Женские "сказки" о мужчинах: 17 главных иллюзий

Психотерапевт Александр Полищук опубликовал в своем профиле Instagram "отрезвляющий пост для женщин". "Будьте готовы к тому, что "розовые очки" разобьются", — предупреждает он и объясняет, какие сказки придумывают женщины и почему в них так искренне верят.

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"Есть одна общая черта у всех женщин, девушек и девочек — это верить в сказки. Причем если в детстве сказки в книжках, то у взрослых эти сказки в голове. Женщины так любят верить в идеальные отношения, что все само наладится, что он все поймет и изменится, что все оценят и полюбят глубокий внутренний мир.

Все дело в мозге. Женский мозг постоянно "охотится" за эмоциями. Женщина постоянно украшает себя, обстановку вокруг, замечает детали, следит за комфортом и любой стимул жадно ловит, чтобы испытать новую волну "асясяйа":

ей сказали что она самая красивая,

подарили 3 цветочка,

купили пироженку,

подарили брошку,

сфотографировали с удачного ракурса и т.д.



Объективно все это мелочи, которые забудутся через день, а комплименты, по сути, вранье, ведь статистика докажет обратное. Но женскому мозгу нужна эта сладкая ложь, эти мелочи и жесты внимания. Это эволюционно необходимая вещь — постоянно получать стимулы, которые дают ей понять, что она:



нужна,

ценна,

не будет покинута,

уникальная.



В этом механизме есть обратная сторона, которая всегда будет создавать проблемы для женщин. Например, женский мозг верит в следующие иллюзии:

1. Можно построить идеальные отношения.

2. Есть "принц", который обязательно появится в жизни, и в нем будут совмещаться все нужные ей качества (богатый, добрый, нежный, сильный, верный и т.д.).

3. Мужчина перестанет изменять, если я просто попрошу его и объясню. Любовью можно расколдовать, спасти и поменять мужчину.

4. Мужчину можно и нужно оценивать по его обещаниям и словам.

5. Мужчину можно волшебным образом вдохновить, чтобы он зарабатывал больше.

6. Если он ударил и извинился, то можно быть уверенной, что больше не повторится.

7. Есть мужчины, которые и богаты, и семейные, и мягкие, и твердые одновременно.

8. Мужчина просто от большой любви будет всегда меня обеспечивать, давать деньги и все выполнять по первому требованию.

9. Мужчина никогда не устает, не обижается, не боится, не гневается и не печалится, ведь он мужик.

10. Если любит, то он помнит все даты и всегда внимателен.

11. Секс для него, как и для меня, это следствие большой совместной любви. Ему нравится так же, как и мне, когда он долгий, домашний и романтичный.

12. Для мужчины всегда на первом месте семья, дети и жена.

13. Мужчина сразу готов и хочет серьезных отношений.

14. Отцовский инстинкт включается так же, как и у женщин, до беременности, усиливается во время и шарашит на максимум после родов.

15. Мужчина обязан уметь делать достаточное количество комплиментов и знать, когда их сказать.

16. Мужчина всегда замечает и ценит все мои старания и служения для него и в ответ делает все, что я просила.

16. Мужчину не нужно наказывать и ставить/удерживать свои границы. Он ведь все сам знает, все чувствует и выполняет просто потому, что сильно любит.

17. Мужчина легко переключается и, приходя домой, без проблем включается в дела семейные и бытовые.