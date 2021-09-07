Равнение на миллиардеров: читаем правильные книги и достигаем карьерных и финансовых высот

Многие из нас проводят свободное время за книгой, но при этом далеко не все достигают карьерных высот и зарабатывают большие деньги. Элль Каплан — эксперт по финансам, предприниматель, генеральный директор и сооснователь Lexion Capital Management (США) — изучила читательские привычки богатых людей и делится советами успешного чтения.

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500 страниц в день



Мультимиллионер Дэн Кеннеди как-то сказал, что у богатых людей большая библиотека, а у бедных — большой телевизор. Это действительно так. Миллиардер Уоррен Баффет читает 500 страниц в день и говорит, что именно эта привычка сделала его успешным. Читать по книге в день может каждый, но далеко не каждый будет это делать.

Американский медиамагнат Марк Кубан уделяет чтению около 3 часов в день, а создатель Microsoft Билл Гейтс читает 50 книг ежегодно. Когда Илона Маска спросили, как он научился делать ракеты, тот ответил: "Я читал книги".

Чтобы чтение не просто занимало свободное время, а развивало ум, креативность и предприимчивость, нужно следовать простым советам, считает Элль Каплан.

Станьте вечным студентом



Согласно исследованиям американца Томаса Корли, изучавшего ежедневные привычки состоятельных людей, все мы читаем с разными целями, которые зависят от нашего уровня жизни. Богатые люди (годовой доход от 160 тысяч долларов и активы свыше 3,2 миллиона долларов) читают для стимулирования личностного роста, получения образования и достижения успеха. Менее состоятельные американцы (годовой доход менее 35 тысяч долларов и активы менее 5 тысяч долларов) читают исключительно ради удовольствия.

Успешные люди не перестают учиться, получив университетский диплом. Это вечные студенты, которые образовываются всю жизнь по собственному учебному плану. Те, кто добился успеха, нередко черпают вдохновение, мотивацию и идеи в автобиографиях других известных людей. Знаменитости делятся важными для них книгами в интервью и автобиографиях. Если не знаете, с какой книги начать движение к успеху, обратитесь к спискам любимых книг известных людей.

Главное — регулярность



Узнав о привычках богатых и знаменитых, мы обещаем себе читать сотни страниц в день, но через день-другой откладываем чтение до лучших времен, ведь у нас — работа, семья, проблемы.

Разница между сильными мира сего и остальными в том, что первые стремятся к успеху 24 часа в сутки, а не только тогда, когда объявляют лауреатов Нобелевской премии, награждают победителей Олимпиады или публикуют список Forbes. И если вы хотите стать успешным, вам желательно сформировать привычку читать регулярно.

Те, кто составляет четкий план действий с указанием места и времени, будут следовать этому плану с вероятностью 91%. Внесите время для чтения в ежедневник и относитесь к этому занятию как к серьезной работе, без которой не удастся добиться успеха.

Маленькие шаги к большой цели



Поначалу осилить дневную норму Уоррена Баффета (500 страниц в день) у вас будет немного. Это все равно что пытаться с первого подхода поднять двухсоткилограммовую штангу. Для начала выделите 30 минут в день — за это время вы сможете прочитать 20-30 страниц. И да, на первых порах лучше читать современных авторов, пишущих простым и понятным языком.

Разнообразие жанров, авторов и эпох

Уоррен Баффет советует не только инвестировать в разные отрасли, но и читать книги разных жанров, авторов и эпох — так вы получите больше идей и разнообразных знаний.

Сначала вам покажется неудобным переключаться с автобиографии на исторический роман или бизнес-литературу, но потом вы войдете во вкус. К тому же подобное чередование удваивает скорость восприятия и обработки информации. Кстати, можно читать несколько книг одновременно — это тоже тренирует мозг и учит его быстро переключаться.