Рак побежден или приостановлен: что дальше? Посттравматический синдром в онкологии

Я разберу подробнее, откуда это все возникает.

Чем подпитывается повышенная тревожность?

Неопределенность результата

Нет гарантированного итога лечения. Определенность отсутствует. Осторожничая, врачи говорят о некой вероятности положительного результата, потом пишут о наступившей ремиссии. И почти никто из них не говорит, что все, ступайте, пациент, из моего кабинета, вы здоровы. Более того, некоторые онкологи называют рак хроническим заболеванием, которое рано или поздно вернется и даже у пациентов с самыми начальными стадиями появляется ощущение некоего нерешенного вопроса о собственном состоянии здоровья. Нет ощущения, что ты твердо стоишь на земле обеими ногами.

Как жить дальше? Вопрос реабилитации

Лечение окончено, это хорошо, но тело не восстановилось, оно повреждено проведенной терапией, нужно лечение после лечения, реабилитация. Мне кажется, комплекс реабилитационных мероприятий еще до конца не сформулирован врачами и не осознана его важность и необходимость. Почти все пациенты спрашивают о том, какая нужна реабилитация и куда обращаться, чем питаться, как справляться с побочными эффектами после лечения, нужна ли физическая нагрузка, а какая, что уже можно, а что еще нельзя. И на эти вопросы врачи дают разные противоречивые рекомендации.

Утраченный контроль над собственным телом

По причине проведенной терапии, меняются телесные ощущения и понимание своих физических возможностей. У многих пациентов сохраняются болевые ощущения, которые непонятно, как себе разъяснить — это нормальное состояние после всех врачебных манипуляций или предупреждающие знаки организма, что все идет не по запланированному сценарию типичного восстановления.

Поддерживающая терапия

Проведенное лечение химиопрепаратами, а также возможная дальнейшая терапия гормональными препаратами влияют на адаптивные возможности головного мозга и нервную систему, у многих из этих лекарств в побочных эффектах записано повышение тревожности и снижение когнитивных функций головного мозга.

Посттравматический синдром

По данным различных исследований, заболеваемость посттравматическим расстройством среди онкологических пациентов варьируется от 3% на ранних стадиях, до 45% у пациентов после лечения, и до 80% при рецидивах заболевания. Онкопсихологи говорят о том, что отличие от других травмирующих ситуаций, когда источник стресса внешний (авария, война, насилие) у онкологических пациентов ощущение угрозы находится внутри и это наиболее разрушающие переживания.

Как справиться с тревогой?

Психологи отвечают — от тревоги нельзя полностью отгородится, ее нужно принять как базовую предохраняющую настройку организма и не стремится к полному ее отсутствию. Первоначально, цель тревоги — защита жизни первобытного человека от диких животных и свирепых соседей. В наше время поводы для тревоги могут быть различными, не жизнеугрожающими, часто даже социальными: мы боимся проиграть в соревновании, почувствовать себя отвергнутыми, изолированными и отделенными от других людей, ощутить себя неуспешными. Но главной задачей тревоги все еще остается защита от опасностей, которые по-прежнему угрожают нашему существованию или ценностям, которые очень важны для нас. Это нормальное беспокойство от жизни. Этого никак нельзя избежать — только ценой апатии или замораживания чувств и воображения.