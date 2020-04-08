"Уснуть в этой ситуации — значит умереть". Как осознанно управлять здоровьем во время кризиса и самоизоляции

Социальная изоляция — один самых нетривиальных вызовов современности. Психофизиолог, тренер по эффективным коммуникациям Дмитрий Шаменков рассказал Forbes Ontology, как противостоять мощнейшему стрессу, которому мы подвергаемся во время самоизоляции — потере связи с другими людьми и как поддерживать физическое и ментальное самочувствие. Forbes Life предлагает ознакомиться с ключевыми тезисами и рекомендациями.

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Изоляция — мощный стрессор



Колоссальные изменения, вызванные пандемией коронавируса, и стремительный сдвиг всей общественной парадигмы вызывает ощущение тревоги.

Чувство тревоги физиологически необходимо, чтобы мы не засыпали, чтобы мы оставались во внимании и могли вовремя отреагировать на обстоятельства и импульсы, несущие угрозу жизни. Изоляция и вынужденное одиночество — дополнительный серьезный негативный фактор, потому что от природы человек — существо социальное: мы всегда выживали за счет объединения, интеграции вокруг общих ценностей и интересов. Поэтому изоляция для человека становится очень мощным стрессором, она усиливает реакцию на стресс, поскольку негативные события воспринимаются болезненнее.

Изоляция приводит к тому, что меняется структура иммунитета, проседает противовирусный иммунитет, увеличивается воспаление, склонность к избыточному питанию, снижение физической активности, повышение употребления психоактивных веществ, нарушение сна и т.д.

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Обостряется весь комплекс реакций, связанных со стрессом, и подпитывает тревогу и нарушение пищевого поведения. Если посмотреть в глубь истории племен, то можно увидеть, что самым большим наказанием для человека служило изгнание из племени.

Сейчас потеря доверительных отношений для человека, утрата эмоционально-чувственного контакта — это такая же гибель.

Состояние изоляции в 2-3 раза превышает влияние таких рисков смертности, как ожирение, снижение физической активности. Более того, сама изоляция является триггером этих факторов.

Стресс мобилизует организм



Любой стресс мобилизует силы организма для максимально быстрой реакции. Но в данном случае мы сталкиваемся с глобальным социальным стрессом — происходящая метаморфоза не носит локальный, а глобальный характер, который ведет в сторону сдвига мироустройства, взаимоотношений человека и природы, человека в обществе.

Этот кризис — первая ласточка в череде глобальных кризисов, которые предстоит нам пережить, если сейчас не изменится отношение человека и природы на уровне всех экосистем.

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Мы должны быть алертны (англ. alert — состояние боевой готовности) по отношению к происходящему — за нас эту проблему никто не решит, мы должны переродиться в сплоченное сетевое сообщество, иначе мы откатимся к 1900 году по уровню развития.

Сейчас этот вызов пробуждает каждого человека, заставляет его осознать свою ответственность и осознать свое место в ландшафте нового мира, меняется спектр навыков, технологий, которые нужны человеку.

Мы оказались в новом состоянии, в котором нам нужно накапливать ресурсы и испытывать тревожность — это ресурсное состояние. Оно не дает нам не уснуть, потому что уснуть в этой ситуации — значит умереть.

Ключ к здоровью — в отношениях между людьми



Ключ ко здоровью — в отношениях между людьми: полная социальная изоляция является основным фактором риска смерти для человека. Эволюционно мы развивались и вырастали таким образом, что побеждал всегда сильнейший. А сильнейшим оказывался тот, кто оказывался договороспособным, умел формировать длинные цепочки в экономике отношений, приводящие к дополнительной стоимости, мог объединяться и договариваться вокруг общих целей.

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Антрополог, профессор Гарвардского университета Ричард Рэнгем доказал, что в эволюционном процессе системы с маргинальными группами и эгоистами всегда проигрывали системам, где был больший процент альтруизма. Со временем у групп альтруистов созрела еще одна важная черта, они стали объединяться в более крупные группы и убивать тех особей, которые пренебрегали общественным благом. Таким образом произошла отрицательная селекция в сторону добра. Особи сотрудничали, но группа, в которой эгоисты брали верх, оказывались нежизнеспособными по отношению к другим группам. Так началось развитие глобального сотрудничества в мире.

Срочно переориентироваться на онлайн



Человек так устроен, что реальность, которую он воспринимает, определяется его целям. Мы не отдаем себе отчета в том, что восприятие и чувства обманчивы, они не являются объективной реальностью.

Когда у людей укоренена многолетняя привычка офлайн-коммуникации друг с другом, а сейчас они внезапно оказались в условиях карантина, преодолеть ее мешает предубеждение, что онлайн невозможно общаться от сердца к сердцу. Именно это предубеждение создает фильтр, мешающий искренне контактировать друг с другом.

Привязка к материальности и локальности — одна из существенных ошибок, пережиток прошлого.

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Мы являемся свободными гражданами большого цифрового государства Земля и нет никаких границ. Теперь у каждого появилась возможность адаптироваться, но наша психика заставляет отрицать новое и цепляться за свои представления, основанные на прошлом.

Сейчас требуется максимальная честность перед самим собой, искренность и готовность признать, что существуют другие точки зрения. Чем быстрее мы научимся вести диалог с реальностью, тем больше у нас шансов на выживание.