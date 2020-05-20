Вы уволены. Как сохранить силу духа и почему аргумент "просто нет работы" не принимается

Движение вперед часто сопровождается болезненным, но необходимым импульсом. О том, какие шаги важно предпринять, если вас уволили в разгар кризиса, и какие ошибки не стоит совершать при поиске новой работы, порталу Forbes Life рассказала профессор бизнес-практики Елена Витчак.

"Еще вчера вы планировали жизнь в привычном формате. Все было ясно и понятно. Жизнь текла неспешно по заданным правилам и в рамках существующих финансовых возможностей. Дети, няни, помощники по хозяйству, водители, чашка хорошего кофе в центре города, корпоратив по желанию, разговоры с любимчиками или друзьями, перелеты, путешествия.

Сегодня вы в постоянной тревоге из-за вируса, боитесь, что могут заболеть родители, боитесь, что руки вымыты недостаточно чисто. Опасаетесь, что правительство не принимает достаточных мер, чтобы обеспечить вашу безопасность. И вы мечтаете вернуться в офис. Верите, что без вас не обойдутся никак, и принимаете активное участие в спасении собственного мира.

Есть еще вариант — вы не боитесь вируса и поэтому вас страшно напрягают ограничения прав и свобод. Вы злитесь, что кто-то принял за вас решения о частоте ваших прогулок, вас невыносимо угнетает необходимость работать дома и вы просто мечтаете вернуться в офис. Верите, что без вас на работе не обойдутся, и принимаете активное участие в спасении собственного мира.

Вариацией и комбинаций страхов, тревог и надежд много, но они похожи в одном. С одной стороны, все происходящее — это колоссальный удар по психике каждого человека. И психике каждого без исключения эти резервы очень нужны. С другой стороны, вы всеми силами стараетесь сохранить привычный уклад, хотя глубоко внутри понимаете, что "как раньше уже не будет". А завтра вам могут позвонить и сказать: "Вы уволены". И все, мир сужается до важной проблемы обеспечения себя, семьи, домочадцев финансами и не менее важной проблемы собственного состояния ума и здоровья.

Итак, вы узнали, что уволены. Что же дальше?