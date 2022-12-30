Пять минут до Нового года: 20 идей для подарков, которые вы еще успеете купить

Если перед Новым годом у вас случился рабочий аврал и вы не успели купить подарки, то даже в самый последний момент — 31 декабря — есть возможность приобрести полезные и приятные презенты. Чтобы вы не ломали голову, Delfi составил список вещей, которые порадуют ваших родных, друзей и знакомых. Аксессуары, гаджеты, подарочные карты и многое другое — выбирайте на свой вкус и кошелек.

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Елочная игрушка с символом года

Foto: Pixabay.com

Елочные игрушки — неизменный атрибут зимних праздников. Именно они создают радостную атмосферу, а процесс украшения елки с нетерпением ждут дети, их родители, бабушки и дедушки. Пусть в каждой семье дома есть коробка с новогодними игрушками, но все равно перед праздниками хочется дополнить или обновить имеющуюся коллекцию. Игрушка с символом наступающего 2023 года (Кролик или Кот) — будет отличным выбором.

Подарочная карта в театр или на концерт

Давно ли ваши друзья были в опере, на концерте или на спектакле в драматическом театре? Преподнесите им подарочную карту и пусть они сами выберут на какое культурное мероприятие им пойти.

Плед

Foto: Shutterstock

Основные модные тенденции в интерьере 2023 года — минимализм в цвете, натуральность и простота в материалах изготовления. Все шерстяное, плетеное и вязаное! Поэтому выбирайте плед пастельных оттенков крупной вязки.

Флешка

Советуем выбрать какую-нибудь оригинальную или смешную флешку. Обычную флешку скромного черного цвета каждый купит себе самостоятельно. А вот флешку-супергероя забавно получить в подарок. И нет, флешка — не устаревший подарок. На ней также можно хранить резервные копии баз данных, документы, фото и видео, если не доверяете облачным сервисам.

Гирлянда

Foto: Pixabay.com

Гирлянда — одно из самых привычных новогодних украшений. Это как раз то, что можно подарить на Новый год знакомым и коллегам. Гирлянду можно повесить не только на елку, но и на окно или стену для создания атмосферы праздника.

Перчатки или варежки

Foto: Ieva Čīka/LETA

Уютный и полезный подарок. Наверняка получатель хоть раз да наденет их. А если выберете модель, в которой можно пользоваться смартфоном, наверняка услышите слова искренней благодарности.

Магнит

Многие коллекционируют магниты на холодильник, привозя их из разных стран. Поэтому если вы пополните чью-то коллекцию оригинальным магнитом с символом наступающего года, ваш знакомый будет, скорее всего, рад.

Салатница

Foto: Shutterstock

Красивой кухонной посуды много не бывает. Практичная, долговечная салатница используется на кухне для приготовления, хранения и сервировки продуктов, ее также удобно брать с собой на пикник. Салатница яркой расцветки украсит интерьер каждой кухни и станет отличным подарком для любой хозяйки.

Подписка на Netflix

Netflix — стриминговый сервис по подписке, который позволяет смотреть тысячи фильмов и сериалов на подключенном к интернету устройстве. Купить для близкого человека подарочный код (redeem code) можно здесь - и это даже не выходя из дома!

Книга рецептов

Сегодня готовить самим — хороший тон. Книга рецептов может дать ценные советы и идеи о том, как приготовить вкусные повседневные блюда из ингредиентов, имеющихся в каждом магазине, или удивить близких чем-то особенно изысканным.

Календарь

Foto: stock.xchng

Настенный календарь — полезная вещь в каждом доме, всегда перед глазами праздники и дни рождения. Ничего не пропустишь.

Диффузор

Хороший ароматический диффузор пригодится в каждом доме. Выбирайте вариант с ненавязчивыми оттенками, чтобы он вписался в любой интерьер.

Домашние тапочки из шерсти

Foto: Pixabay.com

Теплые тапочки или вязаные носки остаются одними из самых практичных идей для подарков на Новый год. Выбирайте однотонные расцветки, чтобы не прогадать с рисунком. Возможно, рога оленя или милая мордашка зайца будут кому-то не по вкусу, поэтому лучше выбирать классические варианты в нежных пастельных оттенках.

Билеты в кино

Для молодых родителей или пожилых родственников поход в кино — целое событие. Порадуйте их билетами на хороший фильм, учитывая, конечно, их вкусовые предпочтения.

Беспроводные наушники

У беспроводных наушников много плюсов: отсутствие проблем с кабелем подключения, свобода действий. Такой гаджет особенно удобен во время спортивных тренировок, прогулок на природе или уборки квартиры.

Ежедневник

Foto: Shutterstock

Отличный подарок для любого работающего человека. Ежедневник пригодится, чтобы распланировать свой день и ничего не упустить, он может стать записной книжкой или базой телефонных номеров. Главное, чтобы ежедневник не только позволял решать рабочие задачи, но и соответствовал вкусам и стилю человека.

Подарочная карта в магазин

Любому человеку всегда приятно самому выбирать себе подарок и он определенно знает, что ему необходимо. Поэтому подарочная карта в магазин (лучше - торговый центр, где магазинов много) в данном случае — наилучший выбор.

Ароматическая свеча

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Ароматические свечи — символ тепла, уюта и просто приятный способ ароматизации пространства. Зимой, в темное время года, особенно приятно зажечь свечку, завернуться в теплый плед и выпить согревающий напиток — чай, какао или глинтвейн.

Термокружка

Foto: Pixabay.com

Термокружка — своего рода уменьшенный термос для напитков. От классической модели она отличается меньшим объемом, а от обычной кружки — наличием колбы, которая сохраняет тепло, а также герметичной крышкой. Термокружки с каждым годом становятся функциональнее и экологичнее. Поэтому вы точно попадете в яблочко, купив такой подарок.

Компьютерная игра

Steam — известная онлайн-платформа компьютерных игр и программ. Она позволяет купить игру и подарить ее любому пользователю. И если кто-то из ваших близких или друзей, кто пользуется Steam, давно мечтал о какой-то игре, порадуйте его. Кстати, в предпраздничные дни сервис всегда предлагает очень приятные скидки.