Cам себе шеф-повар: простые и вкусные блюда порадуют вас во время самоизоляции

Вынужденное нахождение дома многих из нас провоцирует на несанкционированные набеги на холодильник в поисках съестного. Причиной тому не столько голод, сколько выросший уровень стресса и тревожности, из-за которых постоянно хочется то шоколада, то яблочного пирога, а то и горку блинов со сгущенкой.

Мы ни в коем случае не отрицаем благотворное воздействие вкусняшек на ощущение счастья, безопасности и комфорта. В то же время, на одних сладостях далеко не уедешь: организм рано или поздно начнет сигнализировать о том, что ему не хватает энергии. А это значит, что надо позаботиться о сбалансированном питании, в котором достаточно витаминов и микроэлементов.

Понятно, что правильное питание — это тот еще челлендж, а иногда просто заканчивается фантазия и от вопроса "что приготовить?" можно впасть в уныние. Чтобы немного облегчить вам жизнь, вместе с сервисом по доставке продуктов produktupiegade.lv от компании Rodans мы подыскали для вас несколько простых рецептов, которые порадуют не только приятным вкусом, но и быстротой приготовления.

Фруктовый салат

Многие из нас в стрессовых ситуациях начинают злоупотреблять сладким. Если организм отчаянно просит вкусняшек, предложите ему фруктовый салат. Мозг удовлетворится и успокоится, получив свою порцию глюкозы, иммунная система получит заряд витаминов, а вы насладитесь разнообразными вкусами.

Если у вас дома есть бананы, апельсины, яблоки и груши, считайте, что десерт уже готов. Прелесть фруктового салата в том, что его приготовление не требует совершенно никаких специфических навыков. Более того, нет какого-то особого рецепта, нет никаких "можно" или "нельзя", этот коктейль из фруктов ограничен только вашей фантазией. Впрочем, если хочется конкретных указаний, то их всего два. Первое: если вы планируете добавлять в салат сухофрукты, то их желательно предварительно замочить на пару часов. Второе: выкладывайте нарезанные фрукты в салатник слоями, промазывая каждый из слоев йогуртом. Но можно и просто залить все йогуртом и перемешать. Вуаля!

Секрет от шефа: если ни у кого в вашей семье нет аллергии на орехи, то после того, как вы перемешаете салат, можно посыпать его грецкими орехами, которые придадут блюду немного пикантности.

Что понадобится для фруктового салата:

Бананы — 1 штука

Киви — 1 штука

Апельсины — 1 штука

Яблоко — 1 штука

Груши — 1 штука

Фруктовый йогурт — 2 штуки

Курага — 2 штуки

Изюм — 20 штук

Салат из авокадо и яйцом

Некоторые блюда готовятся настолько просто, что аж стыдно. Кажется, салат из авокадо с яйцом — именно из таких вариантов. Надо всего лишь нарезать все ингредиенты кубиками, а вареные яйца можно размять вилкой. Добавьте на свой вкус соль, перец или любые приправы, например, "Прованские травы". Заправьте салат жирной сметаной, а еще лучше несладким йогуртом, и ваш обед или второй завтрак готов.

Секрет от шефа: особенно приятно что такой салат можно использовать в качестве намазки на хлеб. Сделайте из белого хлеба несколько тостов и выложите салат с авокадо сверху. Если к этому всему добавить свежевыжатого сока, то получится отменный заряженный витаминами перекус.

Что понадобится для салата:

Авокадо — 2 штуки

Яйца вареные — 4 штуки

Огурец средний — 2 штуки

Жирная сметана или йогурт — для заправки

Соль, перец — по вкусу

Спагетти с соусом Болоньезе

Несмотря на то, что никто из нас не может сейчас насладиться чашечкой капучино в открытом кафе в Италии (кстати, а вы знали, что в Италии никто не пьет капучино после 11 утра?), мы все равно можем добавить в свою жизнь немного dolce vita. Бесконечно прекрасная итальянская кухня предлагает массу рецептов, которые довольно просты в исполнении, поэтому их можно легко приготовить на любой кухне из того, что есть в холодильнике.

Одно из таких блюд — спагетти с соусом Болоньезе. Для соуса вам понадобится лук, сельдерей, морковь, два вида фарша (говяжий и свиной в равных пропорциях), томаты в собственном соку и 3 зубчика чеснока. Возможно, не в каждом холодильнике лежит сельдерей, но даже без него соус получится замечательный, пусть и не совсем классический.

Для начала надо приготовить овощи — их можно мелко нарезать или натереть, а затем обжарить на оливковом масле. Овощи надо добавлять поочередно — сначала лук, через минутку сельдерей, и в самом конце, через пару минут, — морковь. Когда овощи обжарятся и станут мягкими, снимаем их с огня и временно оставляем отдыхать.

Теперь берем фарш и обжариваем его отдельно от овощей. В это же время можно поставить вариться спагетти. Пока спагетти варятся, нужно смешать мясо с овощами, добавить в это помидоры и варить на небольшом огне около часа, а в самом конце добавить в соус чеснок.

Секрет от шефа: не смешивайте соус со спагетти. Сначала выложите в тарелку пасту, а соус выложите сверху. Так получится гораздо вкуснее.

Что понадобится для спагетти с соусом Болоньезе:

Паста — 300 гр.

Лук — 1 шт.

Сельдерей — 1 стебель

Морковь — 1 шт.

Фарш говяжий — 200 гр.

Фарш свиной — 200 гр.

Томаты в соку — 1 банка

Чеснок — 3 зубчика

Мы будем рады, если эти простые рецепты помогут разнообразить ваше меню. Вы можете заказать ингредиенты для этих и любых других блюд на сайте https://www.produktupiegade.lv/magazin/.

Компания Rodans уже 25 лет занимается поставкой свежих продуктов для ресторанов, кафе и гостиниц, а теперь принимает частные заказы в Риге и ее окрестностях. Порадуйте свою семью качественными продуктами и вкусной едой — сейчас особенно важно по возможности устраивать себе небольшие праздники и находить удовольствие в повседневных мелочах. Но разве вкусный завтрак в кругу любимых — это мелочь?