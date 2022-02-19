Рак — не наказание. Как найти смысл жизни, узнав страшный диагноз

Сегодня я хочу коснуться обширной и глубокой темы, неизбежно возникающей при узнавании своего онкологического диагноза — для чего или для кого жить?

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Без лечения рак приводит к смерти. Именно понимание своей внезапной смертности от растущей опухоли заставляет пациента задумываться о смысле жизни. Это фундаментальный философский вопрос, написано много книг, так что же нового я могу сказать на эту тему? Только описать свой опыт, мои личные открытия, рассказать как я смогла найти стимул жить, услышав диагноз "рак".

Удивительно, но для меня вопрос был решен не сложными философскими ответами, а простыми, человеческими.

Довольно часто заболевшие люди спрашивают себя: "За что мне болезнь и это тяжелое лечение? Зачем эти испытания? В чем я виноват? Что сделал не так?"

И часто же, почти все могут назвать за что именно, где и в чем они были не правы. Хорошо, если отсутствует позиция "за грехи мои тяжкие", хотя даже такое встречается, но я никогда не устану твердить, что это ошибочно. Рак — это не наказание, это очень сложная, но всего лишь болезнь. Знаю, что припоминают еще те поступки, события и случайности, после которых внутренне казнили себя, поедали виной, изводили себя непринятием своей личности или своих действий.

В начале моего лечения я тоже была против себя, судила за уже сделанное и могла легко назвать несколько причин, чем я это заслужила. Когда я попала на прием к психологу, на мое удивление, мы недолго задержались на этих причинах, хотя я подробно их перечисляла, но мой психолог настаивал на том, чтобы мы не задерживались на самообвинениях, самоуничижении и самокопании. По его мнению, я уже достаточно к себе приложилась, хотя я была решительно настроена обсуждать, осуждать и придумывать план собственного бичевания. Психотерапевт остановил этот процесс. Фокус нашего разговора сместился с вопроса "за что?" на вопрос "для чего?" Мы много, долго и подробно говорили — для чего я здесь, для кого я просыпаюсь и встаю каждое утро?

Наполняли мою жизнь смыслом. Заново.

Попробуйте сами. Для чего вы живете? Для кого вы живете?

Сложно сразу ответить? Хотя, казалось бы, это простые вопросы. Но как я вас понимаю, ведь в то время у меня самой четкого ответа не было. Были зачатки желаний, но они мне казались несбыточными, и я запрещала себе о них думать. Страстных мечтаний и безудержных хотений тоже не обнаружилось. В то время даже для формулирования мечты кругом были преграды и ограничения. Мой путь к поиску смысла, ответа на вопрос — "для кого жить?" — пришел через моих дочерей. Я в красках и эмоциях представила картинку их свадеб и очень захотела дожить до этого момента. Конечно, понимаю, что дочери не обязаны исполнять мои мечты, но на тот момент это была первая соломинка, за которую я схватилась.

Схватилась так сильно, что захотела лечиться, внезапно стала ответственным пациентом — выполняла предписания, интересовалась планом лечения, обсуждала все возникающие вопросы с докторами, гуляла на свежем воздухе, разнообразно питалась и достаточно отдыхала. Жила по плану, подготавливая тело и показатели крови к каждому следующему курсу химиотерапии. Регулярно встречалась с психологом, много разговаривала о себе, фактически изучала себя. Научилась быть внимательной к себе и вовремя удовлетворять свои потребности — еда, сон, отдых, движение. Стала замечать возникающие желания, обучалась радоваться сегодняшнему дню.

Позже, после того, как я начала учиться на группового психолога, возникло понимание, в чем заключалась моя терапия. Мы искали мой собственный смысл жизни, опираясь на мои внутренние установки, черты характера, искали то, что будет именно для меня органично и придаст мне энергии жить и двигаться вперед, к цели. Даже обучение для меня стало естественным, не надуманным шагом. Затеялось помогать людям, возникло желание сделать это максимально эффективно, постоянно расширяя свои возможности. На сеансах психотерапии мне удалось принять целесообразность моего тяжелого лечения, операции, самого заболевания, связав его с моим характером, темпераментом, организаторским задатками и способностью к сопереживанию. Где-то здесь родилась идея создания группы поддержки и взаимопомощи пациентов.

Мне интересна логотерапия. Это терапия смыслами. Ее создал Виктор Франкл, знаменитый австрийский психотерапевт, выживший после трех лет нахождения в нацистском концлагере. Я думаю, его биография — иллюстрация того как человек, заряженный идеями и делом жизни, наполнен энергией для выживания. Он писал, что смысл жизни нельзя навязать или выдумать. Он должен естественно вытекать из способностей, возможностей, характера и нравственных установок человека.

Обрести цель существования, согласно Франклу, можно тремя способами:

1. Посредством создания предмета, слова или дела в окружающем мире.

2. Посредством приобретения нового опыта или переживания ценностей.

3. Через переработку собственных страданий.

Логотерапия Франкла стимулирует человека создавать лучшего себя из "исходного материала", а также улучшать окружающий мир вокруг. Человек развивается духовно и через любовь к близким, ведь любовь, принятие другого — это то, что нас возвышает, делает благороднее, вдохновляет и наполняет энергией.