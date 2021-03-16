Центр обслуживания клиентов BENU Aptieka – для консультаций и заказа лекарств
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Сейчас, во время пандемии, важно, чтобы клиенты могли приобретать необходимые медикаменты и биологически-активные добавки с доставкой на дом. Не менее важно также качественное и надежное фармацевтическое обслуживание. Поэтому BENU Aptieka предлагает объединить безопасную покупку лекарств со столь же важной консультацией фармацевта – отныне каждому будет доступен единый телефон Центра обслуживания клиентов BENU Aptieka 25 621 621.

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Позвонив в Центр обслуживания клиентов, вы сможете решить удаленно все вопросы, которые обычно решали на месте в аптеке. В том числе — заказать медикаменты (рецептурные и компенсируемые государством лекарства и медицинские устройства) и получить рекомендации опытного фармацевта по выбору, применению и хранению лекарств и биологически-активных добавок.

Центр обслуживания клиентов BENU Aptieka будет принимать звонки каждый рабочий день с 9:00 до 17:00.

В период, когда сохраняются риски распространения пандемии, Центр обслуживания клиентов — это надежное и удобное решение по обслуживанию и консультированию клиентов, позволяющее каждому быстро и удобно получить фармацевтическое обслуживание, не выходя из дому. Не менее важен и человеческий контакт, ведь у клиента есть возможность подробно рассказать о своих нуждах и получить совет компетентного консультанта или фармацевта. Консультация фармацевта особенно важна, когда нужно выбрать медикаменты или биологически-активные добавки.

В Центре обслуживания клиентов можно получить ответы по следующим темам:

  • консультация клинического фармацевта о выборе медикамента или биологически-активной добавки;
  • доставка лекарств домой;
  • наличие лекарств в аптеке;
  • карта BENU — оформление, преимущества и другие связанные с этим вопросы;
  • приложение BENU Aptieka;
  • контактная информация и время работы аптек BENU;
  • другие вопросы, связанные с работой аптек, применением и хранением лекарств и биологически-активных пищевых добавок и т. п.

Для того чтобы разговор с фармацевтом проходил без задержек и он мог все подробно рассказать и объяснить, просим вас заранее записать интересующие вопросы и подготовить информацию о принимаемых в настоящее время, а также необходимых лекарствах и биологически-активных добавках (название, дозировка, частота приема).

При заказе лекарства необходимо указать следующие идентификационные данные получателя:

  • имя, фамилия;
  • адрес местожительства;
  • номер телефона;
  • в случае э-рецепта — также персональный код получателя лекарства для обработки э-рецепта в системе Э-здоровья.

Центр обслуживания клиентов BENU Aptieka — аптека на расстоянии телефонного звонка!

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