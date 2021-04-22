Все больше компаний нанимают в штат психолога. И вот почему

Современные компании все чаще нанимают корпоративных психологов, в чьи задачи входит консультация сотрудников с рабочим выгоранием, тревожностью или депрессией. Психолог и основательница EdTech-приложения InMind Анастасия Батхина рассказала Forbes Life, как штатные специалисты помогают сохранить здоровую атмосферу в коллективе.

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Обращение к психологу — конфиденциальный вопрос. Официальную статистику по запросам клиентов невозможно найти в открытом доступе, но специалисты периодически делятся общими наблюдениями и показателями.

Согласно опросу издания Huffpost, проведенному среди психологов, чаще всего люди на сеансах обсуждают вопросы взаимоотношений, тревожность и баланс между личной жизнью и работой. Отсутствие баланса, а также неумение правильно выстроить его часто приводят к профессиональному выгоранию.

По результатам международного исследования Института Гэллапа 23% сотрудников регулярно испытывают симптомы выгорания, а 44% — время от времени.

На протяжении последнего года на ментальное здоровье людей также воздействовала пандемия Covid-19. В опросе компании FlexJobs говорится, что среди более 1500 респондентов 75% чувствуют симптомы рабочего выгорания — 40% от этого числа начали ощущать их именно во время пандемии.

В 2019 году профессиональное выгорание было включено Всемирной организацией здравоохранения в 11-ю Международную классификацию болезней. Синдром не классифицируется как медицинское состояние, а относится к факторам, которые влияют на здоровье человека. В МКБ-11 выгорание характеризуется мотивационным или физическим истощением, снижением работоспособности, нарастающим психическим дистанцированием или чувством негативизма (цинизма) к профессиональным обязанностям. Психолог Герберт Фрейденбергер, изучавший выгорание еще в 1970-е годы, также относил к симптомам частые головные боли и проблемы с желудочно-кишечным трактом, бессонницу, депрессию и раздражительность.

Задача корпоративного психолога, к которому обращается сотрудник с перечисленными симптомами, — определить присутствующие стресс-факторы и объяснить, как с ними работать.

Данные исследований показывают, что чаще всего к выгоранию приводит несправедливое отношение к сотруднику, жесткие дедлайны, отсутствие четких ролей, ясной коммуникации и фидбэка со стороны руководителя.

Психолог помогает клиенту выстроить диалог с руководством и создать инструменты и внутренние установки, которые помогут справиться с выгоранием. Один из вариантов психологической помощи — отказ от старых установок и заменой их новыми, более здоровыми и осознанными, которые учат гибкости и заботе о себе.

Руководителям важно понимать, что превентивные инструменты (тесты и тренинги) помогают определить выгорание и другие негативные эмоциональные симптомы у сотрудников на ранних стадиях.

Многие современные компании уже внедряют инициативы, направленные на поддержание ментального здоровья команды. В апреле этого года руководство LinkedIn приняло решение отправить большую часть сотрудников в оплачиваемый отпуск, чтобы разгрузить специалистов от рабочих задач, вопросов и писем и предотвратить случаи профессионального выгорания. В Google стараются минимизировать стресс команды на фоне пандемии Covid-19. В компании появились долгосрочные планы удаленной работы и периодические выходные (дни "перезагрузки"), но практика показала, что этого недостаточно для борьбы со стрессом из-за коронавируса. Руководительница отдела глобальной устойчивости Google Лорен Уитт разработала серию видео для сотрудников, испытывающих синдромы выгорания. Каждый ролик посвящен отдельной теме: сну, дыханию, воспитанию детей и избеганию беспокойства.

Корпоративный психолог и рабочие конфликты



Разногласия на рабочем месте возникают по разным причинам: из-за плохо выстроенной коммуникации, размытых ролей и обязанностей, нездоровой корпоративной культуры и неумения специалистов общаться и решать конфликты. Согласно глобальному отчету компании CPP, 85% сотрудников в разной степени сталкивались с конфликтами на рабочем месте, при этом 29% из них конфликтуют практически постоянно. 34% респондентов отмечали, что разногласия были вызваны стрессом в процессе работы. Также, по данным CPP, 9% проектов так и не были реализованы из-за разногласий между специалистами. В целом сотрудники тратят около двух часов в неделю на рабочие конфликты и споры, из-за чего компании несут финансовые потери.

В случае конфликта между сотрудниками корпоративный психолог выступает в роли медиатора. Следуя универсальному протоколу медиации, он общается со всеми участниками конфликта, и под его контролем каждая из сторон конструктивно выражает свою позицию. Специалист помогает найти решение для урегулирования разногласий и следит, чтобы условие выполнялось, назначая с конфликтующими несколько дополнительных встреч. Разрешить конфликты также помогают превентивные меры — например, тренинг по конструктивной коммуникации. Психолог обучает сотрудников приемам бесконфликтного общения — объясняет, как давать обратную связь, выражать свою позицию и обсуждать рабочие вопросы так, чтобы не задеть коллег и сохранить конструктивность.

Личные проблемы сотрудников



К штатному специалисту обращаются не только с профессиональными запросами, но и с личными проблемами, которые влияют на качество работы. Опрос компании Bensinger, DuPont & Associates показал, что 47% сотрудников отмечают влияние семейных и личных проблем на рабочую продуктивность. Другие 15% респондентов рассказали, что пропускали работу по причинам личного характера. Согласно данным ВОЗ, около 10% трудоспособных взрослых не способны работать из-за личных проблем.

К личным запросам относят и проблемы, связанные с эмоциональным состоянием — это тревожность, депрессивные периоды и апатия. Эпидемиологические и социологические данные показывают, что от депрессии страдают от 8 до 12% людей во всем мире. Согласно статистике, депрессивные эпизоды сотрудников обходятся американским работодателям примерно в $210 млрд в год из-за потери производительности, но при этом внедрение в корпоративную культуру различных служб поддержки и позиции штатного психолога повышает работоспособность команды и окупается на 300% за два года.

Иногда проблема сотрудника находится вне компетенций корпоративного психолога — специалист может увидеть клинические симптомы или необходимость в медикаментозной терапии. В таких случаях работника направляют к клиническому психологу, психиатру или психотерапевту. В профессиональном психологическом сообществе это общепринятая практика — определять границы своих компетенций и честно говорить клиенту, если их не хватает для решения проблемы.

Проблема доверия штатному психологу



От обращения за психологической помощью сотрудников чаще всего останавливают страх нарушения конфиденциальности и предубеждение о приоритетах психолога. Работник боится, что его переживания станут общественным состоянием, или опасается увольнения в случае недовольства компанией. Психолог работает в рамках этического кодекса психологического общества, который составлен на основе закона "О защите персональных данных", Всеобщей декларации прав человека и других документов, регулирующих принципы проведения медицинских исследований. Согласно кодексу, информация, полученная психологом в процессе работы, не может разглашаться намеренно или случайно без согласия пациента. Также любые результаты психологических исследований должны быть представлены таким образом, чтобы не скомпрометировать пациента или самого специалиста.

В компаниях за работой штатных психологов следит руководство, которое способно проконтролировать нарушение границ подчиненных. Руководители не получают личную информацию с сеансов, но им передают сводный отчет по психологическому климату в коллективе. Этот документ учитывает ряд показателей: удовлетворенность стилем руководства, обстановку в команде. Руководители изучают средние значения по своему отделу и анонимную обратную связь, с которой можно работать дальше. Например, быть лояльнее к дедлайнам и не поощрять сверхурочную работу.

Сегодня все больше организаций заинтересованы в благополучии своих специалистов, поскольку экономические показатели напрямую зависят от эмоционального комфорта сотрудников. В описании современных вакансий все чаще среди условий можно найти присутствие в компании корпоративного психолога и наличие комнаты для релаксаций. Это позитивное начинание, так как работа с ментальными проблемами позволяет на 36% увеличить продуктивность команды и снизить количество больничных.