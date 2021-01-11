Дай второй шанс пластмассовой канистре

С наступлением зимы и в условиях быстро меняющихся погодных условий увеличивается потребление жидкостей для очистки лобовых стекол. АО "Латвийская зеленая точка" совместно с ООО Narvesen Baltija и предприятием ООО Getz Nordic по оптовой продаже автомобильных товаров уже 11-ый год организует кампанию "У тебя, наконец, есть второй шанс". Кампания, цель которой — бережное отношение к природе и улучшение использования природных ресурсов, проводится с 12 января по 4 апреля. Во время кампании каждого водителя призывают не выбрасывать пустые пластиковые канистры вместе с обычными отходами, а ответственно отнестись к сортировке, сдать канистру от жидкости для дальнейшей переработки, поместив ее специальный контейнер, установленный возле магазинов Narvesen на автозаправочных станциях (АЗС) Neste.

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"С каждым годом жители становятся более ответственными к окружающей среде, и сортировка отходов стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Однако в зимний период у водителей много забот, которые требуют дополнительной бдительности — начиная с сезонной смены шин до чистки стекол автомобилей для безопасной ежедневной езды. Чтобы слякоть и сырая погода не стала отправной точкой путешествия на свалку для канистры от жидкости для очистки лобовых стекол, мы призываем водителей проявить ответственность и использовать любую возможность для сортировки пластиковых канистр, тем самым дав им вторую жизнь. При переработке они становятся сырьем, из которого производятся новые вещи. Таким образом, мы все заботимся о сохранении природных ресурсов и создании чистой, ухоженной окружающей среды ", — говорит Каспарс Закулис, директор АО "Латвийская зеленая точка".

Использованные пластиковые канистры с жидкостью для лобового стекла можно сдать в 21 магазин Narvesen на АЗС Neste во время действия кампании. Магазины Narvesen — единственные торговые точки, у которых есть пункты приема пластиковых отходов в Латвии. Хотя наиболее активное время использования жидкостей для лобовых стекол приходится на зиму и раннюю весну, специальные контейнеры для сортировки пластиковых канистр останутся и будут доступны также после кампании. Автоводители могут утилизировать канистры и в других местах, где организованны сортировочные контейнеры для легкой упаковки.

"Самая главная причина сортировать отходы — это научиться быть в ответе за себя и мир, в котором мы живем. Природные ресурсы нашей планеты не бесконечны, и природа сама не может компенсировать наше потребление. Сортировка пластиковой упаковки — один из способов, с помощью которой любой из нас может позаботиться об экономном использовании природных ресурсов, так как при правильной сортировке пластиковые упаковки перерабатывают в многоразовое сырье для производства и, что наиболее важно, мы не загрязняем окружающую среду. Каждая переработанная канистра от жидкости для лобовых стекол — это еще один шаг к зеленому мышлению и экологичности Латвии ", — подчеркивает Кристина Эзерниеце, менеджер по маркетингу Getz Nordic.

Обычно в течение пары месяцев участники кампании на переработку сдают несколько тысяч пластмассовых канистр, к тому же сортировочная активность продолжается и после кампании, что свидетельствует об увеличении понимания общества, как важно сортировать отходы.

Это подтвердил и опрос, проведенный на портале Delfi в 2020 году, где 67% участников ответили утвердительно на вопрос, даете ли вы второй шанс и сортируете использованные канистры с жидкостями для жидкости для лобовых стекол.

Отсортированные пластиковые канистры доставляются на завод по переработке Nordic Plast в Олайне, где их перерабатывают во вторичное сырье. В прошлом году из почти 140 тонн канистр и бутылок из материалов HDPE, переработанных на заводе, около трети составили пластиковые канистры жидкости для лобовых стекол. Кроме того, из этого сырья производятся новые продукты, возвращая таким образом пластмассу на вторичный рынок.

Организаторы кампании, "Латвийская зеленая точка", Narvesen Baltija и Getz Nordic, предприятие по оптовой торговле автомобильными товарами, призывают автоводителей активно участвовать в сортировании канистр, а также участвовать в различных конкурсах, которые будут проходить в социальных сетях, с возможностью выиграть ценные призы. С правилами конкурса можно ознакомиться, проследив за действиями кампании в соцсетях организаторов:

"Латвийская зеленая точка" — https://www.facebook.com/zalais.punkts

Getz Nordic"— https://www.facebook.com/GetzNordic

Narvesen Baltija"— https://www.facebook.com/NarvesenLV

Адреса магазинов Narvesen на автозаправочных станциях Neste, принимающих пластиковые канистры от жидкости для очистки лобовых стекол:

1. Ул. Дзелзавас 60, Рига

2. Ул. Кулдигас 1, Рига

3. Ул. Дамбя 10, Рига

4. Ул. Краста 68, Рига

5. Ул. Лусавсалас 1, Рига

6. Ул. Маскавас 427 b, Рига

7. Ул. Ул. Улманя гатве 84, Рига

8. Ул.Виенибас гатве 144, Рига

9. Ул. Лубанас 84, Рига

10. Ул.Курземес проспектс 15 a, Рига

11. Ул. Католю 4, Рига

12. Ул. Виестура 21, Юрмала

13. Каугурциемс 83, Юрмала

14. Валдеко, Валмиермуйжа

15. Ул.Элеяс 1, Бауска

16. "Крустини", Иецавская волость

17. Лока магистрале 2 a, Елгава

18. Ул. Суру 1, Кулдига

19. Ул. Упесгривас 1, Марупе

20. Окружная дорога 5, Салдус

21. Ул. Дундагас 1, Талси