Доставка лекарств домой и консультации фармацевтов по телефону
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Чтобы уменьшить риски для здоровья клиентов, BENU Aptieka предлагает доставлять домой клиентам лекарства, в том числе рецептурные и компенсируемые из средств госбюджета, а также медицинские приспособления. Интересующие вопросы о медикаментах и их приеме можно выяснить, позвонив по бесплатному телефону и получив консультацию фармацевта.

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Медикаменты можно заказать по телефону, а домой пациенту их доставит курьер или фармацевт. Услуга предназначена в первую очередь для хронических больных, а также для тех, кто соблюдает карантин или самоизоляцию в связи с Covid-19. В обеспечении доставки лекарств участвуют аптеки BENU в Риге, Вентспилсе, Елгаве, Цесвайне и Резекне.

Как заказать лекарства домой?

По вопросам, связанным с порядком оформления заказа, доставки и получения лекарств, клиентов просят звонить в ближайшую аптеку BENU:

  • в Риге — 67564335 или 67338673;
  • в Вентспилсе — 63664203;
  • в Елгаве — 63023690;
  • в Цесвайне — 64852332;
  • в Резекне — 64624067.

Делая заказ по телефону или электронной почте, нужно будет указать идентификационные данные получателя лекарства:

  • имя, фамилию;
  • адрес местожительства;
  • номер телефона;
  • если выписан электронный рецепт — также персональный код получателя лекарства для обработки электронного рецепта в системе Э-здоровья.

Доставка лекарств осуществляется в часы работы аптеки, время доставки согласуется с клиентом.

Консультации фармацевта по телефону

Кроме того, для оказания информационной поддержки BENU Aptieka предлагает бесплатные консультации фармацевтов по телефону. Таким образом, у клиентов есть возможность, не выходя из дому, узнать и уточнить информацию о применении лекарств, их побочных эффектах, взаимодействии, а также о здоровье в целом. Ответы на интересующие вопросы даст клинический фармацевт — специалист с углубленными знаниями о применении, взаимодействии и безопасности лекарств, освоивший за 2, 5 года в магистратуре клиническую фармакологию и нюансы медикаментозного лечения – методы обследования и интерпретацию полученных результатов.

Телефонные консультации клинического фармацевта доступны каждый рабочий день с 9:00 до 17:00 по телефону 62603478.

Актуальные предложения аптек

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