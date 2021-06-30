Чтобы волосы были красивыми и блестящими все лето!

Яркое солнце, соленая морская вода, горячий воздух и другие факторы, влияющие на наши волосы летом, способны сделать их тусклыми, сухими и ломкими. На летнем солнце волосы также намного быстрее выцветают. Что делать для того, чтобы волосы были красивыми и блестящими на протяжении всего лета? Консультирует фармацевт BENU Aptieka Байба Приндуле.

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Самое главное для волос летом — увлажнение!

Летом волосы теряют много влаги под влиянием солнца и горячего воздуха. Потере влаги способствует также соленая морская вода. В результате волосы становятся более сухими и непослушными, поэтому летом особенно важно их увлажнять, и, если зимой вы пользуетесь питательными средствами для волос, то летом их рекомендуется сменить на увлажняющие средства. Это могут быть как увлажняющие маски и шампуни, так и различные несмываемые спреи и лосьоны, которые защитят волосы и помогут им сохранить уровень влажности, советует фармацевт. Спреи помогут также причесать непослушные волосы и защитят их от механических повреждений, что может быть особенно актуально после купания и занятий спортом.

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Защищайте и берегите волосы!

Так же, как и кожу, волосы необходимо защищать от солнца. К тому же на солнце они быстрее линяют. Поэтому, если волосы покрашены, летом особенно важно сохранить их тон, пользуясь специальными средствами, предназначенными для крашеных волос. Они помогут уменьшить выцветание волос и защитят их, объясняет фармацевт.

Не забудьте также про головной убор и старайтесь долго не находиться под лучами солнца. После купания в море не забудьте прополоскать волосы, чтобы соленая морская вода не высушила их еще больше.

Летом старайтесь избегать перегрева волос выпрямителями и горячим феном, так как это еще больше будет сушить волосы! Зачастую при укладке волос мы выбираем самые горячие режимы, что может навредить более ломким волосам! Чем тоньше волос, тем ниже должен быть температурный режим. Также не забывайте пользоваться средствами для защиты от жары.

Не ошибитесь с выбором средств по уходу за волосами!

В основе красивых волос лежит правильный выбор средств по уходу за волосами. Летом волосы могут начать больше жирнеть, так как в жаркую погоду кожа больше потеет. Поэтому распространенная ошибка — когда обладатели жирных волос слишком сушат их, ежедневно пользуясь шампунями для жирных волос. Однако Байба Приндуле подчеркивает, что для ежедневного применения эти шампуни не подходят, так как они могут чрезмерно сушить волосы и кожу головы. Поэтому, если вы моете волосы каждый день, то пользуйтесь шампунями для ежедневного применения или с увлажняющим эффектом. Шампунями для жирных волос рекомендуется пользоваться 2–3 раза в неделю.

На неправильный уход за волосами может указывать, например, появление перхоти, шелушение кожи головы и дискомфорт. В таких случаях нужно сменить средство по уходу за волосами.

Летом волосы нужно баловать!

В жаркую и солнечную погоду сухость волос можно предотвратить, если позаботиться о них надлежащим образом. Самое время побаловать свои волосы! Применяйте увлажняющую маску для волос 1–2 раза в неделю, защищайте их несмываемыми спреями или лосьонами, не забывайте о ежедневном тщательном уходе за волосами и не переусердствуйте с их укладкой!

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