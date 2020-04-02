Верный путь к выгоранию: как не потерять баланс между работой и личными делами в "домашнем офисе"

Работа удаленно дает некоторые приятные бонусы. Не нужно добираться до офиса, график более гибкий, а за компьютер можно садиться в штанах для йоги. Куда уж лучше? Но если из дома вы раньше не работали, то, возможно, теперь понимаете, насколько сложно бывает поддерживать даже видимость баланса между рабочими обязанностями и личным пространством.

Границы между жизнью и работой попросту стираются. Забыть о собственных потребностях не составляет труда ― и вот вы уже заработались, устали, но продолжаете гнаться за кажущейся продуктивностью, пишет Forbes Woman.

Выглядеть это может по-разному:

Берете еще одну задачку из списка дел, а потом оказывается, что ее решение заняло у вас целых несколько часов.

Сидите перед телевизором и отвечаете на электронные письма, хотя пора бы и отдохнуть.

Думаете о работе в нерабочее время, даже если проводите его вместе с семьей.



Все это ― верный путь к выгоранию.

Несмотря на то что работа из дома обычно связана с большей удовлетворенностью в профессиональном плане, одно исследование также показывает, что сотрудники в таком режиме склонны тратить на решение задач больше времени и сил, чем требуется.

Из-за вспышки коронавируса на работу из дома переходят многие. Вы, наверное, тоже раньше работали в офисе с большим коллективом, делили общее пространство, обсуждали офисные интриги и соблюдали деловой этикет, а теперь допоздна засиживаетесь за работой дома. С подобными переменами нужно свыкнуться, и вы должны скорректировать свое отношение к рабочей нагрузке… и к самому себе.

Как же отвлекаться от дел, когда нет возможности уйти из офиса? Не потерять баланс между жизнью и работой позволят следующие шаги.

Измените ожидания

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В течение обычной рабочей недели вы, вполне вероятно, каждый день тратите в офисе впустую по 2-3 часа. Но все меняется, когда вы начинаете работать из дома. Отвлекающие факторы вроде начальника, кружащего рядом с вашим местом, тут же исчезают. И в результате вы достигаете необходимых рабочих показателей за меньшее время.

Ожидания от себя самого тоже нужно пересмотреть. Не заставляйте себя "просиживать штаны" те же 40 часов в неделю, как это было бы в офисе. Пусть вас не грызет чувство вины, если вдруг с объемом работы на восемь часов вы справились всего за четыре или пять.

Научитесь закругляться



В офисе всегда видно, что рабочий день близится к концу, когда начинают расходиться коллеги. В отсутствие такого знака дома можно ставить на телефоне будильник за полчаса до завершения всех дел. Необязательно заканчивать точно вовремя, главное ― начать готовиться к отдыху. Это отличный способ не терять счет времени и подсказка о том, что лавочку пора закрывать.



Отключайте компьютер

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Звучит очень банально, но выключите компьютер полностью. При отключении становится труднее засидеться после работы в интернете. А еще можно удалить связанные с работой приложения из телефона. Такие шаги основаны на психологических аспектах при формировании привычки, ― чем сложнее выполнять нежелательные действия, тем ниже вероятность их совершения.



Заранее составляйте план дня



Трудно переключаться с рабочего настроя, когда голова забита задачами и поручениями. Поэтому заканчивать рабочий день нужно, планируя следующий. Выделите 5-10 минут на то, чтобы определить три самых важных дела на завтра. Это даст вам чувство уверенности в том, что самые важные проекты не остались без внимания, а ваш мозг наконец сможет расслабиться и отдохнуть.



Установите ритуал для конца рабочего дня

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Возьмите за привычку что-нибудь, помогающее сменить режим с работы на отдых. Например:



Принимайте душ

Переодевайтесь

Медитируйте в течение пяти минут

Составляйте список трех самых важных дел на следующий день

Занимайтесь непрочитанными входящими письмами

Приводите в порядок рабочее место

Делайте выводы из прошедшего дня



Разница между хорошим днем и плохим заключается в вашей собственной интерпретации. Только вам решать, прошел день удачно с точки зрения профессионального роста или же нет, поэтому выбирайте с умом.

Многие очень любят методику под названием "хорошее/плохое/герой". Определите самостоятельно или вместе с семьей следующее:

"Хорошее" ― то, что прошло удачно или порадовало вас

"Плохое" ― то, что обернулось неудачей или разочаровало

"Герой" ― тот, кто был примером для подражания, или момент, когда вы гордились собой

Делайте что-нибудь руками



Для тех, кто зачастую себя накручивает, крайне важно отвлечься от размышлений и заняться чем-то более материальным. Найдите дело, которое задействует органы чувств. Это может быть готовка, вышивка или даже ведение дневника, йога либо какая-то другая физическая нагрузка.



Контролируйте выполнение задач

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Берите на себя обязательства, вынуждающие заканчивать работу в четко обозначенное время. Так, во время пандемии коронавируса можно договариваться о видеозвонках с друзьями либо играть в настольные игры с супругом или детьми.



Отвлекайтесь от работы



Ваш мозг всегда отвечает на стимулы извне. Если давать ему требующий большой концентрации материал, ― например, дальше проверять электронную почту или работать на пределе своих возможностей, — мозг так и останется в режиме полной готовности. В конце дня давайте ему отдохнуть. Почитайте книгу, посмотрите стендап, возьмите занятие по интересующему вас предмету. Единственное ограничение: это никак не должно касаться рабочих вопросов.



Освойте аутсорсинг



Свободное время невероятно ценно. Когда вы не заняты работой, силы должны восстанавливаться. Однако этого не произойдет, если вы мечетесь между стиркой и приготовлением еды. При наличии средств можно освободить для себя время, передавая домашние дела на аутсорсинг. Сегодня приложение найдется для всего, и в зависимости от вашей нагрузки выгода от такого делегирования обязанностей может ощутимо перевесить затраты. А у вас при этом появятся столь необходимые время и энергия.



Не забывайте о признаках выгорания

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Под выгоранием понимается комплекс различных реакций на продолжительный стресс и переработки. Сюда входят как физические симптомы типа головной боли, так и эмоциональные вроде негативного отношения к работе в частности и всей карьере в целом либо потеря мотивации. Это может выражаться в том, что вы срываетесь на семье, коллегах или воспринимаете любую критику слишком близко к сердцу.

Выгорание может также маскироваться под синдром самозванца. Из-за усталости порой кажется, будто вы недостаточно хороши для своей работы, недостаточно продуктивны или отстаете от других, а потому считаете это личным упущением либо вообще записываете себя в обманщики.

Перевод Антона Бундина