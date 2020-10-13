"Если хочешь что-то сделать хорошо — сделай это с помощью HELPMYTASK!"

Еще недавно решение бытовой проблемы (как правило, возникающей в доме внезапно и коварно), неизбежно включало все сопутствующие стадии принятия: отрицание, гнев, отчаянные поиски контактов хороших мастеров, тайну ценообразования, бесконечное ожидание прихода таинственного специалиста (будет ли это настоящий сантехник?) … Сегодня все эти страдания в прошлом! Достаточно воспользоваться надежным и современным сайтом-агрегатором услуг, таким как недавно открывшийся портал Helpmytask.lv.

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Маркетплейс HELPMYTASK ("Помоги с моей задачей", англ.), — новая латвийская онлайн-платформа, позволяющая напрямую связать разнообразных мастеров и профессионалов с заказчиками услуги; происходит это без комиссии (то есть, бесплатно), а также гораздо более быстро и безопасно, чем самим искать в интернете уборщицу с хорошими отзывами. Ниже приведем несколько причин, почему стоит взять HELPMYTASK в постоянные помощники.

Все профи в одном месте

Портал предлагает огромный перечень мастеров разных специальностей, от бытовых услуг (электрики, сантехники и т.д.) и ремонта до организации детских мероприятий, бухгалтеров, юристов и маркетинговых агентств. Важным преимуществом является то, что вам не надо искать профессионала самим: вы описываете задачу, при желании указываете сколько готовы заплатить за эту работу, а исполнители в свою очередь присылают вам свои предложения. Остается выбрать наиболее подходящее. Это называется здоровая конкурентная среда.

Экономия времени

Если это не очевидно из предыдущего пункта: маркетплейс помогает значительно сэкономить часы (а иногда целые дни) поиска тех, кто наилучшим образом решит вашу проблему, и вообще способен ее решить. Эффективно связать занятых своими делами клиентов с занятыми своей работы специалистами, не тратя ни одной лишней минуты на организационные моменты — вот главная задача HELPMYTASK.

Объективная цена

Как уже было упомянуто выше, вы можете назначать свою стоимость за выполнение задачи, а можете стратегически дождаться цен, которые предложат специалисты, и выбрать лучшую. Наконец-то можно торговаться! В прямом защищенном чате с исполнителем удобно оговорить детали сделки, получить четкие ответы и убедиться, что вы приобретаете именно то, что хотите. Важно: вся оплата происходит, когда работа уже завершена, а вы довольны результатом.

Онлайн оплата

Возможность бесконтактной оплаты наряду с наличными — функция, которой не хватало многим уже существующим порталам услуг. Сегодня возможность онлайн-платежей является обязательным условием безопасной среды, поэтому HELPMYTASK предлагает возможность рассчитываться за покупки и услуги в интернете с помощью банковской карты и электронного кошелька. Каждая такая транзакция переводится на отдельный счет, и средства высвобождаются только тогда, когда обе стороны подтверждают, что задача была выполнена.

Защита и ясность

Наряду с возможностью рассчитываться за услуги онлайн, безопасность на HELPMYTASK гарантируется отбором проверенных специалистов, регистрирующихся по международному принципу Know Your Customer ("Знай своего клиента"), сокращенно KYC. Защита пользовательских данных на этом портале происходит в соответствии со стандартами Евросоюза, и вы можете быть в уверены в безопасности и не распространении ваших личных данных. При этом, делая выбор специалиста, вы можете удобно опираться на отзывы и комментарии, оставленные клиентами, уже получившими услугу. Все прозрачно, и все защищены!

А еще HELPMYTASK — симпатичный!

Удовольствие пользоваться качественным, визуально приятным и понятным интерфейсом для решения повседневных задач — не последняя вещь в рутине современной жизни. Актуальный дизайн, отбор качественной информации и наглядный механизм постановки задач и их выполнения создают на площадке привлекательную и благоприятную среду, в которой так приятно находиться, решая маленькие и большие повседневные задачи.

Впрочем, портал может быть полезен для вас не только как для заказчика услуг, но и как их исполнителя… Если вы являетесь профессионалом в какой-либо сфере, например, хорошо переводите или составляете красивые букеты из цветов, и хотите расширить список своих клиентов, не затрачивая средств на рекламу, — самое время изучить возможности, которые предоставляет новая крупная платформа, и присоединиться к HELPMYTASK уже сегодня.