В Финляндии разработали видеоигру, которая помогает лечить депрессию

Ученые из университета Аалто (Финляндия) разработали видеоигру, которая помогает закрепить успехи терапии при депрессии. Согласно результатам испытаний, после восьми недель регулярной игры симптомы депрессии у больных ослабевали, а когнитивные функции улучшались. Подробнее рассказывает портал Европульс.

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Игрок должен выполнять задания в фантастическом городе. По внешнему виду и геймплею игра напоминает современные экшн-игры. Но в нее встроена сложная сеть функций, которые оказывают терапевтический эффект. Мелкие детали активизируют разные участки мозга и синхронизируют их работу.

Исследователи подчеркивают, что эффект от игры меньше, чем от лекарств и психотерапии, игра не может заменить другие виды лечения. Зато она отлично с ними сочетается и помогает закрепить результат. Впрочем, у игры есть и противопоказания: ее не рекомендуют применять пожилым людям и пациентам с острой клинической депрессией. Пока создатели продолжают тестировать игру в условиях клинического эксперимента.

Как отмечают исследователи, депрессия — самое распространенное психическое заболевание в мире, которое может приводить к другим заболеваниям — от ожирения до разных форм деменции. При этом людей, которые испытывают некоторые симптомы депрессии, в 2-3 раза больше, чем тех, кому поставили клинический диагноз. По данным Евростата, в ЕС около 7% жителей страдают от хронической депрессии.