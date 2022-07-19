Ребенок не ест или ест слишком много: рекомендации от специалистов Детской больницы

Наша повседневная жизнь состоит из разных привычек, которые во многом определяют наше поведение. Со временем формируются пищевые привычки человека, основы которых закладываются в детстве. Поскольку ежедневные приемы пищи в большой степени влияют как на самочувствие, так и на здоровье в целом, важно обращать на них внимание с малых лет.

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Под воздействием различных обстоятельств дети могут отказываться от пищи, определенных продуктов, набирать лишний вес либо иметь недостаточный вес. Несмотря на то, что на привычки в питании влияют разные факторы, в том числе стресс, социальное окружение, личность человека, и для их изменения требуется время, существует несколько приемов, позволяющих исправить ситуацию. Соавторы книги "Семейный путеводитель по здоровому питанию" диетолог Детской больницы Лизете Пуга и психотерапевт, психиатр Илзе Межраупе рассматривают три распространенных пищевых расстройства у детей и методы их разрешения.

Если у ребенка лишний вес

Понимая, что у ребенка имеется лишний вес, главное — не отрицать эту проблему и не ждать, что со временем все изменится само по себе. По словам диетолога, важно осознавать, что даже небольшие изменения в повседневной жизни принесут ребенку существенные улучшения. Причиной лишнего веса может быть, например, чрезмерное количество перекусов, слишком большие порции, замена воды соком или молоком либо употребление в пищу слишком большого количества сладостей. "Одним из важнейших действий при появлении данной проблемы является слежение за весом в динамике, потому что нередко, постоянно находясь рядом, мы вовсе не замечаем никаких изменений",– подчеркивает диетолог.

Большое значение имеют повседневные привычки — именно они, зачастую совершенно незаметно, приводят к лишнему весу. Даже слегка поменяв привычный уклад, вскоре можно заметить изменения к лучшему. Например, заранее планировать перекусы ребенка — утром установить определенное количество лакомств и объяснить, что это перекусы на весь день. Ребенок сможет самостоятельно выбрать, в какое время их съесть, и будет точно известно съеденное количество. Ребенка нужно приучать есть все в меру. Необходимо также следить, чтобы ребенок регулярно пил воду, потому что часто голод путают с ощущением жажды.

Если у ребенка недостаточный вес

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В случае недостаточного веса тоже очень важно следить за его динамикой. Сравнивать фигуру своего ребенка с другими — не лучший способ выявить проблему, потому что все дети развиваются по-разному. Одной из наиболее распространенных причин сниженного веса с точки зрения рациона являются частые употребления в пищу лакомств и пропуск приемов пищи, в результате чего в меню входят только простые углеводы или сахара. Подходить к проблеме недостаточного веса важно систематически, формируя новые привычки, соблюдая режим. "Чтобы сформировать здоровые отношения с едой, нужно помнить, что истоки их находятся в семье. Прием пищи — часть социальной коммуникации, особенно важная для детей. В результате этого формируется представление о здоровом питании, а в идеале — соответствующие пищевые привычки", — поясняет психотерапевт и психиатр.

Один из советов, помогающих набрать здоровый вес, — обеспечивать регулярные приемы пищи, не допускать их замены какими-то перекусами. Еще можно разными способами повышать количество употребляемых калорий, например, добавить в кашу ореховое масло, приправить овощи на обед высококачественным майонезом или соусом песто на полдник. Но главное — не принуждать есть силой; ребенок сам знает, сколько и в каком темпе ему нужно съесть.

Если ребенок отказывается от пищи

Существует несколько причин, по которым ребенок может отказываться от пищи вообще или от конкретных продуктов. Одной из них может быть страх нового продукта, его вкуса или желание есть только сладкие, соленые или жирные блюда, к которым у ребенка есть естественное стремление. Родителям важно, несмотря на выражаемое ребенком недовольство, стараться предлагать ему новые вкусы. Не менее важно осознавать, что аппетит ребенка непостоянен, и это не всегда говорит о чем-то плохом, наоборот — это нормально. "Не нужно принуждать ребенка есть, если он этого не хочет. Но необходимо помнить, что дети очень хорошо осознают свои возможности. Говоря "нет" этому продукту, предложите что-то еще — возможно, таким образом ребенок контролирует свой рацион и основывает его на предпочтительных продуктах", — рассказывает диетолог Лизете Пуга.

Чтобы преодолеть препятствия, вынуждающие ребенка отказываться от еды, существует несколько практических приемов. Например, позаботиться о том, чтобы во время еды царила приятная, спокойная атмосфера. Старайтесь не использовать за столом различные смарт-устройства — планшеты и телефоны. Позвольте ребенку самому определить, когда он сыт. Не менее важно следить за аппетитом ребенка — например, за 20-30 минут до приема пищи избегать перекусов. Никогда не нужно вслух называть ребенка привередой, копушей, малоежкой, говорить, что "ты у нас плохо ешь" и т. п. Лучше хвалить за каждую съеденную горошину на тарелке, а также полезно обращать внимание ребенка на цвет блюд. Тем самым вы вызовете у ребенка интерес к овощам, которые зачастую являются нелюбимым блюдом у многих детей.