Рак побежден или приостановлен: что дальше? Посттравматический синдром в онкологии

Вопрос психологического состояния онкологического больного еще недавно не сильно заботило врачей, потому что все их усилия и внимание были направлены на лечение основной болезни. Увы, с пациентом не считали нужным даже подробно говорить о его диагнозе, не говоря уже о его субъективных переживаниях.
Однако, накопленный опыт, время и систематизация данных, показали, что успешность и эффективность терапии зависит не только от медицинских манипуляций, но и от эмоционального состояния пациента. Более того, изучение рецидивов, то есть повторных случаев рака, показало, что психологический настрой и эмоциональный фон оказывают сильное влияние на продолжительность жизни пациентов и на окончательное излечение от рака.
Изучение этого вопроса показало, что 25% исследуемых пациентов с онкологическими заболеваниями жалуются на постоянное чувство тревоги или депрессию, возникающие во время терапии рака, а также на усиление тревожности после. Казалось бы, после долгого и изнуряющего лечения, мы ждем другие чувства — облегчение, счастье, радость жизни. К сожалению, так не всегда бывает.
Я разберу подробнее, откуда это все возникает.
Чем подпитывается повышенная тревожность?
- Неопределенность результата
Нет гарантированного итога лечения. Определенность отсутствует. Осторожничая, врачи говорят о некой вероятности положительного результата, потом пишут о наступившей ремиссии. И почти никто из них не говорит, что все, ступайте, пациент, из моего кабинета, вы здоровы. Более того, некоторые онкологи называют рак хроническим заболеванием, которое рано или поздно вернется и даже у пациентов с самыми начальными стадиями появляется ощущение некоего нерешенного вопроса о собственном состоянии здоровья. Нет ощущения, что ты твердо стоишь на земле обеими ногами.
- Как жить дальше? Вопрос реабилитации
Лечение окончено, это хорошо, но тело не восстановилось, оно повреждено проведенной терапией, нужно лечение после лечения, реабилитация. Мне кажется, комплекс реабилитационных мероприятий еще до конца не сформулирован врачами и не осознана его важность и необходимость. Почти все пациенты спрашивают о том, какая нужна реабилитация и куда обращаться, чем питаться, как справляться с побочными эффектами после лечения, нужна ли физическая нагрузка, а какая, что уже можно, а что еще нельзя. И на эти вопросы врачи дают разные противоречивые рекомендации.
- Утраченный контроль над собственным телом
По причине проведенной терапии, меняются телесные ощущения и понимание своих физических возможностей. У многих пациентов сохраняются болевые ощущения, которые непонятно, как себе разъяснить — это нормальное состояние после всех врачебных манипуляций или предупреждающие знаки организма, что все идет не по запланированному сценарию типичного восстановления.
- Поддерживающая терапия
Проведенное лечение химиопрепаратами, а также возможная дальнейшая терапия гормональными препаратами влияют на адаптивные возможности головного мозга и нервную систему, у многих из этих лекарств в побочных эффектах записано повышение тревожности и снижение когнитивных функций головного мозга.
- Посттравматический синдром
По данным различных исследований, заболеваемость посттравматическим расстройством среди онкологических пациентов варьируется от 3% на ранних стадиях, до 45% у пациентов после лечения, и до 80% при рецидивах заболевания. Онкопсихологи говорят о том, что отличие от других травмирующих ситуаций, когда источник стресса внешний (авария, война, насилие) у онкологических пациентов ощущение угрозы находится внутри и это наиболее разрушающие переживания.
Как справиться с тревогой?
Психологи отвечают — от тревоги нельзя полностью отгородится, ее нужно принять как базовую предохраняющую настройку организма и не стремится к полному ее отсутствию. Первоначально, цель тревоги — защита жизни первобытного человека от диких животных и свирепых соседей. В наше время поводы для тревоги могут быть различными, не жизнеугрожающими, часто даже социальными: мы боимся проиграть в соревновании, почувствовать себя отвергнутыми, изолированными и отделенными от других людей, ощутить себя неуспешными. Но главной задачей тревоги все еще остается защита от опасностей, которые по-прежнему угрожают нашему существованию или ценностям, которые очень важны для нас. Это нормальное беспокойство от жизни. Этого никак нельзя избежать — только ценой апатии или замораживания чувств и воображения.
Парадоксальная вещь, но при раковых заболеваниях пациенты говорят о том, что хочется закрыться и не контактировать с внешним миром, хотя именно во внешнем мире можно найти и поддержку, и силы, и эмоции, чтобы снизить тревогу и не подвергаться паническим атакам.
Кто поможет, куда идти?
- Психологи
Их профессиональная поддержка, умение сказать нужное вовремя, и разговоры с ними о собственных переживаниях. Во время консультации можно определить, что именно вызывает тревогу, какую незримую опасность чувствует пациент, как она выражается и как найти поддержку и опору. Проговаривание, формулирование, выпускание наружу эмоций уже терапевтично само по себе.
- Группы поддержки
Подсчитано, что женщины с раком груди в четыре раза меньше остальных подвержены посттравматическому синдрому. Причиной этого исследователи считают специальные программы, направленные на реабилитацию больных раком именно молочной железы. Эти программы часто включают и работу в группах взаимной поддержки.
- Лекарства
Можно обратится за медикаментозной помощью к докторам. Не изнурять полностью и не насиловать внутренние ресурсы уже истощенного организма, а признать, что никакие другие способы не действуют, и помочь себе таким путем.
Сильная тревога — расшатывающее чувство, от которого хочется отказаться или хотя бы поставить на паузу. Убежать, спрятаться с головой под одеялом, зажмурив глаза. Мне жаль, но это невозможно и даже деструктивно, это необходимая защитная реакция организма. Она правильная, заложена эволюцией. Но критично важно поберечь себя и найти способ снизить уровень своей тревожности. Для этого можно напомнить себе, что все наши ожидания страшных событий касаются будущего, а оно пока не наступило. В текущий момент времени ничего не происходит, сейчас можно расслабиться, набраться сил и поверить в себя. Человек, победивший рак, способен справится со многим. Да что там, вообще со всем.
Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).
Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)