Генетическая лаборатория GenEra: "Проведение тестов ДНК должно быть обоснованным!"

Гены во многом определяют жизнь каждого человека – здоровье, облик и даже поведение. В каких жизненных ситуациях рекомендуется провести тесты ДНК и узнать больше о своей наследственности?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Тесты ДНК на страже здоровья

Ученые открыли десятки тысяч вариаций ДНК, способных повлиять на здоровье человека. Влияние большинства этих вариаций невелико и зачастую обретает важность, когда мутации имеют определенную комбинацию в ряде генов. Одновременно на здоровье каждого влияют факторы среды и образ жизни, поэтому роль наследственности всегда требует тщательной оценки. Но при этом научно доказано, что некоторые отдельные мутации, или изменения генов могут существенно влиять на здоровье или повышать риск определенного заболевания. Выявить эти мутации позволяют медицинские тесты ДНК.

В медицине тесты ДНК применяются для диагностики различных генетических заболеваний или оценки риска их возникновения. Тесты ДНК позволяют определить, например, наличие или риск заболевания тромбофилией, целиакией, некоторыми онкологическими болезнями. Выявление в генотипе определенных мутаций, повышающих риск конкретного заболевания, позволяет пациенту совместно со своим врачом выбрать оптимальную тактику отслеживания показателей здоровья, чтобы эта болезнь не развилась. Если врожденная болезнь уже развилась, но точно диагностирована, ее течение можно успешнее контролировать.

Для многих врожденных заболеваний, диагностируемых с помощью тестов ДНК, можно устранить раздражающие симптомы, изменив образ жизни. Это относится к непереносимости лактозы, гемохроматозу, синдрому Жильбера.

По направлению врача-специалиста тесты ДНК оплачивает государство, но их можно провести и по своей инициативе. Но перед проведением любых медицинских тестов ДНК в первую очередь следует проконсультироваться с врачом. Важно, чтобы результаты всех медицинских тестов ДНК интерпретировали знающие специалисты. Для ДНК анализов чаще всего используется образец слюны, что делает тест простым и безболезненным. Почти все платные тесты ДНК могут проводиться удаленно, путем заказа в интернет-магазине Генетической лаборатории GenEra.

Генетическое тестирование во время беременности

Здоровье ребенка для будущих родителей важнее всего, поэтому большую роль тесты ДНК играют в период беременности, позволяя неинвазивно (безопасным для плода и матери образом) проверить, не подвержен ли будущий малыш риску каких-либо генетических заболеваний. С помощью неинвазивного пренатального теста (НИПТ) Panorama определяются различные связанные с хромосомными изменениями патологии, из которых будущие родители больше всего слышали про синдром Дауна. Тест ДНК также позволяет уже с 10-й недели беременности точно определить пол ребенка. Подробнее об этом тесте читайте здесь. Еще одним распространенным генетическим тестом во время беременности является определение резус-фактора (RhD) будущего малыша, рекомендуемый резус-отрицательной женщине, если отец ребенка резус-положителен (или резус-фактор неизвестен).

Некоторые генные мутации не влияют на здоровье взрослого человека, но могут повлиять на здоровье его детей. Такие генные мутации называются рецессивными и вызывают начало заболевания лишь при наследовании от обоих родителей. Генетическое тестирование позволяет определить статус носителя мутации, что помогает планировать рождение ребенка, не опасаясь редких и тяжелых недугов. Обычно эти тесты ДНК проводятся, если в семье ранее имело место некое генетически обусловленное заболевание.

Уникальный тест ДНК для коррекции веса

Генетическая лаборатория GenEra предлагает уникальный тест ДНК на продукты питания. Его результаты обоснованы и подтверждены рядом исследований, учитывающих значение участвующих в обмене веществ генов для коррекции веса. Этот тест ДНК предлагается в комплексе с индивидуально разработанной программой питания и физической активности. Рекомендации нашего специалиста-диетолога Кристине Секаце помогут каждому улучшить здоровье в долгосрочной перспективе. Безвредная коррекция веса не может быть быстрой, но такой подход помогает нормализовать массу тела и надолго улучшить общее состояние здоровья! Подробнее про тест здесь.

Тесты на определение родства

Наши знания в области тестов ДНК на определение родства многим помогают внести ясность в частную и семейную жизнь. Долгие годы Генетическая лаборатория GenEra остается популярнейшей в Латвии лабораторией, где жители по личной инициативе анонимно проходят разнообразные тесты на определение родства. Мы — единственная в Латвии лаборатория, в частном порядке проводящая тесты ДНК на определение отцовства, утверждаемые судебным экспертом и используемые для решения юридических вопросов.

Но не всегда определение родства связано с судопроизводством — люди нередко желают определить различные степени родства, изучая свое генеалогическое древо.

ДНК для собак и кошек

Генетическая лаборатория GenEra является единственной в стране специализированной лабораторией, которая предлагает анализы ДНК для собак и кошек и проводит тестирование здесь же в Латвии. Подробнее здесь.

Тесты ДНК для собак и кошек чаще всего проводят заводчики домашних животных, участвующие в разведении определенных пород. Для них особо важно, чтобы представители породы были здоровы в нескольких поколениях. Животные тоже могут быть носителями различных генных мутаций, проявляющихся в потомстве. Для уверенности в здоровом потомстве животных необходимо тестировать еще перед спариванием. Тесты ДНК позволяют прогнозировать также внешний вид волосяного покрова домашнего животного.

Кроме того, тесты ДНК нередко заказывают будущие владельцы домашних животных, перед приобретением желающие убедиться в отсутствии проблем с врожденными заболеваниями.

GenEra — только обоснованные тесты ДНК

Генетическая лаборатория GenEra уже 20 лет специализируется в области молекулярной генетики, или тестирования ДНК. Мы предлагаем большую часть доступных в мире тестов ДНК, но — только научно обоснованных и полезных.

Есть множество тестов ДНК, широко популяризуемых, но не приносящих ощутимой пользы. Перед принятием заманчивых предложений, сулящих разрешить множество жизненных проблем, рекомендуется изучить, каковы реальные приобретения и насколько в действительности изучены и обоснованы обещанные результаты.

Мы являемся лабораторией с международной аккредитацией, участвуем в научных исследованиях и принимаем на себя полную ответственность за безопасность данных клиентов. Команда Генетической лаборатории GenEra работает, основываясь на ценностях: ЗНАТЬ, ПОМОГАТЬ, ЖИТЬ. Подробнее здесь.

GenEra зарегистрирована в Регистре медицинских учреждений Инспекции здоровья Министерства здравоохранения ЛР под номером 019268301. С 2014 года лаборатория аккредитована по требованиям стандарта LVS EN ISO 15189:2013 в сфере „Молекулярно-биологическое тестирование полученного от человека материала".