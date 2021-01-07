В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Она проста и эффективна, не занимает много времени на обучение, работает сразу, полностью подлаживаясь под уже имеющийся ритм жизни и потребности, постепенно изнутри перестраивая все на более гармоничный лад. А также помогая гармонизировать взаимодействия людей между собой.

"Мы учим человека, чтобы он сам подбирал себе необходимые ему в конкретном состоянии упражнения — те, которые в данный момент требует его организм, а не от сих до сих. Также регулируется сложность, амплитуда, ритм, время, — поясняет другой специалист по сенсомоторной коммуникации Сергей Жуков. — Обычные гимнастики человек воспринимает, как нагрузку, что психологически включает механизм лени. Наша система не перегружает, а разгружает — тело и психику. Упражнения снимают зажимы, связанные с достаточно однообразным образом жизни, позволяют ощутить границы своего тела и раздвинуть их".

Из чего состоит система MoComm?



Система состоит из трех уровней: работа со своим телом, работа с предметами, взаимодействие между людьми.



1. Работа со своим телом.



В повседневной жизни, выполняя одни и те же действия, человек застывает в своем каркасе. Чаще всего, этот каркас связан с сидячим и лежачим положением, которое совсем не органично для нашего тела, предназначенного для движения. Но реально каждый четвертый страдает гиподинамией, а среди молодежи — еще больше. В итоге в разных частях тела возникают напряженности — мы попросту не ощущаем границ своего тела. Все усугубляется хроническими заболеваниями.

Чтобы вернуть человека в состояние, в котором ему легко и комфортно, надо вернуть ему управление над своим телом. Часть упражнений на это и направлена. Знать, кто на что способен, и расшевелить все, что застоялось. Движение — естественный компенсатор тела, чтобы скинуть эмоциональное и умственное перенапряжение, связанные с мощным потоком падающей на нас информации и высоким уровнем стресса.

"Классический спорт тут не поможет — там каждый вид оставляет свой специфический слепок на тело, свои зажимы, а также создает отрицательные эмоциональные переживания, связанные с соперничеством, осознанием, что я недостаточно хорош. Мы — за золотую середину, в которой каждому хорошо", — поясняет Тарас Иващенко.

2-3. Работа с предметами и людьми



Если тебе хорошо, это еще не значит, что другому будет хорошо от того же. Но социальный фактор очень важен для нашего самочувствия. Как научиться договариваться? Система MoComm помогает синхронизироваться с окружающим миром — сперва с предметами, а потом и людьми, научиться слышать не только себя, но и другого. Есть, скажем, упражнение по укладыванию человека на поверхность — вертикальную и горизонтальную: можно швырнуть, а можно бережно положить, чтобы ему было приятно. Этот навык, к примеру, необходим медикам и соцработникам.

"У меня спрашивали: как катание мяча поможет наладить отношения с мужем, который приходит домой злой и голодный? — говорит Тарас. — На эту тему мы сняли отдельный ролик. Если мяч не катается — нет контакта с человеком. Мы учим смотреть, что делает второй человек и под него подстраиваться, а также показывать ему, что тебе от него что-то нужно. Живое взаимодействие здесь и сейчас. Это поможет общаться как с учительницей в школе, так и с хулиганами на улице".

На занятиях учат выполнять определенные задачи одновременно и с одной скоростью, вместе и конструктивно. "Скажем, чтобы синхронизироваться с ребенком, иногда достаточно кинуть ему мяч и получить обратно, — поясняет Сергей. — У нас есть много парных упражнений, чтобы люди получали опыт совместной деятельности. В этом нет никаких социальных ролей и ожиданий друг от друга. Тут либо вы делаете вместе, либо упражнение невозможно — мячик будет падать, палочка выпадать из рук".

"Упражнения позволяют отточить навыки социальной коммуникации друг с другом: как договариваться, как предлагать помощь, как ее принимать, как сделать, чтобы тебя заметили, как бережно входить в поле другого человека, как не соперничать и выяснять, кто виноват, а вместе созидать… — рассказывает Тарас. — Приходя на занятия и повторяя элементы в зале, люди через какое-то время формируют паттерн, который помогает перенести навык из игры в зале — на жизнь. Среди тех, кто у нас занимается, есть отец пятерых детей, который тратил невероятные усилия, чтобы всех помирить между собой. "Почему такому не учат уже со школы?!" — спросил он после занятий. И по-моему, такие уроки социальной коммуникации в школе совершенно необходимы".

Что ждет участника занятий?



Все начинается со знакомства с самим собой, своим телом и его границами — индивидуально и в группах. Для занятий в группах сознательно отказались от музыки — она задает определенный ритм, а он у каждого свой, как и предпочтения в музыке. "Свой ритм — это очень важно. Если человек вынужден что-то все время делать быстрее своего природного ритма, он теряет ощущение времени — жизнь как будто проносится мимо", — поясняет Сергей.

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Занятие по системе MoComm на свежем воздухе.

Человек приходит на индивидуальную консультацию. Потом даются упражнения — каждый сам решает, что и как он может сделать. Специалист лишь корректирует. Тренировки возможны даже сейчас — в формате онлайн и на свежем воздухе. К примеру, несколько километров интенсивной ходьбы по лесу с выполнением определенных упражнений, в которых работает все тело, заряжает надолго.

"В принципе, наши упражнения можно делать, когда угодно и где угодно — по возможности и потребности, — уточняет Тарас Иващенко. — Человек сам решает, какие упражнения ему нужный в данный момент и сколько. Я это называю: делай, пока тело не наестся движением. Это учит слушать себя. Собраться в зал зачастую трудно, а тут можно делать отрывками. И сразу же чувствовать себя лучше. Через какое-то время это станет потребностью — не надо будет себя заставлять. Иногда люди говорят: мы не совсем понимаем, чем у вас занимаемся, но чувствуем себя потом классно. Эффект — сразу. Не надо ждать год, два, десять".

Уже сейчас можно подключиться к онлайн-занятиям по системе Сенсомоторной коммуникации (MoComm) — система помогает легче перенести смутные времена, восстановиться и адаптироваться к жизни по-новому. Подробная информация — ЗДЕСЬ.

Для записи на онлайн-занятия обращайтесь — motioncommunication.lv@gmail.com или по телефону +371-27004995.

Вопросы можно задать в форме — ЗДЕСЬ.