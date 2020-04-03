Выживут те, кто перейдут на новый "уровень": жителей Латвии приглашают на коллективную медитацию

4 апреля в 8:00 практикующий педагог-психолог, гештальт-терапевт, life Coach Ericson Елена Сидорова проведет в социальных сетях коллективную медитацию на исцеление внутреннего ребенка. Присоединиться к ней может любой желающий и сделать это совершенно бесплатно.

Сколько бы нам ни было лет, внутри нас живет внутренний ребенок. Многие ситуации во взрослой жизни имеют свой корень из прошлого. Например, неумение говорить "Нет", отстаивать свою точку зрения, обидчивость и мнительность, робость или низкая самооценка, апатия и зажатость. Данное поведение формировалось под воздействием наших родителей, учителей, социума.

Внутренний ребенок — это часть личности, которая выражается и проявляется путем детского поведения. Но почти каждый взрослый нуждается в исцелении внутреннего ребенка. Терапевтическая практика и медитации помогают прожить травмы детства, залечить боль и скорректировать поведение. Фактически, это работа со своим внутренним Я. Когда мы становимся для себя заботливым родителем, меняется как отношение с самим собой, так и с окружающими.

"Коллективная медитация — это сильнейшая исцеляющая практика, которую ведут мастера по всему миру. Когда мы объединены в одном энергетическом поле, мы создаем намерение и усиливаем его путем повышения вибраций, тем самым совершая квантовый скачок в своем психологическом состоянии", — говорит Елена Сидорова. Она уверена, что, исцеляя своего внутреннего ребенка, мы помогаем себе и всей планете.

Коллективная медитация состоится в Instagram в эту субботу, 4 апреля, в 8:00.