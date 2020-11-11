Устраиваемся на работу, не выходя из дома: как пройти собеседование онлайн

С введением режима самоизоляции многим работодателям пришлось проводить собеседования с потенциальными сотрудниками дистанционно, что привело к повышению субъективности при выборе. Однако соискатели вакансий восприняли общение через Zoom, скорее, позитивно, ведь на работу теперь можно устраиваться, не выходя из дома. Психологи рассказали "Газете.Ru", как пройти интервью в онлайне.

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Пандемия повысила интерес к дистанционным собеседованиям среди работодателей: на время режима самоизоляции они остались единственным безопасным вариантом трудоустройства. Однако онлайн-беседы сделали процесс отбора более субъективным: еще больше внимания рекрутеры стали обращать на эмоциональное состояние кандидата в момент собеседования, обстановку в его квартире — то немногое, что они могут увидеть в процессе сеанса видеосвязи.

Меньше стресса



Психологи считают, что соискателям такие домашние собеседования играют на руку: они исключают стресс, присущий традиционным интервью.

"С одной стороны, это удобно, так как можно сэкономить время и средства на дорогу, с другой стороны, сама подготовка соискателя к собеседованию должна быть более тщательной, — рассуждает психолог Анна Гаевская, эксперт сервиса Zigmund.Online. — Следует проверить качество связи, просчитать возможные звуковые помехи — для этого можно сделать тестовый звонок другу или записать себя на камеру. Важно, чтобы хорошо был выставлен свет и было видно лицо кандидата. Стоит уделить внимание выбору обстановки: она должна быть уединенной, с нейтральным задним фоном. Важно навести порядок, подготовить рабочий стол, распечатать необходимые документы, в частности, резюме".

По мнению специалиста, на онлайн-собеседованиях профессиональные рекрутеры так же, как и офлайн, обращают внимание на уровень мотивации, личностные качества, профессиональные навыки и компетенции. Однако в онлайне особое внимание нужно уделять эмоциональному состоянию, которое может выдать волнение или неуверенность. Правда, Гаевская считает плюсом тот факт, что работник находится дома и чувствует себя более расслабленно.

Невербальная коммуникация



Психолог напоминает о важности зрительного контакта: во время интервью необходимо смотреть в камеру, а не на экран монитора. "Внимательно отнеситесь к тому, что вы говорите и как. Интонация, громкость и темп речи могут рассказать о вашем темпераменте, взгляд и поза — об уровне самооценки, а излишняя жестикуляция может свидетельствовать об интенсивности ваших переживай", — предупреждает Анна Гаевская. Невербальная информация может сказать о человеке не меньше, чем непосредственное содержание ответов на вопросы.

"Увидеть невербальные сигналы кадровик сможет, даже собеседуя онлайн, — отмечает психосоматолог Екатерина Кужель. — Оценить можно жесты рук, позу, мимику, телодвижения в целом, взгляд, повороты головы. Сбивчивая, прерывистая и несвязная речь — показатель внутреннего состояния и невысокой самооценки".

В психологии считается, что около 60-70% информации в процессе общения люди считывают именно по каналам невербальной коммуникации, уточняет психолог Анастасия Батхина, основатель компании InMind. "Во время разговора с HR ваши невербальные сигналы должны демонстрировать и подтверждать то, о чем вы говорите, а также вашу уверенность в себе как в хорошем специалисте. Речь должна быть спокойной, четкой, понятной, голос не должен дрожать и быть слишком высоким и прерывистым, — рекомендует психолог. — Старайтесь спокойно и глубоко дышать. Нужно почувствовать, что вы уверенно и расслабленно сидите на стуле, плотно прижимаетесь двумя стопами к полу и упираетесь в спинку кресла. Не стоит класть ногу на ногу".

Современные методики и техники



При этом в отсутствие объективных критериев, связанных с первым впечатлением от человека при личном знакомстве, рекрутеры стали обращать больше внимания на знак зодиака кандидата.

"В некоторых компаниях HR-специалисты и сами начали изучать новые методики познания человека, чтобы максимально прицельно выбрать нового сотрудника, — рассказала Кужель. — При таком подходе сразу становится понятен потенциал человека и какие задачи ему проще всего реализовывать в компании. Ведь не всем подходит роль переговорщика, генератора идей или разъездная работа с целью подписания новых контрактов".

По мнению психолога, понимание склонностей человека, его сильных и слабых сторон, интересов дает возможность работодателю не тратить время впустую, а максимально эффективно настроить рабочий процесс, где сотрудник делает то, что ему нравится, а работодатель получает высокую производительность.

Однако не все видят пользу в отборе по знакам зодиака. "Профессиональная астрология значительно отличается от любительской, — рассказала "Газете.Ru" астролог Ольга Матюшкина. — Любительская — это та, которую мы видим в СМИ, я ее называю бульварная астрология, которая основана на общеизвестных двенадцати знаках зодиака. Она не дает возможности полностью раскрыть человека, понять, кто перед нами, поэтому ориентироваться при подборе персонала на эту астрологию не рекомендуется. Имея перед собой более полные данные кандидата, а именно — дату рождения, месяц, год, точное время рождения, точные координаты места рождения, мы можем сделать более подробный анализ".

В этом есть элемент магического мышления, перекладывание ответственности на какую-то систему, которая, как надеется работодатель, даст безошибочный результат, уверена Ольга Гульчук, психолог сервиса Zigmund.Online. По ее мнению, такой методикой пользуются работодатели, которые не обладают нужными компетенциями для проведения собеседований, которым нужно на что-то опереться при выборе. Кто-то надеется на интуицию, кто-то — на астрологию. "Сегодня существуют специальные современные методики и техники, которые позволяют определять личностные и профессиональные качества кандидата достаточно точно", — добавляет Гульчук.

Могут быть предложены тестовые задания, относящиеся непосредственно к будущим профессиональным задачам, а также тесты на стрессоустойчивость, скорость адаптации к изменениям, уровень внутренней мотивации, перечислила Лиля Радюшкина, корпоративный психолог, консультант сервиса YouTalk. "Также задают вопросы на общую эрудицию и стремление к саморазвитию, карьерные ожидания. Работодатель старается заметить на интервью, например, повышенную тревожность или недоговаривание, увиливание от прямых ответов, излишнее приукрашивание фактов и наигранность", — пояснила психолог.

"Не пугайтесь, если вам на собеседовании предлагают пройти личностный опросник, — советует Анастасия Батхина. — Работодатель может считать, что на вашу позицию подойдет человек с определенным типом личности, будет недостаточно одних компетенций. В таком подходе есть смысл".

Современные службы персонала учитывают темперамент человека при приеме на работу и при карьерном планировании. "Для определения психологического типа, скорости мышления, особенностей памяти и внимания используются специальные тесты, — обратила внимание Ольга Гульчук. — Например, может быть использован опросник Майерс-Бриггс, который человек может пройти самостоятельно, но лучше — у карьерного консультанта или профориентационного психолога, который владеет этой методикой и сможет грамотно расшифровать результаты".

Soft skills играют одну из самых важных ролей при приеме на работу, считает психолог Надежда Деянова, консультант сервиса YouTalk. "Это те качества, на которые больше всего обращают внимание на собеседовании, потому что объективно оценить, например, экономические знания или знания в области программирования HR-специалисты могут далеко не всегда. Зато увидеть особенности самоорганизации, коммуникации, мышления, принятия решений можно даже на онлайн-собеседовании".

Проблема с объективностью и недостаток критериев отбора были и до режима самоизоляции, считают эксперты. "Когда я начинала работать в кадровом агентстве, столкнулась cо множеством разных компаний и требованиями, в том числе и про определенные знаки зодиака на конкретные позиции, и даже с дискриминацией по цвету глаз, — рассказала Ксения Агеева, международный карьерный стратег, основатель платформы для профессионалов CareerLift. — Чаще всего такие требования были у собственников небольших компаний либо руководителей локальных бизнесов. В таких компаниях нет четких прописанных компетенций для вакансий, грамотных систем оценки персонала, тогда намного легче просто довериться астрологии, human-design и другим системам, которые снимают с руководителей ответственность за принятие решений".