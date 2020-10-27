7 лайфхаков для комфортного выживания женщины в быту

Как известно, женщиной быть почетно, но трудно: мир видит в тебе массу предназначений, постоянно возникающие проблемы воспитывают мультизадачность, быт беспощадно пожирает время, внимания отчаянно требуют дети, ухода — ногти, (а нередко приходится совмещать и то, и другое)… Как с наименьшими потерями устроить детскую вечеринку, провести генеральную уборку, починить бытовую поломку, сшить идеальное пальто, вкусно приготовить нечто полезное, постричь заросших газон и собаку, составить маркетинговый план рекламы своего бизнеса, в общем, — прожить обычный вторник? Советы дает новая онлайн-платформа услуг и объявлений Helpmytask.lv.

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Позвольте себе помощника в уборке

Время от времени, а лучше регулярно — разрешайте себе, чтобы кто-то приходил к вам с помощью в уборке дома. Особенно если вы много работаете, — гораздо полезнее для семьи и психики, чтобы вы возвращались в дом, где вещи разложены, посуда помыта, а вам не нужно два часа бегать с пылесосом, прежде чем вы позволите себе расслабиться. Нет ничего постыдного в том, чтобы пригласить специалистов по клинингу. Главное — искать помощников на надежном современном агрегаторе услуг, ориентируясь, в частности, по прозрачным отзывам.

Не обязательно, чтобы всю еду готовили вы

Если только вы не видите в этом свое ежедневное призвание. Приготовление даже нехитрого семейного обеда, когда вы заняты работой или важным делом, может отнять у вас кучу времени и сил. Дайте себе пару дней свободы от закупки продуктов, планирования и готовки. Закажите вкусную еду, или даже пригласите себе персонального повара. Возможно, в освободившееся время вы совершите подвиг.

Задумайтесь о реорганизации пространства

Это сейчас очень актуально, и вот почему: профессиональный организатор пространства может вдохнуть в ваши будни потрясающие перемены, просто правильно все организовав. Пересмотрев, переместив, отсортировав, подписав, спланировав. Такие специалисты — как герои фантастических фильмов: умеют побеждать хаос. Это ли не чудо?

Оставьте технику профессионалам

Не пытайтесь починить поломанную электрическую розетку своими руками (конечно, если вы электрик, то нет претензий!). Пусть ремонтом занимаются приглашенные электрики, сантехники, строители и IT-специалисты, и тогда все пройдет профессионально, своевременно и без жертв. А помочь с поиском профессионала может HELPMYTASK.

Начните делать что-нибудь спортивное

Периодически полезно выпускать пар, сбрасывать стресс, при этом желательно сжигать калории и что-нибудь прокачивать, например, пресс или силу воли. Но, даже найдя на спорт, зарядку или йогу гипотетическое время, очень трудно себя заставить заняться именно этим. Или непонятно, с чего начать… В общем, не хватает мотивации! Не можете себя заставить? Найдите себе тренера, например, онлайн. Мотивировать тебя к упражнениям и отвращать от шоколада — его работа.

Время от времени отпускайте себя на массаж

Вы много трудитесь, каждый день, круглый год? На вас возложены ответственность, ожидания, тревоги и чьи-нибудь амбиции, например, ваши? Запланировать регулярный массаж, раз в месяц, а лучше раз в неделю, — не роскошь, а ваша прямая забота о собственном здоровье. Оздоровительный. Расслабляющий. Тонизирующий. Эти слова вам подходят? Найдите себе хорошего массажиста или мануального терапевта на HELPMYTASK.

Пусть вам красиво распишут стену в доме

Художественная роспись на стенах, особенно в детской — это маленькое ежедневное чудо, которое мы заслужили, благодаря современному развитию дизайна интерьеров. Стену из волшебного мира можно создать в собственном жилище: цветы, феи, совушки, воздухоплавательные аппараты, или, наоборот, дерзкий поп-арт… Будьте сами художником, или найдите объявления об услугах таковых. Посмотрев предыдущие работы, удобно выбрать декоратора, и провести переговоры о вашем проекте в защищенных чатах HELPMYTASK.

● Три главные причины, почему специалистов лучше всего искать на Helpmytask.lv:

Безопасность — отбор проверенных специалистов происходит по международному принципу Know Your Customer ("Знай своего клиента").

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