Работа мечты: 10 приемов для того, чтобы успешно пройти собеседование

В детстве нас часто спрашивают: "Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?" Или по окончании учебы: "Где ты хочешь работать?" У каждого человека есть своя мечта, и, несмотря на то, что места работы могут меняться, мы живем, готовясь к этой особой возможности, пишет uspeh-woman.com Итак, вас пригласили на собеседование на работу вашей мечты: как действовать?

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Ответьте на потенциальные вопросы перед собеседованием



Интернет наводнен потенциальными вопросами на собеседовании: от самых распространенных до довольно своеобразных. Поэтому найдите время, напишите свои ответы и проговорите их вслух. Знание того, чего можно ожидать, поможет вам достойно пройти собеседование, успокоит и поможет расслабиться перед собеседованием.



Будьте пунктуальны, презентабельны и организованы



Процесс собеседования связан не только с тем, как вы отвечаете на вопросы. Он также дает возможность интервьюеру просмотреть на вас и то, как вы представляете себя. Собеседование дает ему возможность собрать информацию о том, как вы вписываетесь в их компанию. Поэтому важно на собеседование прибыть вовремя! Опоздание — неудачный старт. Если все же возникает чрезвычайная ситуация, немедленно сообщите об этом, чтобы интервьюер знал, что вы умеете нести ответственность за свои поступки.

Убедитесь, что вы правильно одеваетесь для собеседования, показывая, что вы осознаете важность события. Будь то костюм и галстук, блузка и юбка, брючный костюм, — ваша одежда демонстрирует, что вы следите за своим внешним видом и для вас важно, какое сообщение передает ваш наряд.

Имейте убедительную историю



Лучший кандидат на должность — это человек, который может описать себя хорошо и разными способами, включая описание своих навыков с примерами в качестве доказательств. Интервьюеры не хотят окружать себя данными и цифрами. Им нужны истории с эмоциональным воздействием, которые представляют интерес, передают смысл и демонстрируют ваши возможности занять данную позицию.

Поэтому чтобы пройти собеседование, уделите некоторое время размышлениям перед ним и держите в памяти моменты, когда, например, менеджера не было на работе, а вы помогли успокоить раздраженного клиента, выполнив некоторые из обязанностей менеджера, хотя на тот момент вы были всего лишь кассиром.

Или вспомните о времени, когда члены вашего проекта покинули вас и какие шаги вы предприняли для завершения этого проекта самостоятельно.

Именно такие истории позволят вам убедить будущего работодателя в вашей компетентности.

Хорошо изучите сферу деятельности компании



Заранее потратьте время, чтобы посмотреть веб-сайт компании, где вы могли бы найти информацию о сотрудниках, последние пресс-релизы или годовой отчет компании.

Постарайтесь собрать как можно больше информации о своем потенциальном работодателе и его стратегических целях, специальных проектах и новых разработках.

Наличие знаний о продуктах, услугах, протоколах и процедурах компании показывает интервьюеру, что вы активны и углубляетесь в подробности, а интервьюер отвечает вам с благодарностью за вашу подготовку.

Имейте представление о культуре компании, просмотрев корпоративную доску объявлений и прочитав о миссии, видении и ценностях компании.

Подумайте, какой вклад вы можете внести



Вы хотели найти эту работу, готовились к этому собеседованию, исследуя эту компанию, и хотите успешно пройти отбор. Но почему компания должна нанимать вас вместо других кандидатов, которые могут хотеть работать так же, или имеют такую же подготовку?

Если вы хотите пройти собеседование и получить эту должность, нужно иметь правильную идею и оценку того, как вы планируете вносить свой вклад в компанию в соответствии со своими навыками, опытом и компетенцией.

Имейте корректный профиль в соцсетях



Сегодня присутствие на просторах интернета важнее, чем когда-либо прежде. Разница между получением работы или не получением может заключаться просто в снимках, которые вы опубликовали в социальных сетях. Потенциальные работодатели проверяют все это! Почистите текущие учетные записи социальных сетей и настройте параметры конфиденциальности, чтобы правильно управлять своими онлайн-изображениями.

Также убедитесь, что в ваших соцсетях представлен контент, который совпадает с информацией, которую вы предоставляете о себе на собеседовании.

Будьте честными



Честность чрезвычайно важна, чтобы успешно пройти собеседование. Будьте честны в рассказах о том, как вы справлялись с предыдущими рабочими ситуациями, личными проблемами на работе, почему вас уволили, и в тех вопросах, которые может задать вам интервьюер.



Учитывайте свои сильные и слабые стороны



Самокритичность и способность к самооценке играют ключевую роль на собеседовании.

Описание своих сильных сторон и конкретно то, как вы можете превзойти других кандидатов на должность, поможет вам выдвинуться выше по ступенькам в списке кандидатов.

Кроме этого, умение точно описывать области, где вы не так сильны, как хотелось бы, поможет интервьюеру распознать в вас честного человека. Но здесь вам важно не переусердствовать и не слишком принижать себя.

Задавайте правильные вопросы



Чтобы пройти свое собеседование, приготовьтесь провести собеседование… с интервьюером. Вот несколько примеров вопросов, которые нужно задать в начале интервью:



Вы бы могли описать, как выглядит типичный день человека на этой должности?

Могли бы вы рассказать мне о корпоративной культуре вашей компании?

Если бы можно было создать идеального человека для этой должности, какими чертами он обладал бы?



Или в конце собеседования:



В начале нашей встречи вы рассказали об идеальном кандидате, обладающем качествами X, Y и Z (повторите слова интервьюера, которыми он ответил на ваш вступительный вопрос). Считаете ли вы, что я адекватно показал вам, что имею эти качества?



Эти вопросы позволят вам оценить то, как вы "вписываетесь" в эту компанию.



Отправьте благодарственное письмо после собеседования



Важно после собеседования отправить письмо по электронной почте с благодарностью. Цель двоякая: вы не только говорите "спасибо" за возможность пройти собеседование, но вы также напоминаете интервьюеру о том, кто вы.

