Все понятно, известно и предсказуемо: как смартфоны заменили людям дома

Современные пользователи смартфонов больше не рассматривают их как "игрушку", которой они иногда пользуются — теперь связь с личным электронным устройством подобна связи человека с собственным домом, в котором можно спрятаться в случае необходимости. К такому выводу пришли антропологи из Университетского колледжа Лондона. Психолог объяснил "Газете.Ru", почему мир в смартфоне может казаться более привлекательным, чем оффлайн.

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Владельцы смартфонов превратились в "человеческих улиток, которые носят свой дом в кармане", предпочитающих свой электронный гаджет как друзьям, так и членам семьи, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Университетского колледжа Лондона.

Команда антропологов около года изучала использование смартфона в девяти разных странах мира — от Ирландии до Камеруна. Как оказалось, для многих гаджеты перестали быть просто игрушками и средствами связи — теперь восприятие телефона напоминает отношение человека к собственному дому.

"Смартфон больше не является устройством, которым мы пользуемся, он стал для нас местом обитания. Это имеет последствия для человеческих отношений, так как в любой момент во время совместного обеда, встречи или любой другой деятельности наш собеседник может просто исчезнуть, так как он "пошел домой" к себе в смартфон", — заявил профессор Дэниэл Миллер, один из руководителей проекта.

По словам Миллера, этот феномен может вызвать у человека расстройство и разочарование: "Мы привыкаем к жизни, в которой можно сохранять физическую близость, но оставаться одинокими".

Исследователи отмечают, что причиной такой трансформации может быть появление мессенджеров вроде WhatsApp, который становится "сердцем смартфона". С его помощью родители делятся фотографиями своих детей, престарелые родственники остаются на связи с внуками, а мигранты общаются с семьей, которая осталась в другой стране. Кроме того, во время пандемии с помощью мессенджеров была реализована коммуникация по рабочим вопросам. В результате один сервис может заменить человеку все возможное общение, с которым он сталкивается в жизни, снизив до минимума "очные" контакты.

"Мы всегда "дома" в наших смартфонах", — утверждают исследователи. Однако этот "дом" может и не стать тем убежищем, которого ищет его владелец: "Сотрудники могут продолжать работу даже тогда, когда ушли со своего рабочего места. Ребенок, над которым издеваются в школе, продолжит быть объектом травли даже вне учебного заведения".

Действительно, наши смартфоны превращаются не только в место, где существует наше виртуальное "я", но могут полностью заменять нам дом, подтвердила "Газете.Ru" Ольга Бакшутова, руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor, нейрокоуч и нейропсихолог.

"Смартфон — это отражение нашей жизни, той, которой мы живем каждый день, но в виртуальном и удобном формате. Поскольку мы полностью выбираем и настраиваем смартфон под себя, кастомизируем набор приложений и пространство внутри них, мы получаем аналог дома. И когда в этом пространстве человеку все понятно, известно и предсказуемо, он чувствует себя внутри него спокойно и комфортно, в отличие от внешнего мира, где внезапные изменения легко фрустрируют. Этот комфорт побуждает нас, как улитка закрывается в своем панцире, прятаться в смартфоне при угрозе фрустрирующих новостей или событий. Заходя в привычное приложение, человек получает возможность, пролистывая знакомые ему картинки, быстро получить дозу дофамина, а иногда и переживаний, но в более предсказуемом формате", — объяснила Бакшутова.

По словам эксперта, мир в смартфоне со временем может стать даже более привлекательным, чем тот, который существует у нас дома, — ведь в этом мире мы можем контролировать практически все.

"На фотографии вы можете изменить любые цвета и формы, файл легко стереть — вы полностью контролируете ситуацию. В виртуальном пространстве люди нередко проявляют качества, которые в реальной жизни они проявить не могут. Поэтому даже когда мы дома, мы нередко можем уходить в мир смартфона, потому что мир там более предсказуем и управляем, чем наше, казалось бы, комфортное и спокойное домашнее пространство. В этом кроется и обман — в этой псевдо-безопасности очень легко пропустить навязанные алгоритмы, мысли и ценности и разучиться жить в реальном мире", — заключила собеседница "Газеты.Ru".