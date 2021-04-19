Болезнь современного образа жизни – диабет. Чем он опасен?

Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что диабет достиг размеров эпидемии — каждые десять секунд в мире кто-то умирает из-за проблем со здоровьем, вызванных диабетом. Не радует статистика и в Латвии — продолжается рост заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа, который называют болезнью современного образа жизни. Фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга объясняет, почему опасен диабет и с какими трудностями сталкиваются пациенты с диабетом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что такое диабет 1-го и 2-го типа?

Сахарный диабет — это хроническое заболевание обмена веществ, для которого характерен повышенный уровень сахара (глюкозы) в крови и связанные с этим расстройства здоровья. В случае сахарного диабета 1-го типа организм не в состоянии сам производить инсулин — болезнь обычно проявляется рано и не зависит от образа жизни, привычек. Сахарный диабет 2-го типа развивается позже и чаще всего является следствием нездорового образа жизни — организм производит инсулин в недостаточном количестве, а у клеток меняется способность поглощения глюкозы.

Фармацевт отмечает, что заболевание диабетом связано также с недостатком знаний, что в свою очередь приводит к нерегулярной диагностике. Например, диабет 2-го типа развивается постепенно и может протекать без заметных симптомов, поэтому, если даже отсутствуют жалобы на самочувствие, уровень сахара в крови необходимо проверять по крайней мере раз в год, обсуждая результаты с семейным врачом или фармацевтом.

Почему опасен диабет?

У взрослых с сахарным диабетом в два-три раза выше риск инфаркта и инсульта. У этих больных нарушается кровообращение в ногах — происходит поражение крупных и мелких кровеносных сосудов, а также периферическая нейропатия или повреждение нервных окончаний, из-за чего бывает выше вероятность образования незаживающих ран, которые превращаются в язвы и так называемую диабетическую стопу. Сахарный диабет также является одной из главных причин почечной недостаточности.

С какими трудностями сталкиваются пациенты с диабетом?

Фармацевт "Euroaptieka" объясняет, что диабет — это не только болезнь, но и образ жизни, к которому надо приспособиться и который требует здорового питания и физической активности. Человек должен научиться жить с диабетом, понимая взаимосвязь еды на тарелке с показаниями глюкометра, чтобы в дальнейшем можно было избежать резких колебаний уровня сахара, а вместе с этим и угрозы осложнения болезни. Каждый раз, когда планируется изменение привычного распорядка жизни — увеличение физической или рабочей нагрузки, резкое изменение меню и т.д., делать это надо одновременно с измерениями уровня сахара в крови, определяя влияние этого на течение болезни. На основании измерений в ходе самоконтроля врач внесет необходимые изменения в дозировку медикаментов, диету и режим физической нагрузки.

Сложности в повседневной жизни доставляет и то, что пациентам с диабетом надо регулярно следить за выбором еды и размером порций, потому что человек с сахарным диабетом должен знать количество полученных углеводов, которые, расщепляясь в организме, повышают количество глюкозы в крови, а вместе с этим пациенту регулярно надо следить за тем, не превышает ли оно норму. Более сложными могут быть случаи, когда предусмотрены обеды вне дома или в гостях.

Довольно часто пациентам с диабетом приходится также сталкиваться с сужением артерий или ухудшением кровообращения в стопах и нижней части ног, что способно привести к диабетической стопе и сухости кожи. Признаки этого чаще всего можно почувствовать в ночное время, когда человек ощущает сильное жжение и/или чувство покалывания именно в стопах. В повседневной жизни признаки можно наблюдать, если ощущается боль именно в стопах, кожа стоп становится нечувствительной или в них ощущаются выраженные изменения температуры. Кожа стоп постепенно становится нечувствительной, пациент зачастую не замечает последствий разных мозолей, ран или других травм.

Большую моральную поддержку пациентам с диабетом может оказать фармацевт, который проконсультирует, если возникли опасения по поводу дозировки медикаментов, косметических средств для диабетической стопы, а также по другим вопросам.

Что обязательно следует учитывать пациентам с диабетом?

1. Вместо сладостей отдавай предпочтение продуктам из растения джимнема

В дополнение к полноценному питанию, чтобы уменьшилась потребность в сладостях и не возникало желание полакомиться ими, рекомендуется использование продуктов из растения джимнема. В аптеках можно найти чай GlucosCare* (в его составе 40% зеленого чая и 60% экстракта растения джимнема). Если пить этот чай, то вкусовые рецепторы насыщаются, благодаря чему снижается или даже вообще пропадает тяга к конфетам и сладким десертам. Этот чай подходит не только пациентам с диабетом, но и любителям сладкого, чтобы позаботиться о своем весе.

2. Выбирай альтернативу сахару

Людям, желающим ограничить повседневное потребление сахара, в том числе пациентам с диабетом, которым необходимо повседневно следить за количеством потребленного сахара, рекомендуется выбирать подсластители. Например, подсластитель Canderel* доступен как в виде таблеток, так и в форме порошка, который примерно в 200 раз слаще сахара, поэтому для получения желательной сладости достаточно лишь небольшого количества. Его можно добавлять и в чай, и в кофе, а также использовать в кулинарии — для холодных и горячих блюд. В отличие от сахара необходимо лишь небольшое его количество, чтобы получить такой же сладкий вкус как с сахаром, только со значительно меньшим количеством калорий. В аптеках в целом доступен очень широкий выбор подсластителей — как классический Canderel*, так и Canderel Stevia*.

3. Своевременно ухаживай за ногами

Сахарный диабет — болезнь, которая очень многое меняет в организме, в том числе и в коже. В связи с тем, что нарушается барьерная функция кожи в эпидермальном слое кожи, начинаются различные проблемы с кожей. В этом случае очень сухими могут стать стопы — в них образуются микротрещины, которые становятся больше, если не ухаживать за кожей. Они плохо заживают, могут начать гноиться, поэтому заботиться о стопах надо своевременно. Фармацевт "Euroaptieka" отмечает, что важно поддерживать кожу стоп мягкой и гладкой. Мыть ноги надо регулярно и по крайней мере раз в день обрабатывать специальным кремом, препятствующим утолщению кожи, образованию мозолей и натоптышей, таким как крем SVR XERIAL 50, который заживляет кожу стоп за семь дней и не создает ощущения жирной поверхности. Фармацевт отмечает, что этот крем содержит 50% мочевины UREA и предназначен специально для сухой и поврежденной кожи, поэтому применять крем рекомендуется периодически, чтобы кожа стоп не привыкла к этому веществу и его действие не ослабевало.

4. Заботься о ранах соответствующим образом

Одним из осложнений болезни у людей с сахарным диабетом является медленное заживление ран, поэтому следует обращать особое внимание на царапины, порезы, ожоги и ошпаривания, чтобы первоначально небольшое повреждение кожи не превратилось в большое и плохо заживающее. Чтобы способствовать заживлению ран, для ухода за ними следует использовать Farmactive Silver Spray, который содержит коллоидное серебро и натриевую соль гиалуроновой кислоты, которые обладают антибактериальным эффектом, предотвращающим проникновение бактерий в рану, а также увлажняют рану и способствуют процессу регенерации, сокращая время заживления и предотвращая образование рубцов.

5. Выбирай подходящие витамины

Пациентам с диабетом необходимо обратить внимание и на повседневное получение необходимых витаминов, в состав которых входит биотин, помогающий обеспечивать нормальный метаболизм макроэлементов. Кроме того, необходим повседневный прием хрома, который помогает обеспечить нормальный метаболизм макроэлементов и сохранить нормальный уровень глюкозы в крови. Так же обстоит дело и с цинком — он помогает обеспечить нормальный метаболизм углеводов и макроэлементов. Фармацевт отмечает, что все перечисленные витамины, в том числе C, A, B12, способствующие нормальному функционированию иммунной системы у больных диабетом, можно найти в одном витаминном комплексе — Diabetiker Vitamine*.

О "Euroaptieka"

Сеть аптек "Euroaptieka" — предприятие розничной торговли лекарствами. В Латвии работают 56 аптек сети "Euroaptieka" в 18 населенных пунктах по всей стране. Бренд "Euroaptieka" принадлежит компании "Euroapotheca", у которой в целом более 600 аптек в Латвии, Литве, Эстонии, Польше и Швеции. "Euroaptieka" работает в Латвии с 2001 года.

* Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.



