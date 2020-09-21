Виртуальный кинжал в спину коллеге: темная сторона личности примерного гражданина

Людей со способностью к самоконтролю, дисциплинированных, ответственных и исполнительных, часто ставят в пример остальным. Однако обладание сильным характером — далеко не всегда положительная черта, она может завести слишком далеко.

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Несколько лет назад 80 парижанам была предоставлена возможность принять участие в новом игровом телешоу La Zone Xtrême. Продюсер передачи приветствовал каждого в студии и объяснил, что их объединят в пары: один будет задающим вопросы, другой — игроком.

И только когда участники вышли на сцену и ведущий объяснил им их роли, все приобрело довольно мрачный оттенок.

Задающему вопросы было предложено наказывать игрока за любой неправильный ответ разрядом электрического тока. И с каждым разом сила разряда увеличивалась — вплоть до 460 вольт, то есть более чем в два раза выше напряжения в стандартной европейской розетке. По условиям, если пара преодолевала 27 раундов, они объявлялись победителями.

После этого игрока отвели в отдельное помещение, где пристегнули к стулу, а задающий вопросы остался на сцене. Игра началась.

Поскольку это была просто репетиция, шоу в тестовом режиме, участникам сказали, что никакого денежного приза за победу пока не предусмотрено. И тем не менее подавляющее большинство задающих вопросы продолжало бить током игроков, даже при том, что они слышали крики боли, доносящиеся из помещения с пристегнутым партнером.

К счастью, эти крики были игрой актеров — на самом деле никого током не били. Задающие вопросы не знали, что участвуют в сложном эксперименте, который позволил ученым изучить, каким образом различные черты характера влияют на моральность (или аморальность) поведения человека.

Возможно, вы подумали сейчас, что самыми жестокими оказались те, кто по характеру склонен к необдуманным решениям, кто легко поддается влиянию со стороны, кто необщителен или по крайней мере слабохарактерен. Как раз наоборот.

Французские ученые увидели, что именно те участники, которые перед тем показали самые высокие результаты в тестах на добросовестность и аккуратность (черта, которая обычно ассоциируется с осторожным, дисциплинированным и нравственным поведением), были готовы наносить самые беспощадные удары током.

Foto: DELFI

В эксперименте La Zone Xtrême именно участники с высокими результатами тестов на добросовестность и аккуратность били своих партнеров самыми сильными разрядами тока.

"Люди, которые привыкли вести себя исполнительно и организованно, которые хорошо интегрированы в жизнь общества, испытали наибольшие трудности, когда надо было просто не подчиниться", — объясняет Лоран Беге, специалист в области поведенческих наук из Университета Гренобль-Альпы (Франция), который проанализировал поведение участников эксперимента.

И в этом случае такой портрет личности, такие черты характера как раз и подразумевали, что именно эти люди готовы подвергнуть пытке другого человека.

Результаты того эксперимента подтверждают и несколько более современных исследований, продемонстрировавших, что дисциплинированные, умеющие контролировать себя люди обладают на удивление темной стороной личности. Это помогает нам понять, почему примерные граждане иногда начинают вести себя неприглядно и злокозненно, по-настоящему токсично — на работе, да и не только на работе.

Подавляя имульсы

На протяжении многих лет способность к самоконтролю рассматривалась как преимущество в чистом виде. Эту способность можно выявить как с помощью различных тестов, так и в ходе изобретательных экспериментов (таких, например, как знаменитый Стэнфордский зефирный эксперимент).

В каждом случае люди с более высокой способностью к самоконтролю лучше проявляли себя в учебе и на работе, вели более здоровый образ жизни, не так часто позволяли себе переедать, не увлекались наркотиками и с большей вероятностью следили за своим физическим здоровьем.

Их способность преодолевать менее благородные побуждения означала, что такие люди с меньшей вероятностью вели себя агрессивно или прибегали к насилию, реже попадали в криминальные сводки.

По этим причинам считали, что способность к самоконтролю говорит о силе характера, некоторые ученые даже утверждали, что это своего рода "моральный мускул", определяющий способность вести себя этично.

В середине 2010-х, однако, Лиад Узиэль из израильского Университета имени Бар-Илана начал разбираться, может ли контекст играть важную роль в последствиях применения нашего так называемого самоконтроля. Он предположил, что эта черта характера — всего лишь полезный инструмент, позволяющий людям достигать целей. Внимание: как хороших целей, так и плохих.

Во многих ситуациях наши общественные нормы награждают людей, сотрудничающих с другими, так что те, кто более склонен к самодисциплине, с удовольствием играют по правилам. Но если бы мы изменили социальные нормы, тогда те же самые люди могли бы вести себя куда менее щепетильно по отношению к другим.

Чтобы проверить свою идею, Узиэль прибегнул к стандартному психологическому эксперименту "Игра в диктатора", когда одному участнику выдают определенную сумму денег и предлагают поделиться со вторым участником. При этом можно и не делиться вовсе. Или отдать все деньги.

Благодаря социальным нормам, которые мы впитываем с детства и которые поощряют сотрудничество, люди часто проявляют щедрость в этой игре. "С рациональной точки зрения нет никаких причин давать хоть какие-то деньги второму участнику, — размышляет Узиэль. — Но люди все равно часто отдают примерно треть".

Исследователи обнаружили, что люди с высоким уровнем самоконтроля обычно были щедры, если опасались, что остальные их осудят за скупость.

Если бы об их действиях никто не узнал, если бы оценка окружающих им не грозила, то они бы вели себя куда более эгоистично, чем люди с более низкой степенью самоконтроля, делая выбор в пользу собственных интересов, а не в пользу помощи другим. И оставляли себе почти все деньги.

Люди по характеру ответственные, судя по всему, обычно более осторожны в том, когда решают, можно ли совершить что-то антиобщественное и не поймают ли их на этом.

Дэвид Лейн с коллегами из Университета Западного Иллинойса (США) недавно опросили людей об их отношении к определенным случаям сомнительного с точки зрения морали поведения и о том, страдали ли они от последствий такого поведения.

Естественно, они обнаружили, что люди с высоким уровнем самоконтроля с большей долей вероятности избегают наказания за опасное вождение или жульничание на экзаменах — по сравнению с теми, кто лишен такой черты характера.

Опять-таки они, судя по всему, очень осторожно подходят к оценке того, насколько приемлемо их поведение с точки зрения социальных норм. И стараются придерживаться этих норм, если неблаговидное поведение может повредить их репутации.

Машины по уничтожению

Такие действия сомнительны с точки зрения морали, но если общественные нормы позволяют, сила воли может стать фактором, провоцирующим жестокость.

В одном выглядящем довольно макабрически исследовании психолог Томас Денсон из австралийского Университета Нового Южного Уэльса пригласил участников в лабораторию для довольно необычной задачи: скормить насекомых кофемолке.

Без ведома участников "экспериментальную машину" переделали так, что насекомые могли из нее выбраться невредимыми, однако кофемолка все равно издавала нервирующий хрустящий звук, будто перемалывала жуков.

Целью эксперимента было, как сообщили его участникам, лучшее понимание определенных отношений "человек-животные" — такое разъяснение как будто делало перемалывание насекомых более приемлемым в глазах участников.

Последствия самоконтроля, как выяснилось, зависят от ощущения моральной ответственности.

У тех, кто был особенно обеспокоен этическими последствиями своих поступков, этот самый самоконтроль мало что изменял. Они "истребляли" умеренное количество жуков, но при этом испытывали моральные сложности, выполняя такое распоряжение.

У остальных же участников дисциплинированность и ответственность значительно увеличивали количество "истребленных" насекомых. Они явно хотели помочь ученым, и это облегчало преодоление любых угрызений совести. И превращало их в более эффективных убийц живого.

В фейковом телешоу La Zone Xtrême и снятом по его следам документальном фильме Le Jeu de la Mort ("Смертельная игра") демонстрировалась похожая модель поведения — только в большем масштабе. Тот эксперимент был предпринят по следам опытов 1960-х Стэнли Милгрэма, проверявшего, готовы ли участники подвергнуть друг друга пыткам электрошоком во имя науки.

Эксперименты Милгрэма предпринимались для того, чтобы показать непоколебимую решимость людей исполнять приказы вышестоящих. Но французские исследователи хотели понять, какие типы характера наиболее этому подвержены.

Они обнаружили, что участники с высокой степенью добросовестности, определенной тестами, были готовы посылать своему партнеру по шоу разряд примерно на 100 вольт больше — до тех пор пока партнер не затихнет, либо потеряв сознание (притворно, как мы помним), либо скончавшись.

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Люди слабовольные часто склонны вести нездоровый образ жизни, зато люди с сильным характером, как показало исследование, гораздо более эгоистичны.

Интересно, что еще одной чертой, усиливающей бездушное поведение, была покладистость — желание угодить другим. "Они били током свою жертву тем больше, чем больше хотели избежать конфликта с телеведущим, — говорит Беге. — Они старались выглядеть людьми, на которых можно положиться, исполняющими свои обязательства",

В своей работе исследователи из группы Беге сравнивают полученные ими результаты с оценкой немецко-американского философа XX века Ханны Арендт, данной высокопоставленному нацисту Адольфу Эйхманну. Знаменитая фраза Арендт о банальности зла относилась к обычным, заурядным людям, которые, как Эйхманн, могут совершать невероятные жестокости.

Согласно исследованию Беге, черты характера, подталкивающие людей к аморальному поведению, в других ситуациях представляются вполне желанными. Скажем, человека дисциплинированного, ответственного и покладистого многие хотели бы видеть своим подчиненным или своим супругом.

Злокачественная рабочая атмосфера

Беге подчеркивает, что результаты этого исследования еще предстоит проверить другими исследованиями, прежде чем прийти к более широким заключениям о человеческой природе. Но все равно интересно поразмышлять о том, может ли наличие определенных черт характера предуказывать на будущие аморальные поступки этого человека — как мелкие, так и серьезные.

Все это может зависеть от силы социальных норм, подчеркивает Лейн. Например, люди смогут убедить себя в том, что совершают "преступление, не имеющее жертв", которое другие уже совершили.

Есть, например, некоторые доказательства, что добросовестность и аккуратность усиливают стремление уклониться от уплаты налогов. А на рабочем месте образцовые сотрудники могут в то же время быть теми, кто крадет у компании, действуя под влиянием такого представления: "никто даже не заметит потери этих денег", подчеркивает Лейн.

Между тем Узиель подозревает, что люди со способностью к самоконтролю с большей вероятностью будут действовать безжалостно, когда внутри коллектива возникнут трения. В том числе и когда их авторитет будет поставлен под сомнение или они почувствуют конкуренцию со стороны других.

В таких случаях они легко пойдут на то, чтобы воткнуть метафорический кинжал в спину коллеге, желая, например, продвинуться по карьерной лестнице, или будут пресмыкаться перед боссом, не задумываясь над тем, как их поведение влияет на остальных.

Если все это так, то нам стоит с чуть большим уважением относиться к тем, кто менее дисциплинирован и менее покладист. Такие люди могут вызывать у нас раздражение своей необязательностью, но, по крайней мере, они не станут бить вас током до тех пор, пока вы не перестанете подавать признаки жизни. А если и станут, то куда реже, чем те, кого им ставят в пример.