спасти их от банкротства. Как во время кризиса, так и в период восстановления.

Бизнес-инициативы

Модные бренды

Модный американский бренд Tory Burch собрал на сайте собственного фонда Tory Burch Foundation, который поддерживает женщин-предпринимателей, ссылки на всевозможные гранты. Здесь можно узнать, как правильно заполнить заявку. Фонд проводит вебинары на тему того, как бизнесу справиться с нынешним кризисом. Поднимаются вопросы, как получить финансирование для малого бизнеса, некоммерческих организаций и самозанятых.

Гранты в США

IFundWomen — платформа для нетворкинга женщин-предпринимателей и финансирования стартапов через гранты и краудфандинг. Платформа выделила специальный грант Covid-19 Relief. Поддержку уже получили спа-студия, магазин бижутерии, студия пилатеса, персонализированная книжная подписка, а также танцевальная конференция. На IFundWomen можно получить бесплатные тренинги и доступ к сообществу в мессенджере Slack.

Евросоюз финансирует женщин в Азербайджане

Женщины в отдаленных районах Азербайджана получили финансовую поддержку от Европейского союза в виде швейного оборудования. Теперь женщины изготавливают защитные маски для своих общин во время пандемии. Оборудование было предоставлено в рамках проекта, цель которого расширение прав и возможностей женщин в сельских районах страны путем развития их навыков и увеличения доходов их семей.

Информационная поддержка для женщин-предпринимателей в Европе

Онлайн-платформа WEgate предоставляет три вида информационной поддержки самозанятым женщин и владелицам малого бизнеса. Например, публикуются новости о мерах, принятых Европейским союзом для помощи бизнесу во время Covid-19. Члены сообщества обмениваются советами о том, как они ведут бизнес во время пандемии, как перевести коммуникацию в онлайн или переосмыслить организацию мероприятий.

Телеграм-бот для поддержки экономической независимости женщин во время кризиса

Магазин-бот WomenSecure запустил сеть взаимопомощи женщин "Ты не одна" для поддержки тех, кто во время кризиса потерял часть дохода или лишился его совсем.

Через бот женщины могут предлагать свои услуги в разных областях. Например, можно найти SMM-специалиста, личного помощника или видеомонтажера или купить продукты и товары напрямую у предпринимательниц. В Москве предлагают домашнюю выпечку, авторскую мебель, ювелирные украшения и керамику ручной работы.

Всего в проекте более 50 категорий услуг, база постоянно обновляется.

Поддержка женщин в коммуникационных отраслях

Российское представительство ассоциации Global Women in PR запустило программу поддержки женщин из коммуникационной отрасли, оказавшихся в сложной жизненной ситуации #GWPRHelp. Сокращения в сфере PR уже начались как в компаниях, так и в агентствах, и в ближайшее время их будет много. Главные направления поддержки — карьера и обучение. Программа включает индивидуальное менторство на тему развития карьеры и прямые эфиры от экспертов коммуникационного рынка. Организована еженедельная подборка релевантных вакансий от HeadHunter.

Социальная поддержка

Центр помощи жертвам насилия в Канаде

Женский центр в городе Садбери канадской провинции Онтарио открыл программу пожертвований в свой адрес, чтобы иметь возможность продолжать поддерживать своих подопечных во время пандемии. Этот центр — некоммерческая благотворительная организация, которая занимается информационным содействием женщинам, пострадавшим от насилия или находящимся в иных сложных жизненных обстоятельствах. На данный момент собрано чуть больше $4000 из $25 000.

Помощь женщинам-мигрантам в Лондоне

В Бейтри-центре в Лондоне перешли на удаленную поддержку женщин-мигрантов по телефону. У таких звонков сразу две цели: практика английского языка и информационная поддержка. Многие женщины плохо понимают английский и поэтому не имеют представления, что происходит в городе, и испытывают стресс. Телефонный звонок один или два раза в неделю чрезвычайно полезен: будь то наставничество или дружеский разговор. Изоляция и чувство одиночества стали одной из больших проблем во время пандемии: важно не чувствовать себя брошенным.

Здоровье

Помощь женщинам с раком молочной железы в США

Объединение против рака молочной железы в Пенсильвании считает важным продолжать поддерживать женщин во время пандемии. Союз высылает подарочные наборы пациенткам, которым недавно подтвердили этот диагноз. Каждый год такой подарок получают 1200 женщин. По мнению директора организации Дженифер Пенсингер, женщины остались без поддержки в данный момент, так как вынуждены ходить на химиотерапию одни, их некому подождать возле кабинета. На подарочной коробке написано "Ты не одна" — фраза, которая сейчас приобретает особый смысл.

Доступ к абортам в Европе

В офис Европейского союза направлено письмо с призывом пересмотреть законы об абортах в шести странах Европы, которые могут нарушать права женщин во время пандемии. Под ним подписались европейские медицинские и организации ассоциации, специализирующиеся на женском здоровье.

В Польше, Мальте, Сан-Марино, Лихтенштейне, Монако и Андорре аборты незаконны или строго ограничены. Обычно женщины вынуждены ездить в соседние страны, чтобы получить лекарства для проведения медикаментозного аборта. Из-за ограничения передвижений между странами сейчас они лишены этой возможности.

"Правительства Европы должны действовать быстро, чтобы гарантировать безопасный и своевременный доступ к аборту во время пандемии Covid-19", — призывает Лия Хоктор, региональный директор по Европе Центра по репродуктивным правам.

Поддержка беременных женщин в Европе

ВОЗ заявляет, в случае инфицирования коронавирусом беременных женщин нет никаких данных, что вирус может быть передан ребенку в утробе. Тем не менее женщины во всем мире обеспокоены перспективой родов во время пандемии.

Согласно докладу Фламандской профессиональной организации акушерок, многие женщины в Бельгии решают рожать дома, хотя до этого были настроены ехать в роддом.

Условия варьируются в зависимости от страны, но новые ограничения есть везде. В Германии рожениц выписывают гораздо раньше, чем до пандемии, — буквально через несколько часов после родов. В Ирландии, Великобритании и Франции роженицу может сопровождать один человек. В большинстве других стран Европы, например в той же Германии, посещения и совместные роды запрещены вообще.

Там, где партнерам нельзя присутствовать на родах, акушерки организуют видеозвонки. Это позволяет партнерам оставаться на связи и дает отцам возможность услышать первый крик ребенка, хоть и виртуально.

В Германии молодая предпринимательница запустила стартап Ammely в сотрудничестве с Немецкой ассоциацией акушерок (DHV): она создала цифровую платформу для связи самозанятых акушерок с будущими матерями.

Сегодня мы все проходим проверку на прочность. Кажется, самое время переосмыслить стереотипы. Слабый не значит плохой. Спросите подруг с детьми, тех кто потерял заработок, чем вы можете помочь. Если же вы сами в чем-то нуждаетесь, не бойтесь открыто говорить о своем положении. Например, можно написать пост в соцсетях, и помощь придет — словом или делом.