Жизнь в "пузыре". Почему важно окружать себя людьми, которые на вас вообще не похожи

Карьерный коуч и автор американского Forbes Бонни Маркус объясняет, как привычка общаться с людьми со схожими взглядами и навыками может мешать работе руководителя и стать преградой на пути профессионального развития, а также дает советы, как от нее избавиться.

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По данным научных исследований, встретив нового человека, мы первым делом обращаем внимание на его расу и пол. Таким образом мы пытаемся оценить, отличается ли этот человек от нас или нет. Если мы находим какое-то сходство, мы расслабляемся. Различия же заставляют нас нервничать.

Чтобы справиться со страхом перед людьми, чем-то непохожими на нас, мы создаем вокруг себя своеобразные "пузыри".

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После убийства афроамериканца Джорджа Флойда, которое стало поводом для начала массовых протестов в США, мы увидели, к каким социальным последствиям может привести изоляция в подобных "пузырях". Мы должны понять, что вместо того, чтобы бояться людей, которые чем-то отличаются от нас, мы должны наладить с ними общение и найти точки соприкосновения.

Когда речь заходит о работе, мы в первую очередь должны осознавать, что именно из-за таких "пузырей" мы дискредитируем себя как лидеров, отгораживаясь от людей с иным мышлением. "Защитные коконы" приносят нам больше вреда, чем пользы. Это касается и всех выводов, которые мы делаем о других людях в попытке заверить себя в том, что мы правы. Наши "пузыри" мешают нам быть успешными лидерами.

Мы вредим себе, когда мы отказываемся принимать другие точки зрения и начинаем избегать контактов с людьми, чье мнение может отличаться от нашего. Мы нанимаем на работу людей, которые не могут поставить под вопрос наши действия. Мы ищем единомышленников, согласных с нашими убеждениями. Нам нравится сохранять статус-кво и не менять нашу точку зрения. Мы читаем статьи и книги, которые подтверждают, что мы правы, а другие люди нет. Иногда мы настолько уверены в собственной правоте, что больше не обращаем внимания на другие идеи и концепции, которые могли бы способствовать нашему профессиональному и личностному росту. Возможно, мы слушаем, что говорят другие люди. Но прислушиваемся ли мы к их словам? Или мы всегда подсознательно пытаемся убедиться в том, что мы правы?

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Чтобы стать сильным лидером, нужно иметь твердое мнение. Однако пока мы не увидим, насколько опасно отгораживаться от новых идей, мы не сможем добиться ни профессионального, ни личностного роста. Чем больше наш "пузырь", тем сильнее его негативное влияние на наш лидерский потенциал, бизнес и отношения.

Когда мы довольны и поглощены собственными мыслями, мы не пытаемся наладить общение с другими людьми, которые могут отличаться от нас. В связи с тем, что сейчас наше общество уделяет большее внимание различиям, а не сходствам, мы формируем специальные группы по интересам, чтобы поддержать наших единомышленников и тем самым расширить наши общие возможности. Мы не понимаем, что нужно общаться с другими людьми, чтобы найти с ними общий язык.

Мы видим, что сейчас на рабочих местах есть множество групп по интересам. Однако если мы действительно хотим добиться культурного плюрализма и создать инклюзивную рабочую среду, мы должны забыть о нашем "пузыре", чтобы побольше узнать о других людях.

К сожалению, это нам не удается. Мы постоянно делаем выводы о людях, основываясь на их возрасте, вероисповедании, расе, поле, социальном положении и образовании. Эти выводы влияют на то, кого мы в итоге нанимаем на работу, кому мы даем повышение, кого мы поддерживаем, кому мы даем особые поручения и шанс проявить себя.

Чтобы стать успешными лидерами, нам нужно поставить перед собой общую цель и определить, есть ли у нас общие интересы в достижении этой цели. Кроме того, мы должны прилагать совместные усилия по достижению этой цели.

Американская писательница и поэтесса Майя Энджелоу подчеркивала: "Я замечаю очевидные различия между людьми, но, друзья мои, у нас больше сходств, чем различий".

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Наше стремление защитить себя наносит вред нашему лидерскому потенциалу. Несмотря на сильные аргументы в пользу культурного плюрализма, мы нанимаем на работу только единомышленников и создаем однородные команды, которые мешают раскрытию нашего творческого потенциала.

Мы рискуем тем, что в будущем наши конкуренты займут большую долю рынка, а наш бизнес, в свою очередь, потерпит крах. Мы теряем лидерство и слабеем, а затем перестаем способствовать введению инноваций и росту доходов.

Хорошие лидеры всегда находятся в поиске новых данных и новых идей, с помощью которых можно разработать стратегии, способствующие развитию компании.

Как избавиться от этого "пузыря", чтобы развить свой лидерский потенциал?

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Если это возможно, стоит уделять побольше времени непосредственному общению с сотрудниками. В 2016 году я взяла интервью для Forbes USA у нового генерального директора консалтинговой компании Accenture Джули Свит. Она понимала, что ей будет непросто наладить общение с сотрудниками из-за огромной ответственности, широкого географического присутствия компании и огромного количества подчиненных. Тем не менее Джули была достаточно проницательна, чтобы понять, что люди будут делать выводы о ней самой, о ее происхождении и стиле руководства. Она понимала, что сотрудники Accenture будут беспокоиться по поводу того, что изменится под ее руководством.

Джули решила, что вместо того, чтобы просто рассылать служебные письма, ей стоит начать проводить регулярные видеоконференции, чтобы люди могли с ней познакомиться. Кроме того, она разослала всем сотрудникам обновленную версию корпоративного регламента, а затем создала видеоролик, посвященный новой корпоративной культуре. В нем говорилось о целях нового корпоративного регламента, о его значении для компании и о том, какие принципы легли в основу его создания. Этот подход обернулся настоящим успехом. Непосредственное общение с сотрудниками необычайно важно для лидеров.

Расширяйте горизонты. Пообещайте себе стать более любознательными и открытыми к изучению всего нового, в частности, людей c разным жизненным опытом и точками зрения, которые могут отличаться от вашего взгляда на вещи. Думая о них, сделайте паузу и спросите себя о том, какой вывод вы сейчас делаете. Что вам нужно сделать, чтобы установить факты или прояснить чью-то позицию?

Проводите встречи с главами отделов и с их подчиненными. Забудьте о "пузыре", который создают вокруг себя все лидеры, когда они полагаются только на информацию, полученную в первую очередь от глав отделов. Отсутствие достоверной информации из первых рук может привести к фиаско. Для этого даже придумали особый термин — "крушение карьеры руководителя", которому способствуют отстранение от сотрудников компании и отсутствие важной информации, необходимой для управления бизнесом.

Поощряйте обсуждения и обмен информацией в рамках рабочих встреч. Во время такого мозгового штурма сотрудники могут раскрыть свой творческий потенциал и придумать инновационные продукты. Когда люди чувствуют себя комфортно, они могут открыто обмениваться идеями. Обратите внимание на то, не слишком ли вы настаиваете на своей точке зрения. Постарайтесь сделать паузу и послушать других.

Признайте, что у вас не может быть ответов на все вопросы, поскольку это в принципе невозможно. Ни у кого их нет. Пожалуй, это самый важный пункт. Уважайте различные мнения и идеи. Будьте открыты к ним. Это пойдет на пользу как вашему лидерскому потенциалу, так и вашему бизнесу.

Перевод Полины Шеноевой