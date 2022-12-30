Пять минут до Нового года: 20 идей для подарков, которые вы еще успеете купить

Если перед Новым годом у вас случился рабочий аврал и вы не успели купить подарки, то даже в самый последний момент — 31 декабря — есть возможность приобрести полезные и приятные презенты. Чтобы вы не ломали голову, Delfi составил список вещей, которые порадуют ваших родных, друзей и знакомых. Аксессуары, гаджеты, подарочные карты и многое другое — выбирайте на свой вкус и кошелек.
Елочная игрушка с символом года
Елочные игрушки — неизменный атрибут зимних праздников. Именно они создают радостную атмосферу, а процесс украшения елки с нетерпением ждут дети, их родители, бабушки и дедушки. Пусть в каждой семье дома есть коробка с новогодними игрушками, но все равно перед праздниками хочется дополнить или обновить имеющуюся коллекцию. Игрушка с символом наступающего 2023 года (Кролик или Кот) — будет отличным выбором.
Подарочная карта в театр или на концерт
Давно ли ваши друзья были в опере, на концерте или на спектакле в драматическом театре? Преподнесите им подарочную карту и пусть они сами выберут на какое культурное мероприятие им пойти.
Плед
Основные модные тенденции в интерьере 2023 года — минимализм в цвете, натуральность и простота в материалах изготовления. Все шерстяное, плетеное и вязаное! Поэтому выбирайте плед пастельных оттенков крупной вязки.
Флешка
Советуем выбрать какую-нибудь оригинальную или смешную флешку. Обычную флешку скромного черного цвета каждый купит себе самостоятельно. А вот флешку-супергероя забавно получить в подарок. И нет, флешка — не устаревший подарок. На ней также можно хранить резервные копии баз данных, документы, фото и видео, если не доверяете облачным сервисам.
Гирлянда
Гирлянда — одно из самых привычных новогодних украшений. Это как раз то, что можно подарить на Новый год знакомым и коллегам. Гирлянду можно повесить не только на елку, но и на окно или стену для создания атмосферы праздника.
Перчатки или варежки
Уютный и полезный подарок. Наверняка получатель хоть раз да наденет их. А если выберете модель, в которой можно пользоваться смартфоном, наверняка услышите слова искренней благодарности.
Магнит
Многие коллекционируют магниты на холодильник, привозя их из разных стран. Поэтому если вы пополните чью-то коллекцию оригинальным магнитом с символом наступающего года, ваш знакомый будет, скорее всего, рад.
Салатница
Красивой кухонной посуды много не бывает. Практичная, долговечная салатница используется на кухне для приготовления, хранения и сервировки продуктов, ее также удобно брать с собой на пикник. Салатница яркой расцветки украсит интерьер каждой кухни и станет отличным подарком для любой хозяйки.
Подписка на Netflix
Netflix — стриминговый сервис по подписке, который позволяет смотреть тысячи фильмов и сериалов на подключенном к интернету устройстве. Купить для близкого человека подарочный код (redeem code) можно здесь - и это даже не выходя из дома!
Книга рецептов
Сегодня готовить самим — хороший тон. Книга рецептов может дать ценные советы и идеи о том, как приготовить вкусные повседневные блюда из ингредиентов, имеющихся в каждом магазине, или удивить близких чем-то особенно изысканным.
Календарь
Настенный календарь — полезная вещь в каждом доме, всегда перед глазами праздники и дни рождения. Ничего не пропустишь.
Диффузор
Хороший ароматический диффузор пригодится в каждом доме. Выбирайте вариант с ненавязчивыми оттенками, чтобы он вписался в любой интерьер.
Домашние тапочки из шерсти
Теплые тапочки или вязаные носки остаются одними из самых практичных идей для подарков на Новый год. Выбирайте однотонные расцветки, чтобы не прогадать с рисунком. Возможно, рога оленя или милая мордашка зайца будут кому-то не по вкусу, поэтому лучше выбирать классические варианты в нежных пастельных оттенках.
Билеты в кино
Для молодых родителей или пожилых родственников поход в кино — целое событие. Порадуйте их билетами на хороший фильм, учитывая, конечно, их вкусовые предпочтения.
Беспроводные наушники
У беспроводных наушников много плюсов: отсутствие проблем с кабелем подключения, свобода действий. Такой гаджет особенно удобен во время спортивных тренировок, прогулок на природе или уборки квартиры.
Ежедневник
Отличный подарок для любого работающего человека. Ежедневник пригодится, чтобы распланировать свой день и ничего не упустить, он может стать записной книжкой или базой телефонных номеров. Главное, чтобы ежедневник не только позволял решать рабочие задачи, но и соответствовал вкусам и стилю человека.
Подарочная карта в магазин
Любому человеку всегда приятно самому выбирать себе подарок и он определенно знает, что ему необходимо. Поэтому подарочная карта в магазин (лучше - торговый центр, где магазинов много) в данном случае — наилучший выбор.
Ароматическая свеча
Ароматические свечи — символ тепла, уюта и просто приятный способ ароматизации пространства. Зимой, в темное время года, особенно приятно зажечь свечку, завернуться в теплый плед и выпить согревающий напиток — чай, какао или глинтвейн.
Термокружка
Термокружка — своего рода уменьшенный термос для напитков. От классической модели она отличается меньшим объемом, а от обычной кружки — наличием колбы, которая сохраняет тепло, а также герметичной крышкой. Термокружки с каждым годом становятся функциональнее и экологичнее. Поэтому вы точно попадете в яблочко, купив такой подарок.
Компьютерная игра
Steam — известная онлайн-платформа компьютерных игр и программ. Она позволяет купить игру и подарить ее любому пользователю. И если кто-то из ваших близких или друзей, кто пользуется Steam, давно мечтал о какой-то игре, порадуйте его. Кстати, в предпраздничные дни сервис всегда предлагает очень приятные скидки.