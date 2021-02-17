В Финляндии разработали видеоигру, которая помогает лечить депрессию
Foto: Panther Media/Scanpix

Ученые из университета Аалто (Финляндия) разработали видеоигру, которая помогает закрепить успехи терапии при депрессии. Согласно результатам испытаний, после восьми недель регулярной игры симптомы депрессии у больных ослабевали, а когнитивные функции улучшались. Подробнее рассказывает портал Европульс.

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Игрок должен выполнять задания в фантастическом городе. По внешнему виду и геймплею игра напоминает современные экшн-игры. Но в нее встроена сложная сеть функций, которые оказывают терапевтический эффект. Мелкие детали активизируют разные участки мозга и синхронизируют их работу.

Исследователи подчеркивают, что эффект от игры меньше, чем от лекарств и психотерапии, игра не может заменить другие виды лечения. Зато она отлично с ними сочетается и помогает закрепить результат. Впрочем, у игры есть и противопоказания: ее не рекомендуют применять пожилым людям и пациентам с острой клинической депрессией. Пока создатели продолжают тестировать игру в условиях клинического эксперимента.

Как отмечают исследователи, депрессия — самое распространенное психическое заболевание в мире, которое может приводить к другим заболеваниям — от ожирения до разных форм деменции. При этом людей, которые испытывают некоторые симптомы депрессии, в 2-3 раза больше, чем тех, кому поставили клинический диагноз. По данным Евростата, в ЕС около 7% жителей страдают от хронической депрессии.

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Депрессия Психология
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