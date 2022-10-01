Рак у пожилых родственников: как стоит и как не стоит себя вести

Что делать детям и внукам, когда бабушка или дедушка заболели раком? Как себя вести? Погружаться ли в диагноз? А можно ли праздновать дни рождения и другие торжества?

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Рак болезнь сложная и, помимо пациента, вовлеченными в лечение часто оказываются и близкие. Если человек пожилой, то это неизбежно происходит.

История из жизни

Вот реальная история, рассказанная родственником заболевшего человека. Заболела бабушка, причем сразу остро, с несколькими подряд сложными операциями. Точное положение дел, диагноз и прогноз лечения родственникам не был известен. Лишь по внешнему виду, потере веса и состоянию здоровья они догадывались, что происходит что-то достаточно серьезное. Возможно, что это неизлечимая стадия раковой опухоли. Реакции членов семьи противоположны друг другу. Некоторые из них убеждены, что пора объявлять траур, и отказываются праздновать юбилеи других родственников. Другие считают, что нужно всем своим видом показывать, что все замечательно и ничего не происходит. Это две две крайние позиции на факт болезни у бабушки. В обоих случаях происходит отрицание реального положения дел. Но истина и здравый смысл где-то посредине.

Как вести себя не надо

Если близкие делают вид, что ничего страшного не случилось и пытаются излишне бодриться, то этим они морально ранят заболевшего, ему становится одиноко, может появится обида. Когда, наоборот, заранее надевают траур по еще неумершему человеку, то хочется громко сказать — "Не дождетесь!".

Советы психологов:

Избегайте двух крайностей — чрезмерной заботы и игнорирования происходящего. Будьте здесь и сейчас, в мире, где ваш пожилой родственник болен и, возможно, нуждается в уходе. Да, это сложно и хочется убежать, но вряд ли вы потом себя простите.

Дайте возможность человеку быть услышанным и принятым вами со всеми возникающими реакциями, мыслями и состояниями. Не надо говорить — "Не думай о плохом", "Все будет хорошо", "Успокойся!", "Не опускай руки!". Не стоит давать советы, как справится с тем или иным чувством. С чувствами не нужно справляться, нужно дать возможность чувства признать и пережить.

Установите близость и доверие между вами. Поделитесь своими надеждами, мыслями и эмоциями с заболевшим близким. Говорите о том, что вы испытываете в настоящее время, но не перегружайте. Пользуйтесь примерно такими фразами: "Мне страшно", "Мне хочется сделать все, чтобы помочь тебе это преодолеть", "Что я могу для тебя сделать?", "Меня злит эта ситуация и то, что я ни на что не могу повлиять". Не бойтесь жалости и сочувствия: "Мне очень жаль, что такое происходит с тобой", "Ты мне очень дорог, и мне жаль, что ты плохо себя чувствуешь". Это все помогает человеку справиться с переживанием беспомощности и чувством неопределенности.

Постарайтесь понять, какую именно поддержку или помощь ваш близкий хотел бы получить. Для кого-то это время, проведенное рядом, объятия, а для кого-то материально-бытовая помощь.

Принимайте с уважением потребность бабушки/дедушки обсуждать с вами обстоятельства и нюансы своей болезни, если таковая потребность есть. Но также уважайте желание или отсутствие желания принимать вашу заботу.

Избегайте комментариев по поводу внешнего вида, образа жизни. Разумеется, из-за болезни поменялось многое, желательно не травмировать человека своими яркими эмоциями удивления.

Не фиксируйтесь на раке — есть очень много тем, о которых можно поговорить. Жизнь многоцветна, кроме болезни есть другие дела и заботы, и их болезнь совсем не отменяет. Например, вкусно поесть, погулять, наполнится положительными эмоциями, передать приветы, узнать новости, пообщаться с членами семьи.

Если в общении возникают неловкие паузы, вы чувствуете возникшее напряжение, то стоит сразу обсудить ситуацию. Лучше говорить по-честному: "Извини, я не знаю, как себя вести в этой ситуации, нужна ли тебе моя помощь в чем-то?", "Я не знаю, как тебя поддержать, но мне хотелось бы, чтобы ты справился с этим", "Я боюсь сказать что-то неуместное или обидеть тебя своим вопросом".

Наслаждайтесь днями хорошего самочувствия заболевшего. Можно в эти дни повспоминать важные события жизни или чудесные моменты, проведенные вместе.

Помнить о себе

Поддерживайте, будьте рядом, но не забывайте о собственных эмоциональных и временных ресурсах. Вы не можете дать все ответы, решить все проблемы или обеспечить всю заботу. Объединяйтесь и принимайте помощь от других родственников, которые хотят и могут помочь. Взвалить на себя слишком много можно, но справитесь ли вы с таким грузом?

Деликатный вопрос

Когда очень пожилой человек заболевает раком, то, как правило, подробности его состояния узнают более молодые родственники — дети или внуки. В преклонном возрасте иногда утрачивается ясность ума и способность принимать решения. Частый вопрос, который возникает у близких — нужно ли говорить пожилому родственнику о реальном состоянии его здоровья и как самим реагировать на известие о тяжелой неизлечимой болезни у него. Каждая ситуация отличается от другой, нет единого ответа. Я агитирую за честность, за прямой разговор с бережно подобранными словами. Но понимаю, что иногда промолчать, если тебе не задают конкретных вопросов — это тоже забота.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact).