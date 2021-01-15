"Вирус лезет в голову". Как депрессия и другие проблемы настигают переболевших ковидом

Даже после выздоровления от коронавируса многие пациенты страдают от тяжелых осложнений. Это явление получило название "постковидный синдром". Психические расстройства, апатия и суицидальные мысли — одни из таких осложнений. Откуда они берутся и что с ними делать? Русская служба Би-би-си рассказывает о том, как люди, перенесшие коронавирус, месяцами — и не всегда успешно — пытаются вернуть себе прежнюю жизнь.

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Это выглядит как погружение в глубокое, абсолютное равнодушие. Желаний нет вообще, и ничего не радует — "ни вкусняшки, ни отдых, ни покупки", рассказывает Екатерина, финансовый директор небольшой IT-компании.

Хочется сутками лежать на диване. Мельчайшие бытовые неурядицы вызывают поток слез и огромную жалость к себе. "Очень подавленное состояние. Секс? Нет, его совершенно не хотелось несколько месяцев".

Екатерине 36 лет. Ковидом она переболела еще в начале апреля — вместе с мужем. Но если супруг перенес болезнь тяжело, с температурой и сильным кашлем, то Екатерина особых проблем не испытала. Зато они начались уже после выздоровления.

По ее словам, в голове появился туман и стало трудно соображать. При малейших нагрузках учащалось сердцебиение. Держалась слабость, температура 37,4, озноб и беспричинные боли в горле — постковидный период оказался гораздо длиннее и тяжелее, чем сама болезнь. Вскоре к этим симптомам добавилась депрессия и суицидальные мысли.

"До коронавируса я была абсолютно здоровым человеком, — рассказывает Екатерина. — У меня не бывало депрессий, хотя я эмоциональный человек и в жизни случались тяжелые ситуации. Поэтому свои страхи и переживания я поначалу списывала на неизвестность. Мужу не сразу поставили диагноз "ковид". Какое-то время мы лечились, не зная от чего. Тем более был карантин. В июле, наконец, я нашла нормального терапевта, и он прописал мне препарат, который пьют люди, пережившие инсульт. После него мне стало легче, и я думала, что вернусь к нормальной жизни".

Но апатия и подавленность никуда не делись. В сентябре Екатерина перенесла обычное ОРВИ, и, по ее словам, все постковидные симптомы вернулись: "Я поняла, что уже не вывожу и пошла к психотерапевту. Он диагностировал у меня депрессивное расстройство".

"Со стороны все выглядело как обычно"

Похожие вещи описывают и десятки других людей, с которыми побеседовал корреспондент Би-би-си.

Как вспоминает врач Ольга Синявская, уже на третий день болезни она поняла, что вирус "лезет в голову". "Довольно быстро начинается паника, страх смерти — с криками о помощи и прочим, — рассказывает она. — Либо же накатывает странное смирение с тем, что ты якобы умираешь. Пропадает желание бороться с болезнью. Затем следует очень интересное состояние — как бы полный регресс сознания. Тебя просто "рушит" куда-то в прошлое, в детство, с ощущением полной беспомощности, желания плакать. Хочется, чтобы тебя пожалели".

Если болезнь прогрессирует, то происходит полное обесценивание жизни, потеря ее смысла, глубочайшая апатия. Эти симптомы Ольга отмечала и у себя, и у своих пациентов, перенесших коронавирус. Вскоре появляются суицидальные мысли: "Вирус как будто открывает тебе эти двери: "Заходи, здесь больше нечего делать". Это самая нехорошая фаза".

Кира, сотрудница одного из московских научных институтов, тоже испытала подобное действие "постковида". Сначала она заметила повышенную чувствительность к свету, звукам. Потом — апатию, тревожность, плохой аппетит и сон. "Совсем страшно мне стало, когда я отловила себя на стойком желании пойти и [совершить самоубийство]", — рассказывает она.

Произошло это уже после выздоровления от коронавируса. "Я намертво приклеилась к стулу, схватила вязание и написала об этом подруге, которая была со мной на связи. Мужу тоже сказала, но он не оценил степени опасности. Потом объяснил, что со стороны все выглядело "как обычно". И это неприятная особенность — внешне по тебе вообще ничего не заметно", — рассказала женщина. Она вязала два часа подряд, полностью сосредоточившись на этом монотонном занятии — в итоге суицидальный приступ ее отпустил.

Спустя время Кира обратилась к психиатру, который нашел у нее сильное тревожное расстройство с депрессивным синдромом.