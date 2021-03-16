"Зеленые пальцы " — здоровая голова?
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В Британии есть выражение "зеленые пальцы" (green fingers): так говорят о людях, у которых в саду, огороде и даже цветочных горшках на подоконнике все цветет и колосится. Видимо, они отдают растениям частичку себя, а взамен… Вот тут-то и выясняется самое интересное. Как обнаружили исследователи из Шеффилдского университета, постоянные занятия садоводством (это когда вы по нескольку раз в неделю берете в руки грабли или секатор, а не один раз в сто лет поливаете кактус), помимо кулинарно-практической и декоративно-эстетической пользы, реально снижают уровень стресса и улучшают ваше психологическое состояние.

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Авторы нового исследования говорят, что раньше все отмечали лишь пользу от физической активности при работе в саду, забывая о психологической составляющей.

Ученые провели многочисленные опросы, в ходе которых их участники по-разному объясняли, что подтолкнуло их к занятию садоводством, но больше половины заявили, что делают это исключительно для удовольствия, а четверть отметила, что это улучшает самочувствие, в том числе снижает стресс, позволяет расслабиться, а в некоторых случаях даже помогает побороть депрессию.

"Печально, что несмотря на растущие свидетельства пользы домашнего садоводства для здоровья, эта сфера не считается приоритетной у политиков и градостроителей, сетуют авторы исследования. — Садики при жилых домах становятся все меньше, а некоторые застройщики, особенно в густонаселенных городских районах, и вовсе не включают их в свои планы".

"Собственно, это может быть и не садоводство, а, скажем, рыбалка. Это вовсе не важно, главное — соблюдение правильного баланса между работой и получением удовольствия", — утверждает один из авторов нового исследования Росс Кэмерон.

Хотя исследование проводилось еще до начала пандемии коронавируса, ученые говорят, что есть много указаний на то, что вынужденное сидение дома и практически сошедшая на нет социальная жизнь заставили людей искать новые или вспоминать старые хобби, в том числе садоводство, которое оказалось неожиданным избавлением от напряжения и неудобств, вызванных локдаунами и сопутствующими ограничениями.

"Похоже, что домашнее садоводство неплохо защищает нашу психику, люди буквально выключают новости, которые навевают одни лишь неприятные мысли, и работа в саду на самом деле спасает их от негативных эмоций", — говорит Кэмерон.

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба

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жизнь в карантине Здоровье Исследование Психология
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